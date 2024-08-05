إنفينيون تعتزم إلغاء 1400 وظيفة على مستوى العالم ونقل 1400 وظيفة في خطوة كبيرة لخفض التكاليف

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

أعلنت شركة إنفينيون تكنولوجيز، الشركة الألمانية الرائدة في مجال صناعة الرقائق، يوم الاثنين عن خطط لإلغاء 1400 وظيفة على مستوى العالم ونقل 1400 وظيفة أخرى إلى بلدان ذات تكاليف عمالة منخفضة. ويأتي هذا القرار ضمن برنامج توفير التكاليف المعلن عنه سابقًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وستشمل تخفيضات الوظائف عدة مئات من الوظائف في مصنع إنفينيون في ريغنسبورغ، الواقعة في جنوب ألمانيا، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.

ويهدف نقل الوظائف إلى نقل العمليات إلى المناطق التي تكون فيها تكاليف العمالة أقل بشكل كبير، مما يسمح للشركة بالحفاظ على القدرة التنافسية في سوق أشباه الموصلات شديدة التنافسية.

ويأتي قرار إنفينيون في الوقت الذي تشهد فيه صناعة أشباه الموصلات تغيرات سريعة وتواجه تحديات مختلفة.

ارتفع الطلب العالمي على أشباه الموصلات، مدفوعا بانتشار التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، والاتصالات المتقدمة.

وقد سلط هذا الطلب الضوء أيضًا على نقاط الضعف في سلاسل التوريد وحاجة الشركات إلى تحسين عملياتها لتظل قادرة على المنافسة.

أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تنخفض

Copy link to section

تزامن الإعلان عن إجراءات إنفينيون لخفض التكاليف مع عمليات بيع كبيرة في سوق الأسهم التايوانية.

وانخفض مؤشر تايكس أكثر من ثمانية في المائة يوم الاثنين، ليغلق عند 19830.88، مدفوعاً بمخاوف الركود في أعقاب بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة.

وتعرضت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون ومايكروسوفت، لخسائر كبيرة، مما ساهم في تراجع السوق.

وشهدت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، وهي لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات العالمية، انخفاض أسهمها بنسبة 9.3 في المائة.

وكانت شركة TSMC، التي تتحكم في أكثر من نصف الإنتاج العالمي من رقائق السيليكون، هي المستفيد الرئيسي من الارتفاع التكنولوجي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.

تجاوزت الشركة لفترة وجيزة علامة القيمة السوقية البالغة تريليون دولار في يوليو، مما وضعها قبل شركة تيسلا باعتبارها سابع شركة تكنولوجية من حيث القيمة.

أداء TSMC وتوقعاتها

Copy link to section

على الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق، أعلنت شركة TSMC عن أداء مالي قوي.

وقفزت الأرباح أكثر من الثلث في الربع الثاني من عام 2024، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي إلى 20.82 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن تصل إيرادات الربع الثالث إلى 23.2 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

يعد عملاء TSMC الرئيسيون، بما في ذلك Apple وNvidia وAMD، أساسيين في الانفجار الحالي لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مدفوعًا بنجاح تقنيات مثل ChatGPT.

ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن استدامة الارتفاع الذي يغذيه الذكاء الاصطناعي إلى تكهنات بأن تقييمات أسهم التكنولوجيا قد تكون مرتفعة للغاية، مما قد يؤدي إلى تصحيح السوق.

يعد تخفيض الوظائف وإعادة التوطين في شركة Infineon جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الكفاءة والحفاظ على القدرة التنافسية في صناعة أشباه الموصلات الديناميكية.

وفي الوقت نفسه، تعكس عمليات البيع الأخيرة في السوق في تايوان حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع والمخاوف بشأن تقييمات أسهم التكنولوجيا.

مع استمرار تطور صناعة أشباه الموصلات، يجب على شركات مثل Infineon وTSMC التغلب على هذه التحديات للحفاظ على النمو والربحية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.