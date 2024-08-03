Lululemon ينخفض بنسبة 50% في عام 2024: هل الآن هو الوقت المناسب للاستثمار؟

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شهدت شركة Lululemon Athletica (LULU) انخفاضًا في أسهمها بنسبة 54٪ هذا العام، بما في ذلك انخفاض بنسبة 5.5٪ يوم الجمعة. وقد تفاقم هذا الاتجاه الهبوطي بسبب التخفيضات الأخيرة من قبل العديد من المحللين، وأبرزهم من بنك جولدمان ساكس.

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وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى بعض المستثمرين إمكانات في مكانة الشركة القوية في السوق وأدائها التاريخي.

ويبقى السؤال: هل الآن هو الوقت المناسب للشراء أم يجب الانتظار حتى يصل السهم إلى القاع؟

جولدمان ساكس يخفض تصنيف لولوليمون

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قام Brooke Roach، محلل Goldman Sachs، مؤخرًا بتخفيض تصنيف سهم Lululemon من شراء إلى محايد، مما أدى إلى خفض السعر المستهدف إلى 286 دولارًا.

يستند تخفيض تصنيف روتش إلى مخاوف بشأن آفاق نمو الشركة على المدى القصير، مشيرًا إلى ضعف التنفيذ والسحب السريع لامتياز Breezethrough الجديد. تشير هذه المشكلات إلى أن شركة Lululemon قد لا تكون مسيطرة بشكل كامل على عملياتها في الوقت الحالي.

هل Lululemon مقومة بأقل من قيمتها؟

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وعلى الرغم من الانكماش الحالي، يرى بعض المستثمرين أن قيمة لولوليمون أقل من قيمتها الحقيقية تاريخيا، نظرا لمعدلات نموها.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأداء السابق قد يكون مضللا بسبب ظروف الاقتصاد الكلي الحالية.

يشير الانخفاض الحاد في السهم إلى تحديات تجارية كبيرة، لكن الثيران يعتقدون أن العلامة التجارية القوية لشركة Lululemon ومنتجاتها عالية الجودة تمنحها خندقًا قويًا في الصناعة.

وجهة نظر المحللين: القليل جداً، أو بعد فوات الأوان؟

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ربما تأخر بعض المحللين في خفض تصنيف Lululemon، حيث فقد السهم بالفعل نصف قيمته.

يجادل الثيران بأن أساسيات الشركة لا تزال قوية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعادت شركة Lululemon شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار، وحافظت على هامش إجمالي يزيد عن 50%، وتجاوزت باستمرار تقديرات ربحية السهم لمدة 15 ربعًا متتاليًا.

وأشار محللون من جيفريز وسيتي إلى تحول في تفضيلات المستهلكين، مما أثر على خط طماق Lululemon الشهير، والذي يواجه الآن منافسة من لاعبين أصغر مثل Alo Yoga وVuori.

في حين أن مشاعر المستهلك الحالية تفضل العلامات التجارية الأخرى، فإن اتجاهات الموضة دورية، وهناك إمكانية لاستعادة Lululemon شعبيتها مع تطور الاتجاهات.

تأثير ظروف الاقتصاد الكلي

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وتسلط هذه التخفيضات الضوء أيضًا على تأثير الظروف الاقتصادية السيئة، والتي أدت إلى انخفاض إنفاق المستهلكين على الملابس.

وفي حين أن هذا ينطبق على العديد من الشركات، إلا أن إدارة Lululemon اعترفت بارتكاب أخطاء في التنفيذ، خاصة في قطاع النساء في الولايات المتحدة. ساهمت مشكلات مثل لوحة الألوان المحدودة والتشكيلة الأساسية الضيقة، خاصة في اللباس الداخلي، في ضعف الأداء.

في مكالمة الأرباح الأخيرة، أقرت الإدارة بهذه المشكلات، مشيرة إلى أن استجابات العملاء للألوان المتاحة كانت إيجابية، ولكن كانت هناك حاجة إلى مزيد من التنوع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد نقص المخزون في الأحجام الصغيرة كمشكلة.

وتشير هذه العوامل إلى أن أخطاء الإدارة، وليس مجرد تغيير أذواق المستهلكين، هي التي أثرت على الأداء.

التطلع إلى المستقبل: ألم على المدى القصير، ومكاسب على المدى الطويل؟

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ونظرًا للوضع الحالي، قد يركز المحللون كثيرًا على الصورة قصيرة المدى. تتمتع شركة Lululemon بالقدرة على إعادة تنظيم استراتيجياتها والتعافي، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.

إذا تمكنت الشركة من معالجة مشكلات الإدارة والتكيف مع متطلبات السوق، فقد تنتعش بقوة.

إن الصراعات الحالية التي تواجهها شركة Lululemon، والتي تنعكس في أداء أسهمها وتخفيض تصنيفاتها الأخيرة، تسلط الضوء على تحديات كبيرة.

ومع ذلك، فإن العلامة التجارية القوية للشركة والأداء التاريخي وإمكانية إعادة التنظيم الاستراتيجي توفر جانبًا إيجابيًا.

يجب على المستثمرين أن يفكروا فيما إذا كان انخفاض قيمة العملة الحالي يمثل فرصة للشراء أم أنه من الحكمة انتظار المزيد من الاستقرار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.