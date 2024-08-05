انخفض سوق النحاس إلى أقل من 4 دولارات للرطل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 5 أشهر وسط مخاوف اقتصادية

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انخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى ما دون مستوى 4 دولارات للرطل الواحد في أغسطس، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر. ويسلط هذا الانخفاض الكبير الضوء على الاتجاه الأوسع للنفور من المخاطرة في الأسواق المالية، مما يؤثر على الأصول والسلع المختلفة.

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وتشمل الدوافع الرئيسية وراء هذا الانخفاض الحاد المخاوف المتزايدة بشأن الركود الاقتصادي المحتمل في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين.

وقد أدت البيانات الأخيرة التي تعكس انخفاض الطلب على المواد الصناعية إلى تكثيف هذه المخاوف، مما خلق معنويات هبوطية في السوق.

تكشف الأرقام الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية من كايكسين في الصين أن قطاع التصنيع انكمش في يوليو.

وفي الوقت نفسه، أشار مؤشر مديري المشتريات ISM في الولايات المتحدة إلى تباطؤ نشاط المصانع.

وتؤكد هذه المقاييس مجتمعة التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي العالمي.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يظل الطلب على المعادن الأساسية منخفضا، خاصة في الصين – أكبر سوق استهلاكية في العالم.

رد الحكومة الصينية وتصرفات المصاهر

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اتخذت الصين، وهي لاعب رئيسي في سوق النحاس العالمي، موقفا حذرا من خلال الامتناع عن اتخاذ تدابير تحفيزية كبيرة خلال الجلسة المكتملة الثالثة الأخيرة.

وقد زاد هذا القرار من حالة عدم اليقين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات أن العديد من المصاهر الصينية تسعى إلى تنفيذ مشاريع جديدة لتحقيق أهداف الإنتاج.

وفي حين أشارت التوقعات السابقة إلى خفض منسق للإنتاج لرفع رسوم العلاج، فإن إطلاق هذه المشاريع الجديدة يخفف المخاوف من نقص العرض، مما يساهم في التوقعات الهبوطية الحالية للسوق.

إن انخفاض أسعار النحاس، مدفوعًا بمزيج من عوامل جانب العرض وانخفاض الطلب، له تداعيات بعيدة المدى على العديد من أصحاب المصلحة في القطاع.

ويشكل هذا الاتجاه التنازلي تحديات أمام عمال المناجم والتجار والمصنعين والمستثمرين، مما يستلزم تعديلات استراتيجية.

ومع مواجهة الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، فإن الاتجاه المستقبلي لسوق النحاس لا يزال غير واضح.

إن مراقبة كيفية تعامل اللاعبين الرئيسيين، وخاصة الصين والولايات المتحدة، مع المشهد المتغير والاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية سيكون أمرا بالغ الأهمية.

على المدى القصير، تشعر سوق النحاس بالقلق إزاء الزيادة في التخزين المصرح به من قبل بورصة لندن للمعادن، والذي ارتفع بنسبة تزيد عن 140٪ منذ منتصف مايو إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات عند 251350 طنًا.

تأثير سوق النحاس على قطاع الطاقة المتجددة

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يتم التأكيد على أهمية النحاس في قطاع الطاقة المتجددة من خلال خصائصه الهامة واستخدامه المكثف في التقنيات الرئيسية.

في أنظمة الطاقة الشمسية، يُستخدم النحاس في توصيل الأسلاك والخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية، مما يؤثر على تكاليف التصنيع واعتماد الطاقة الشمسية.

وبالمثل، في توليد طاقة الرياح، يُستخدم النحاس في ملفات المولدات والمحولات وخطوط الكهرباء، مما يؤثر على كفاءة توربينات الرياح وتكلفتها.

تؤثر التقلبات في أسعار النحاس بشكل مباشر على القدرة التنافسية وتطوير تكنولوجيا طاقة الرياح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs) يسلط الضوء على أهمية النحاس في تكنولوجيا البطاريات وأنظمة الدفع، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج واختراق سوق السيارات الكهربائية.

ويؤكد دور النحاس في حلول تخزين الطاقة، مثل بطاريات الليثيوم أيون، وتطوير البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة، على تأثيره على تكلفة التكنولوجيا والكفاءة وقابلية التوسع.

يعد ضمان سلسلة توريد النحاس الآمنة والتي يمكن الوصول إليها أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الابتكار وتقليل انبعاثات الكربون وخلق مستقبل مستدام للطاقة مع نمو الطلب العالمي على حلول الطاقة المتجددة.

إن الانخفاض الأخير في أسعار النحاس إلى ما دون 4 دولارات للرطل الواحد بمثابة تذكير صارخ بالترابط بين الأسواق العالمية ونقاط الضعف الكامنة في صناعة السلع الأساسية.

وبينما يبحر المستثمرون والمشاركين في الصناعة في هذه المياه المضطربة، سيكون التكيف والبصيرة ضروريين لتقليل المخاطر والاستفادة من الفرص في مناخ اقتصادي سريع التغير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.