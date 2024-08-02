لماذا تحقق الولايات المتحدة في استحواذ شركة Nvidia على هذه الشركة الإسرائيلية الناشئة بقيمة 700 مليون دولار؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

بدأت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تحقيقًا في استحواذ شركة Nvidia على شركة Run:ai (Run) الإسرائيلية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لمكافحة الاحتكار.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

يسلط التحقيق الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن هيمنة Nvidia على السوق والآثار التنافسية لتحركاتها الإستراتيجية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

المخاوف التنافسية وتأثير السوق

Copy link to section

أعلنت Nvidia عن استحواذها على Run في أبريل، حيث قدرت الصفقة بمبلغ 700 مليون دولار من قبل TechCrunch.

ومع ذلك، فإن تحقيق وزارة العدل يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الصفقة يمكن أن تخنق المنافسة الناشئة وتعزز مكانة Nvidia المهيمنة في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وأشار الشخص المطلع على المناقشات إلى أن وزارة العدل قد تواصلت مع المشاركين في السوق لتقييم التأثير التنافسي للصفقة.

يتضمن نطاق التحقيق فحص ما إذا كان استحواذ Nvidia يمكن أن يقمع المنافسين المحتملين في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

رد نفيديا على التحقيق

Copy link to section

ردًا على التحقيق، أكدت إنفيديا التزامها بالامتثال ودعم الابتكار.

وذكرت الشركة،

“تفوز شركة Nvidia على أساس الجدارة وتلتزم بدقة بجميع القوانين. وسنستمر في دعم المبتكرين الطموحين في كل صناعة وسوق ويسعدنا تقديم أي معلومات يحتاجها المنظمون.”

زيادة التدقيق على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبيرة

Copy link to section

ويأتي التحقيق في استحواذ Nvidia على Run وسط تدقيق متزايد من قبل المنظمين الأمريكيين بشأن السلوك المناهض للمنافسة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا الكبرى.

أعرب جوناثان كانتر، رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، عن مخاوفه في يونيو/حزيران بشأن “نقاط الاحتكار” في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الوصول إلى الأجهزة الأساسية مثل وحدات معالجة الرسومات والبيانات المستخدمة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

تهيمن Nvidia على سوق وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة، والتي تعتبر ضرورية لتدريب ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي. قامت شركة Run، التي تعاونت سابقًا مع Nvidia، بتطوير منصة تعمل على تحسين استخدام وحدة معالجة الرسومات، مما قد يعزز قدرات Nvidia في سوق الذكاء الاصطناعي.

التحقيق في ممارسات نفيديا

Copy link to section

وكجزء من التحقيق، تسعى وزارة العدل للحصول على معلومات مفصلة حول كيفية تخصيص Nvidia لرقائقها، وهو مجال اهتمام رئيسي نظرًا لندرة وحدات معالجة الرسومات ودورها الحيوي في تطوير الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يحقق محامون حكوميون في منصة برمجيات Nvidia، Cuda، التي تسمح لوحدات معالجة الرسومات بتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعتبر واحدة من أهم أدوات الشركة.

يعد التحقيق جزءًا من جهد أوسع يبذله المنظمون الأمريكيون لمعالجة مشكلات مكافحة الاحتكار المحتملة في صناعة الذكاء الاصطناعي.

في يونيو، توصلت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى اتفاق لتقسيم مراقبة مكافحة الاحتكار للاعبين المهمين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تركيز وزارة العدل على Nvidia وإشراف لجنة التجارة الفيدرالية على Microsoft وOpenAI، المطور وراء ChatGPT.

الآثار المترتبة على نفيديا وصناعة الذكاء الاصطناعي

Copy link to section

يمكن أن يكون لنتائج تحقيق وزارة العدل آثار كبيرة على Nvidia وصناعة الذكاء الاصطناعي الأوسع.

إذا وجد التحقيق أن استحواذ Nvidia على Run من المحتمل أن يضر بالمنافسة، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية مصممة لمنع توحيد القوة السوقية وضمان تكافؤ الفرص للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تؤكد هيمنة Nvidia على سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي قامت بها على أهمية التدقيق التنظيمي في الحفاظ على ديناميكيات السوق التنافسية.

يسلط التحقيق الضوء على التحديات التي يواجهها المنظمون في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار ومنع الممارسات الاحتكارية.

يعكس تحقيق وزارة العدل في استحواذ Nvidia على Run المخاوف المتزايدة بشأن السلوك المناهض للمنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي والمناورات الإستراتيجية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

ومع استمرار الجهات التنظيمية في التدقيق في تصرفات عمالقة الصناعة مثل Nvidia، فإن نتائج هذا التحقيق يمكن أن تشكل المشهد المستقبلي لتطوير الذكاء الاصطناعي والمنافسة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.