تدرج البورصة اللامركزية GMX اثنين من الأصول المدرة للدخل في Arbitrum (ARB)

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قامت بورصة GMX اللامركزية بإدراج اثنين من الأصول المدرة للدخل على شبكة Arbitrum. سيدعم الاثنان – إيثريوم (wstETH) المغلف من Lido والدولار الاصطناعي (USDe) من Ethena Labs – سوق العقود الآجلة الدائمة ETH/USD في الإصدار 2 من GMX.

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GMX announces a new market on @Arbitrum:



🔹 ETH/USD [wstETH/USDe]



Trade #Ethereum perpetual futures, supported by a liquidity pool with wrapped staked ETH (wstETH) from @LidoFinance and the USDe synthetic dollar from @Ethena_labs!



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تعكس القائمة الجديدة تفاني GMX في توفير فرص تحقيق أرباح من الدرجة الأولى دون المساس بالسيولة.

أصل wstETH عبارة عن نسخة سائلة وملفوفة من الأثير المرصع (stETH)، وهو ضروري للاستخدام الأمثل داخل مساحة التمويل اللامركزي.

يتقلب رصيد stETH مع تدفق مكافآت الإيداع، مما يمثل تحديًا لمنصات التمويل اللامركزي التي تحتاج إلى نماذج توازن مستقرة للأصول.

تضمن wstETH رصيدًا ثابتًا من stETH أثناء استخدام النظام الأساسي لتعكس مكافآت التوقيع المساحي للمستخدم.

وفي الوقت نفسه، USDe هو دولار اصطناعي من Ethena Labs، مصمم لتقديم أصول قابلة للتطوير ومستقرة تحاكي قيمة الدولار الأمريكي.

يمكن للمستخدمين سك عملة USDe باستخدام Tether (USDT)، وBitcoin (BTC)، وETH LSTs، وEthereum (ETH) كضمان.

فرص جديدة لعشاق DeFi

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يقدم سوق GMX الجديد فرصًا مربحة لمستخدمي التمويل اللامركزي، بما في ذلك التحوط، والتداول بالهامش، والمبادلة، والرسوم من توفير السيولة، واستلام نقاط Ethena.

وبحسب الإعلان:

“سيستفيد مزودو السيولة الأوائل لمجمع GM (wstETH-USDe) الذي يدعم سوق ETH-USD الجديد من حوافز ARB لتوفير سيولة كافية في السوق بسرعة. مكافآت ARB هذه هي بالإضافة إلى مكافآت wstETH، و20x Ethena Sats، ورسوم مجمع GMX.

أيضًا، سيستخدم السوق الدائم ETH/USD الأصول (wstETH وUSDe) كرموز دعم للصفقات القصيرة والطويلة.

يمكن للمتحمسين تنفيذ صفقات قصيرة أو طويلة على ETH/USD باستخدام USDe أو wstETH كضمان.

كما يمكن لمزودي السيولة استخدام ضمانات الأصول ذات الرسوم في DEX GMX.

علاوة على ذلك، يمكن للمزارعين الممولين الاستفادة من المراكز ذات الإنتاجية العالية لتعزيز عائداتهم.

يعكس إدراج USDe وwstETH في GMX في Arbitrum الاهتمام المتزايد الذي شهدته سلسلة ARB blockchain مؤخرًا.

على سبيل المثال، تعاونت Chainlink مع WiseLending لتحسين التكنولوجيا في شبكتي Arbitrum وEthereum.

تكامل Chainlink يدعم Arbitrum

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أكدت Chainlink أنها انضمت إلى بروتوكول العائد اللامركزي WiseLending.

WiseLending خلاصات أسعار LINK المتكاملة لتأمين الإقراض والاقتراض على Ethereum وArbitrum.

.@WiseLending has integrated #Chainlink Price Feeds to help ensure secure borrowing and lending on @arbitrum and @ethereum.



Wise Lending is also integrating Chainlink CCIP to enable cross-chain lending. pic.twitter.com/c7HOM2y6R7 — Chainlink (@chainlink) August 1, 2024

وبهذه الطريقة، يمكن لمستخدمي العقود الذكية الوصول إلى بيانات العالم الحقيقي، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات متقدمة.

توقعات أسعار ARB الحالية

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أظهر الرمز الأصلي اتجاهًا هبوطيًا ملحوظًا على الرغم من التطورات المذكورة أعلاه.

تم تداول ARB عند 0.6027 دولار في وقت النشر، بانخفاض 5.85٪ خلال اليوم الماضي.

طغى الدببة على الرمز المميز مؤخرًا حيث انخفض بنسبة 17٪ و 25٪ في الأسبوع والشهر الماضيين على التوالي.

ARB 7D Chart on Coinmarketcap

لقد أثر تلاشي اهتمام المستخدم على شبكة Arbitrum.

تظهر بيانات Dune Analytics أن العناوين النشطة لـ ARB انخفضت بنسبة 83.84% منذ مايو، حيث انخفضت من 4.01 مليون إلى 648 ألفًا.

أيضًا، انخفض مقياس المستخدم الجديد إلى 181.6 ألفًا من 2.7 مليونًا، بانخفاض قدره 93.27%. وتعكس هذه الأرقام تضاؤل تفاعل المستخدمين.

يظل العمل الموسع من المطورين ضروريًا لتعزيز نشاط الشبكة وإنقاذ ARB من تقييمها المتدهور.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.