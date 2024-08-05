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تستفيد شركة Ford Motor Co (رمزها في بورصة نيويورك: F) من أعمال أسطولها، وتحول ما كان يعتبر ذات يوم كلمة “قذرة” في صناعة السيارات إلى ميزة تنافسية كبرى.

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تحت قيادة الرئيس التنفيذي جيم فارلي، حقق القطاع المعروف باسم “Ford Pro” إيرادات بقيمة 184.5 مليار دولار و18.7 مليار دولار من الأرباح المعدلة منذ عام 2021.

يتحدى هذا التحول وجهة النظر التقليدية القائلة بأن مبيعات الأساطيل أقل ربحية وتؤثر سلباً على شركات صناعة السيارات القديمة.

في مكالمة الأرباح الأخيرة، سلط فارلي الضوء على نجاح Ford Pro، الذي كان أداؤه جيدًا بشكل استثنائي على الرغم من الانخفاض العام للشركة في الربع الثاني.

“لا توجد شركة أخرى لديها Ford Pro. وقال فارلي للمستثمرين: “إننا نعتزم الاستفادة بشكل كامل من هذه الميزة”.

على الرغم من انخفاض سعر سهم فورد بنسبة 30% تقريبًا بعد أن فقدت تقديرات الأرباح في 24 يوليو، إلا أن أعمال الأسطول تظل نقطة مضيئة.

مبيعات الأسطول: جوهرة فورد الخفية

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حظيت أعمال أسطول فورد باهتمام إيجابي من وول ستريت، حيث وصفها المحللون بأنها “جوهرة مخفية” لشركة صناعة السيارات العريقة. حتى أن البعض يشير إلى فئة المحترفين باسم “فيراري فورد”.

وفي حين أعادت المنافستان جنرال موتورز (GM) وستيلانتس هيكلة عملياتهما لتعزيز مبيعات الأساطيل، فمن المتوقع أن تنخفض مبيعاتهما التجارية هذا العام مقارنة بعام 2023.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أحجام فورد التجارية بنسبة 7% عن العام الماضي، وفقاً لأبحاث وولف.

وتتوقع شركة الاستثمار أن تكسب فورد 9.5 مليار دولار من أعمال أسطولها هذا العام، وهو ما يتجاوز إجمالي 9.0 مليار دولار المتوقعة لجنرال موتورز وستيلانتس.

تقدر S&P Global Mobility حصة فورد في تسجيلات مركبات الأسطول الجديدة منذ عام 2021 بحوالي 30٪، متقدمة بشكل كبير على 22٪ لجنرال موتورز و 9٪ لشركة Stellantis.

محلل بنك أوف أمريكا جون مورفي متفائل بشأن فورد

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يعد نجاح Ford Pro سببًا رئيسيًا وراء تفاؤل جون مورفي، محلل Bank of America، بشأن أسهم Ford. يشير السعر المستهدف البالغ 22 دولارًا إلى أن السهم يمكن أن يتضاعف عن وضعه الحالي.

يرى مورفي ارتفاعًا محتملاً في أحجام Ford Pro بالإضافة إلى برامجه وخدماته.

ويشير إلى أن Ford Pro يشكل حوالي 80% من اشتراكات برامج Ford، بمعدل إرفاق يبلغ 12% فقط، ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 35% في السنوات القليلة المقبلة.

تهدف فورد إلى الاستفادة من أسطولها وقطاعها التجاري لتحقيق مبيعات بقيمة 1.0 مليار دولار من البرمجيات والخدمات بحلول عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم سهم فورد عائد أرباح مربحًا بنسبة 5.98٪ في وقت كتابة هذا التقرير.

يتناقض تركيز فورد الاستراتيجي على أعمال أسطولها بشكل حاد مع أساليب منافسيها.

بينما تواجه شركتا جنرال موتورز وستيلانتس تحديات في الحفاظ على مبيعاتهما التجارية، فإن استثمار فورد الاستباقي في قطاع أسطولها والتزامها بالبرمجيات والخدمات يميزهما.

لا يضمن هذا النهج إيرادات فورية فحسب، بل يؤهل فورد أيضًا للاستفادة من اتجاهات السوق المستقبلية.

على الرغم من تحديات السوق الأوسع وأداء الأسهم الأخير، أثبتت أعمال أسطول فورد، تحت شعار “Ford Pro”، أنها محرك قوي للنمو.

رؤية الرئيس التنفيذي جيم فارلي والاستثمارات الاستراتيجية للشركة تؤتي ثمارها، مما يجعل فورد اعتبارًا مقنعًا للمستثمرين.

مع تطور صناعة السيارات، يمكن لنهج فورد المبتكر في مبيعات الأساطيل والالتزام بالبرمجيات والخدمات أن يضمن استمرار نجاحها وريادتها في السوق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.