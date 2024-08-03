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مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، لا تزال التكهنات حول إمكانية وصول كامالا هاريس إلى المكتب البيضاوي قوية.

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وعلى الرغم من تأكيد دونالد ترامب أن هاريس ستكون خصمًا أسهل من جو بايدن، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى أن رئاسة هاريس هي سيناريو قابل للتطبيق.

قد يفكر المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذا الاحتمال في وضع أنفسهم في الأسهم التي ستستفيد من إدارة هاريس.

فيما يلي أربعة أسهم رئيسية يعتقد خبراؤنا أنها قد تحقق مكاسب كبيرة إذا أصبح هاريس رئيسًا.

شركة ريفيان للسيارات (NASDAQ: RIVN)

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وفي ظل رئاسة هاريس، تتمتع شركة Rivian Automotive Inc بمكانة جيدة يمكنها من الاستفادة بشكل كبير.

من المتوقع أن تستمر كامالا هاريس، بل وتتوسع، في التزام الرئيس بايدن بتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية المحلية.

باعتبارها لاعبًا رائدًا في سوق السيارات الكهربائية، ستستفيد Rivian من زيادة الدعم لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا اختارت هاريس بيت بوتيجيج، وزير النقل الحالي، ليكون نائبًا لها، فقد تتحسن فرص ريفيان بشكل أكبر.

لقد كان بوتيجيج مدافعًا قويًا عن الانتقال إلى السيارات الكهربائية، ويمكن أن يؤدي تأثيره إلى سياسات تدعم إنتاج السيارات الكهربائية المحلية بشكل أكبر، مما قد يعزز أسهم Rivian مع انتقالنا إلى عام 2025.

أورغانون وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: OGN)

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من المرجح أن يكون لانتخابات عام 2024 تأثير كبير على الوضع القانوني للإجهاض، حيث يتناقض موقف كامالا هاريس المؤيد لحق الاختيار بشكل حاد مع موقف ترامب المؤيد للحياة.

وهذا التحول في تركيز السياسات يمكن أن يفيد الشركات المعنية بصحة المرأة، مثل شركة Organon & Co.

وقد شهدت شركة أورغانون، المتخصصة في صحة المرأة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، والطب التناسلي، والطب النفسي، والعلاج بالهرمونات البديلة، ارتفاع أسهمها بنسبة 50% تقريباً هذا العام.

وفي ظل إدارة هاريس، فإن تركيز الشركة على صحة المرأة يمكن أن يجذب المزيد من الاهتمام والاستثمار، مما قد يدفع أسهمها إلى الارتفاع.

شركة تيلراي براندز (NASDAQ: TLRY)

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يمكن أن تشهد مخزونات القنب زيادة كبيرة في ظل رئاسة هاريس، نظرا لدعمها المحتمل للسياسات المؤيدة للقنب.

على عكس الإدارة الجمهورية، التي قد تكون أقل تفضيلاً تجاه تقنين القنب، من المتوقع أن تعمل حكومة ديمقراطية بقيادة هاريس على تشجيع صناعة القنب.

أعلنت شركة Tilray Brands Inc، وهي شركة رائدة في إنتاج القنب ومقرها نيويورك، عن نتائج مالية قياسية للربع الرابع في الأسبوع الماضي، مع زيادة بنسبة 26٪ في صافي الإيرادات على أساس سنوي.

على الرغم من انخفاضه بنسبة 35% عن أعلى مستوى له منذ بداية العام في وقت سابق من أبريل، إلا أن سهم Tilray يظل خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتوقعون دعم إدارة هاريس لقطاع القنب.

شركة زيسكالر (ناسداك: ZS)

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بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، تستعد شركة Zscaler Inc للاستفادة من التركيز المستمر على الأمن السيبراني.

أكدت حالات الانقطاع الأخيرة من CrowdStrike وMicrosoft على الأهمية الحاسمة لحلول الأمن السيبراني القوية، مما يعزز مكانة Zscaler في السوق.

عقدت Zscaler مؤخرًا شراكة مع Nvidia لتعزيز ابتكاراتها في مجال الأمن السيبراني المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. مع التوقعات الإيجابية من المحللين في Wedbush Securities، الذين يرون أن Zscaler في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات الذكاء الاصطناعي، يظل السهم مرشحًا قويًا للنمو.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المدرجة في بورصة ناسداك عن نتائجها الفصلية في أوائل سبتمبر، مع توقعات بتقليص خسارة السهم من 17 سنتًا إلى 14 سنتًا.

ومن التقدم في إنتاج السيارات الكهربائية إلى دعم صحة المرأة وصناعة القنب، يمكن أن توفر هذه الأسهم فرص نمو كبيرة في إدارة هاريس.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.