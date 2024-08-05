انهيار السوق: انخفاض أسهم Nvidia وسط تراجع التكنولوجيا

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تراجعت أسهم Nvidia (NASDAQ: NVDA) في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لتواصل انخفاض السهم لمدة شهر واحد إلى حوالي 23٪.

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ويأتي هذا التراجع وسط تراجع كبير في أسهم التكنولوجيا العالمية وتقارير عن تأخير في تسليم شرائح الذكاء الاصطناعي المصممة حديثًا من Nvidia والمعروفة باسم Blackwell.

المصدر: تريدنج فيو

يؤثر تأخير شريحة Blackwell من Nvidia على أداء السهم

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وكشفت Nvidia النقاب عن خط معالجات Blackwell في وقت سابق من هذا العام، وتفاخرت بأن هذه الرقائق الرئيسية يمكنها أداء مهام الذكاء الاصطناعي بأكثر من ضعف سرعة رقائق Hopper الحالية.

وعدت هذه الرقائق الجديدة أيضًا باستخدام طاقة أقل وتوفير المزيد من المرونة المخصصة، مما يجعلها ترقية مهمة مقارنة بالتكنولوجيا الحالية.

على الرغم من القدرات الواعدة لبلاكويل، أشار تقرير صادر عن منفذ الأخبار الذي يركز على التكنولوجيا The Information إلى أن Nvidia أبلغت العملاء الرئيسيين، بما في ذلك Microsoft ومزود خدمة سحابية لم يذكر اسمه، بوجود عيب في التصميم في بنية Blackwell.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الخلل إلى تأخير زيادة الإنتاج ومواعيد التسليم بحوالي ثلاثة أشهر.

استثمار Hyperscalers وخطط إنتاج Nvidia

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ومن المتوقع أن تنفق شركة Hyperscalers، وهي المزود الرئيسي لمراكز البيانات الضخمة والخدمات السحابية، حوالي 500 مليار دولار على مدى العامين المقبلين لبناء بنيتها التحتية، وفقًا لتقديرات بنك باركليز.

خططت Nvidia لزيادة إنتاج معالجات Blackwell خلال النصف الثاني من هذا العام، والاستمرار في بيع سلسلة H100 Hopper لعملاء رئيسيين مثل Microsoft وMeta Platforms وAlphabet الشركة الأم لشركة Google.

وكان المحللون يتوقعون أن تبدأ بلاكويل في تحقيق إيرادات لشركة إنفيديا في الربع الثالث، مع حصول مراكز بيانات العملاء العالمية على الرقائق بحلول الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ومن المتوقع أن تؤدي الحصة السوقية المهيمنة لشركة Nvidia والطلب المرتفع على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى رفع إيرادات مراكز بيانات المجموعة إلى ما يصل إلى 150 مليار دولار في العام المقبل، مدعومة إلى حد كبير بإطلاق Blackwell.

النظرة الاستراتيجية لـ Nvidia وسط تحديات الإنتاج

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على الرغم من التأخير المبلغ عنه، تظل النظرة الإستراتيجية لـ Nvidia تركز على النمو طويل المدى وريادة السوق.

أكد جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، على التزام الشركة بتحديث مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها سنويًا.

خلال حدث في تايبيه، أعلن هوانغ عن خطط لشريحة Blackwell Ultra لعام 2025 ومنصة الجيل التالي المسماة Rubin لعام 2026.

أشار المحلل المعياري Cody Acree إلى أن Nvidia تهدف إلى جعل Blackwell في مرحلة الإنتاج الكامل بحلول الربع الثاني، مع توقع التوفر العالمي في وقت لاحق من هذا العام.

أبرزت Acree أن الطلب على رقائق H200 وBlackwell يفوق العرض بكثير، وتتوقع الشركة أن هذا الطلب قد يتجاوز العرض بشكل جيد في العام المقبل.

وجهات نظر المحللين حول أداء Nvidia على المدى القريب

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كرر توشيا هاري، محلل Goldman Sachs، تقييمه للشراء والسعر المستهدف عند 135 دولارًا لسهم Nvidia، معربًا عن ثقته في دور Blackwell في نمو Nvidia.

واعترف هاري بأن التأخير المبلغ عنه قد يسبب تقلبات على المدى القريب، مما قد يؤدي إلى نمو ضعيف في ربعي أكتوبر ويناير.

ومع ذلك، فهو يتوقع تأثيرًا ضئيلًا على أرباح Nvidia للعام التقويمي 2025 ويعتقد أن الوضع التنافسي للشركة على المدى الطويل سيظل قويًا.

وكانت Nvidia، التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية للربع الثالث في وقت لاحق من هذا الشهر، قد أكدت للمستثمرين في السابق أن إيرادات الربع الحالي سترتفع إلى حوالي 28 مليار دولار.

ساعدت توقعات الإيرادات الأقوى من المتوقع في تهدئة المخاوف بشأن “الجيب الهوائي” الناجم عن إطلاق بلاكويل.

ردود فعل السوق ومسار أسهم Nvidia

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انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 9.5٪ في تداول ما قبل السوق، مما يشير إلى سعر جرس الافتتاح يوم الاثنين عند 97.08 دولارًا لكل سهم.

إذا استمر هذا الانخفاض خلال جلسة التداول، فإنه سيدفع سهم Nvidia إلى منطقة السوق الهابطة، والتي يتم تعريفها عادةً على أنها انخفاض بنسبة 20٪ عن الذروة الأخيرة للسهم.

أغلقت أسهم Nvidia عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 135.58 دولارًا لكل سهم في 18 يونيو.

مما لا شك فيه أن التأخير المعلن في إنتاج Blackwell ساهم في الانخفاض الأخير في أسهم Nvidia.

أعرب بعض المستثمرين عن مخاوفهم من احتمال قيام العملاء بإلغاء طلبات شرائح H100 الأقدم وانتظار توفر معالجات Blackwell الأحدث في وقت لاحق من العام.

ومع ذلك، يشير تركيز Nvidia المستمر على الابتكار ومكانتها القوية في أسواق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى أن الشركة لا تزال في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.

آفاق نفيديا على المدى الطويل وديناميكيات الصناعة

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مع استمرار تطور صناعة التكنولوجيا، يظل دور Nvidia في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا مراكز البيانات بالغ الأهمية.

إن قدرة الشركة على مواجهة تحديات الإنتاج والحفاظ على ريادتها في السوق ستكون مفتاح نجاحها على المدى الطويل.

تؤكد الاستثمارات المتوقعة من قبل المتوسعين الفائقين والطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الفرص الكبيرة في هذا القطاع.

على الرغم من التحديات على المدى القريب التي يفرضها التأخير المعلن في إنتاج Blackwell، فإن التركيز الاستراتيجي لشركة Nvidia على الابتكار وموقعها القوي في السوق يشير إلى توقعات إيجابية طويلة المدى.

وبينما تعالج الشركة عيب التصميم المُبلغ عنه وتكثف الإنتاج، فمن المرجح أن تستمر في قيادة التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الطلب المتزايد على المعالجات عالية الأداء.

يعكس الانخفاض الأخير في أسهم Nvidia اتجاهات السوق الأوسع والتحديات المحددة المتعلقة بإنتاج شرائح Blackwell AI الجديدة.

وبينما أثار التأخير المبلغ عنه مخاوف بين المستثمرين، فإن التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار ومكانتها القوية في السوق يوفر أساسًا متينًا للنمو المستقبلي.

وبينما تواصل Nvidia التغلب على هذه التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فإنها تظل لاعبًا رئيسيًا في المشهد التكنولوجي المتطور.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.