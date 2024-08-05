رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة تستقيل وتفر من البلاد وسط احتجاجات عنيفة

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في تحول دراماتيكي للأحداث، ورد أن رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة استقالت وسط احتجاجات عنيفة واقتحام متظاهرين غاضبين مقر إقامتها وفرت من البلاد.

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وغادرت إلى الهند مع أختها الصغرى على متن مروحية عسكرية، وورد أنها هبطت في ولاية تريبورا الهندية.

وفي خطاب للأمة بعد فترة وجيزة، أعلن رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان أن عملية انتقال سياسي جارية وأنه سيتم تشكيل “حكومة مؤقتة”.

وقد استقالت رئيسة الوزراء حسينة، الحكومة المؤقتة لإدارة البلاد. سنعيد السلام إلى البلاد. ونطالب المواطنين بوقف العنف. سنحقق في جميع عمليات القتل التي حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما أكد قائد الجيش أنه سيتم التوصل إلى حل للأزمة بحلول الليلة وأنه ليست هناك حاجة لأي حظر تجول أو حالة طوارئ في البلاد.

ودعا الطلاب المتظاهرين إلى ضبط النفس والعودة إلى منازلهم.

تأتي هذه الخطوة المفاجئة في أعقاب إنذار مدته 45 دقيقة أعطاها لها الجيش البنغلاديشي للاستقالة.

أصول الاضطرابات

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ويمكن إرجاع الاضطرابات الحالية إلى الشهر الماضي عندما احتجت مجموعات طلابية على الحصص المخصصة في الوظائف الحكومية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 150 شخصًا وإصابة الآلاف.

وكانت مجموعة “طلاب ضد التمييز”، التي قادت احتجاجات الشهر الماضي، في طليعة المظاهرات الأخيرة.

وتوقفت الاحتجاجات في البداية بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص في 21 يوليو/تموز.

ومع ذلك، عاد المتظاهرون الأسبوع الماضي، مطالبين حسينة باعتذار علني عن العنف، واستعادة اتصالات الإنترنت، وإعادة فتح الجامعات والكليات، والإفراج عن المعتقلين.

وقد تطورت الاحتجاجات الآن إلى ما هو أبعد من مسألة الحصص إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.

إن الدعم المتنوع من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك نجوم السينما، والموسيقيين، ومصنعي الملابس، يسلط الضوء على الاستياء الواسع النطاق تجاه حكومة حسينة.

وعززت حملات وسائل التواصل الاجتماعي وأغاني الراب الدعوات المطالبة باستقالتها.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعدت هذه المظاهرات وتحولت إلى حملة للإطاحة بحسينة، حيث طالب المتظاهرون بالعدالة للذين قتلوا الشهر الماضي.

العوامل الاقتصادية المساهمة في الاضطرابات

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الاضطرابات الحالية في بنغلاديش مدفوعة أيضًا بالعوامل الاقتصادية.

وقد أدى ركود نمو الوظائف في القطاع الخاص إلى جعل وظائف القطاع العام، مع زيادات الأجور والامتيازات المنتظمة، جذابة للغاية.

وأدى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مع وجود ما يقرب من 32 مليون شاب عاطل عن العمل أو التعليم من بين سكان يبلغ عددهم 170 مليون نسمة، إلى زيادة الغضب بين الطلاب.

ويعاني اقتصاد بنجلاديش، الذي كان من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم بسبب ازدهار قطاع الملابس، من الركود.

ويتراوح معدل التضخم حول 10% سنويا، وتتقلص احتياطيات الدولار، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

تأثير التنمية على الهند

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أصدرت الهند حالة تأهب قصوى على طول الحدود الهندية البنغلاديشية بعد فترة وجيزة من تفاقم حالة القانون والنظام وفرار رئيس الوزراء.

كما وصل رئيس قوة أمن الحدود (BSF) التابعة لقوة الشرطة المسلحة المركزية الهندية (CAPF) إلى كولكاتا لمراقبة الوضع.

وقال بيناك رانجان شاكرافارتي، المفوض السامي الهندي السابق لدى بنغلاديش، لـ ANI:

وكان هذا الضغط يتصاعد. ولا بد أن الجيش، وهو مؤسسة قوية في ذلك البلد، قد تدخل بطريقة ما، إذا كان صحيحاً أنها استقالت، وأخبرها أن الأمور سيئة. إنه حدث كبير في بنجلاديش، وسنرى نوعًا جديدًا من الحكومة هناك. يمكننا أن نتطلع إلى فترة من عدم الاستقرار وهو أمر سيئ بالنسبة للبلاد. كما أنه ليس في صالح المنطقة. الهند سوف تراقب ما سيحدث.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.