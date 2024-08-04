سوق الاستشارة العالمية عبر الإنترنت ستتضاعف بحلول عام 2032 لتصل إلى 4.14 مليار دولار

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وتسير قيمة سوق الاستشارات العالمية عبر الإنترنت، التي تقدر قيمتها بـ 2.35 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 4.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

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ويعكس هذا النمو معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.52%، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع وعي المستهلك والتقدم التكنولوجي وزيادة اعتماد الهواتف الذكية.

ويؤدي تعزيز البنية التحتية للإنترنت وتزايد مشكلات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب، إلى زيادة هذا التوسع.

فوائد الاستشارة عبر الإنترنت

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توفر الاستشارة عبر الإنترنت مزايا كبيرة، بما في ذلك إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والراحة.

هذه الفوائد محورية في دفع نمو السوق. يمكن للأفراد في المناطق النائية أو الريفية، حيث تندر خدمات الاستشارة التقليدية، الوصول إلى العلاج من خلال المنصات عبر الإنترنت.

أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو مشاكل في الحركة يجدون أيضًا الخدمات عبر الإنترنت مفيدة. من خلال القضاء على الحاجة إلى مساحة مكتبية فعلية وتقليل تكاليف النقل والتكاليف الإدارية، يقلل العلاج عبر الإنترنت من النفقات لكل من العملاء والمعالجين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مرونة الجدولة وإمكانية الوصول العالمي تجعل الاستشارة عبر الإنترنت خيارًا جذابًا.

على الرغم من فوائدها، إلا أن الاستشارة عبر الإنترنت ليست مثالية لجميع السيناريوهات.

الأفراد الذين يحتاجون إلى علاج عملي مكثف أو تفاعل شخصي، مثل أولئك الذين يعانون من الإدمان الشديد أو مشاكل الصحة العقلية المعقدة، قد يجدون أن العلاج عبر الإنترنت غير كافٍ دون دعم شخصي تكميلي.

وهذا القيد يمكن أن يعيق نمو السوق، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى تدخل أكثر فورية ومباشرة.

تزايد قضايا الصحة العقلية يخلق الفرص

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يمثل الانتشار المتزايد للقلق والاكتئاب فرصة كبيرة لسوق الاستشارة عبر الإنترنت.

شهدت جائحة كوفيد-19 ارتفاعًا حادًا في مشكلات الصحة العقلية، مع زيادة القلق بنسبة 33% تقريبًا والاكتئاب بنسبة تزيد عن 20% بين أبريل 2020 ويناير 2021.

وعلى الرغم من انخفاض هذه المعدلات منذ ذروة الوباء، إلا أن الحاجة إلى خدمات الصحة العقلية لا تزال مرتفعة. من المتوقع أن يؤدي هذا الطلب المستمر إلى دفع النمو في قطاع الاستشارة عبر الإنترنت.

تعتمد الاستشارة عبر الإنترنت بشكل كبير على الوصول المستقر إلى الإنترنت والأجهزة المناسبة والكفاءة التكنولوجية.

قد يواجه الأفراد الأكبر سنًا، على وجه الخصوص، صعوبة في تلبية هذه المتطلبات، مما يؤدي إلى اضطرابات محتملة في جلسات العلاج.

يمكن لمثل هذه التحديات التكنولوجية أن تعيق نمو السوق وتسلط الضوء على الحاجة إلى حلول تعالج هذه العوائق.

هيمنة قطاع العلاج عبر الإنترنت

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ينقسم السوق إلى العلاج عبر الإنترنت والحجز عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يهيمن العلاج عبر الإنترنت.

يتضمن هذا الجزء مجموعة من علاجات الصحة العقلية مثل الاستشارة الفردية، وعلاج الأزواج، والعلاج الأسري، ومجموعات الدعم.

إن إمكانية الوصول والراحة التي توفرها منصات العلاج عبر الإنترنت تجعلها خيارًا شائعًا لأولئك الذين يبحثون عن دعم في مجال الصحة العقلية.

ومن بين فئات السوق – الحب والزواج، الوالدين والطفل، الحياة المهنية، الصحة، وغيرها – من المتوقع أن يحظى قطاع الصحة بالحصة الأكبر.

إن حالات مثل القلق والاكتئاب والأمراض المزمنة، إلى جانب تزايد عدد كبار السن، تدفع هذا الطلب.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق من مليار شخص في عام 2020 إلى 2.1 مليار بحلول عام 2050، مما يدعم التوسع في الاستشارة عبر الإنترنت في قطاع الصحة.

أمريكا الشمالية لقيادة نمو السوق

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من المتوقع أن تقود أمريكا الشمالية سوق الاستشارة عبر الإنترنت، مدعومة بالوعي المتزايد بالصحة العقلية والمواقف المتغيرة تجاه العلاج.

تكشف إحصائيات التحالف الوطني للأمراض العقلية أن واحدًا من كل خمسة بالغين أمريكيين وواحدًا من كل ستة شباب يواجهون مشكلات تتعلق بالصحة العقلية سنويًا، مما يؤكد الحاجة إلى خدمات يمكن الوصول إليها.

يتطور تحقيق الدخل من منصات العلاج عبر الإنترنت. تشمل الاتجاهات الرئيسية نماذج التسعير القائمة على القيمة، وخدمات العافية المتكاملة، والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

قد تقدم المنصات اشتراكات متدرجة وحزمًا صحية شاملة، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب مخصصة.

كما توفر شراكات الشركات وتحقيق الدخل من البيانات مصادر جديدة للإيرادات، في حين يمكن لنموذج فريميوم أن يجذب المستخدمين ويحولهم إلى خدمات متميزة بمرور الوقت.

من المتوقع أن يشهد سوق الاستشارة عبر الإنترنت نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي والتركيز المستمر على الصحة العقلية. ومع تطور الصناعة، ستشكل هذه الاتجاهات والاستراتيجيات مسارها المستقبلي، مما يوفر فرصًا جديدة لكل من مقدمي الخدمات والمستهلكين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.