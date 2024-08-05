قامت RBC بتخفيض تصنيف Moderna وتخفيض السعر المستهدف بنسبة 28٪: هل يجب عليك الخروج؟

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أدى قرار RBC Capital Markets بتخفيض تصنيف شركة Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) من “أداء متفوق” إلى “أداء قطاعي” إلى انخفاض السهم بأكثر من 6٪ في تداول ما قبل السوق يوم الاثنين.

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يعكس هذا التخفيض المخاوف المتزايدة بشأن آفاق موديرنا على المدى القريب وسط سوق مليء بالتحديات بشكل متزايد للقاحاتها الرئيسية ضد فيروس كورونا وفيروس RSV.

إلى جانب خفض التصنيف، خفضت RBC السعر المستهدف للسهم من 125 دولارًا إلى 90 دولارًا، مما يدل على موقف حذر تجاه مستقبل الشركة.

لا يزال هذا الهدف المعدل يشير إلى اتجاه صعودي متواضع عن سعر إغلاقه الأخير، لكنه يؤكد التوقعات غير المؤكدة التي تواجهها موديرنا بعد تقرير أرباح الربع الثاني المضطرب.

أرباح الربع الثاني بالتفصيل

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تجاوزت أرباح الشركة للربع الثاني من العام المالي 2024، والتي صدرت في 1 أغسطس، توقعات وول ستريت بإيرادات بلغت 241 مليون دولار، متجاوزة التوقعات بمقدار 106.13 مليون دولار.

على الرغم من هذا التفوق، سجلت شركة موديرنا انخفاضًا مذهلاً بنسبة 73٪ على أساس سنوي في صافي مبيعات المنتجات، مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض الطلب على لقاحها ضد فيروس كورونا، سبايكفاكس.



وتتوقع شركة التكنولوجيا الحيوية الآن أن تتراوح مبيعات منتجاتها السنوية بين 3 مليارات دولار و3.5 مليار دولار، بانخفاض عن توقعات سابقة بنحو 4 مليارات دولار.

يعكس التوجيه المنخفض رياحًا معاكسة متعددة، بما في ذلك انخفاض المبيعات في الاتحاد الأوروبي وتكثيف المنافسة في سوق لقاحات الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة.

عززت أقران موديرنا، مثل فايزر وجي إس كيه، مواقفهم، تاركين موديرنا لتبحر في مشهد محفوف بالمنافسة.



أكد ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة Moderna، على التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها لموسم فيروس كورونا القادم وإطلاق الولايات المتحدة للقاح RSV. ومع ذلك، فإن تخفيض تصنيف RBC يشير إلى أن هذه الجهود قد لا تكون كافية لتعويض التحديات السائدة.

الرياح المعاكسة التي تواجهها موديرنا

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في الأساس، تواجه شركة موديرنا مجموعة معقدة من القضايا. تكشف الميزانية العمومية للشركة، على الرغم من قوتها باحتياطي نقدي قدره 10.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، عن نقاط ضعف في الحفاظ على الربحية وسط انخفاض المبيعات.



وقد هزت التوجيهات المنقحة ثقة المستثمرين، مما ساهم في انخفاض حاد في سعر سهم Moderna، والذي انخفض من 120 دولارًا إلى 86 دولارًا في يومين فقط بعد إعلان الأرباح.



يسلط هذا التقلب الضوء على مخاوف السوق بشأن اعتماد موديرنا على امتيازها الخاص بكوفيد-19، وهو قلق تفاقم بسبب التحول الأوسع نحو الإدارة المستوطنة للفيروس.

من منظور النمو، تقف موديرنا عند مفترق طرق. تعمل الشركة بنشاط على توسيع خط إنتاجها إلى ما بعد كوفيد-19، مع تقدم ملحوظ في برامج الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ولقاح الأنفلونزا.



تمثل موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على لقاح RSV من شركة Moderna، mRESVIA، علامة فارقة مهمة، ومع ذلك يشير رد فعل السوق إلى الشكوك حول تأثيره المباشر على نمو الإيرادات.



يظل تركيز Moderna الاستراتيجي على الاستفادة من منصة تقنية mRNA الخاصة بها لمعالجة تحديات الصحة العامة الأوسع نطاقًا جزءًا محوريًا من سرد نموها طويل المدى.

وعلى الرغم من مبادرات النمو هذه، فإن التوقعات على المدى القريب لا تزال غائمة. ويؤكد إنفاق موديرنا الضخم على البحث والتطوير، والمتوقع أن يبلغ حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي لعام 2024، التزامها بالابتكار ولكنه يعكس أيضًا المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها تطوير علاجات جديدة.



لقد قطعت شركة التكنولوجيا الحيوية خطوات واسعة في مجال علاج الأورام من خلال علاج المستضدات الجديدة الفردي القائم على mRNA، ولكن من غير المتوقع أن تساهم هذه التطورات في الإيرادات على المدى القصير.

وبينما ترسم شركة موديرنا مسارها عبر هذا المشهد المضطرب، سيتم فحص أداء الشركة عن كثب.

وستكون الأرباع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت شركة موديرنا قادرة على تحقيق الاستقرار في قاعدة إيراداتها والاستفادة من إمكانات خط أنابيبها.

وسيراقب المستثمرون والمحللون على حدٍ سواء ظهور علامات التعافي والنمو المستدام في المقاييس المالية للشركة.

مع أخذ هذه النظرة العامة الأساسية في الاعتبار، حان الوقت لتحويل انتباهنا إلى الجوانب الفنية لسهم Moderna.

من خلال تحليل المؤشرات والاتجاهات الفنية الرئيسية، يمكننا الحصول على رؤى قيمة حول معنويات السوق وتوقع كيفية أداء سهم Moderna في الأشهر المقبلة.

ارتداد مرة أخرى على البطاقات؟

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شهد سهم Moderna انخفاضًا كبيرًا من أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من عام 2022 والذي تم تحقيقه في أواخر عام 2021. وعلى الرغم من محاولته الارتداد والاستقرار عدة مرات خلال هذا الاتجاه الهبوطي، إلا أنه فشل في استعادة أعلى مستويات التأرجح السابقة.



مخطط MRNA بواسطة TradingView

لقد فقد السهم 50٪ من قيمته من أعلى مستوياته السابقة فوق 170.47 دولارًا والتي تم تحقيقها في مايو من هذا العام وثلث قيمته منذ بداية الشهر. علاوة على ذلك، يتم تداوله الآن بالقرب من مستوى الدعم السابق بالقرب من 67.5 دولارًا. وبالتالي فإن فرصة التراجع لا تزال قوية.

لذلك، يجب على المضاربين على الانخفاض الذين يتطلعون إلى الدخول في مركز بيع جديد في السهم الانتظار حتى يتحقق الارتداد أو انخفاض السهم إلى ما دون 67.5 دولارًا.

يمكن للمستثمرين والمتداولين الذين لديهم نظرة إيجابية للشركة على المدى القصير إلى المتوسط الاستفادة من هذا الانخفاض السريع الأخير عن طريق شراء السهم أقل من 80 دولارًا مع وقف الخسارة عند 67.2 دولارًا. إذا تحول الزخم ولو مؤقتًا، فيمكن للسهم أن يرتد مرة أخرى إلى مستويات أعلى من 100 دولار قريبًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.