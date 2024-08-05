تقوم RBC بترقية شركة Lockheed Martin إلى أداء متفوق بسعر مستهدف قدره 600 دولار: هل يجب عليك إضافتها إلى محفظتك؟

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تلقت شركة Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT)، شركة الطيران والدفاع الكبرى، مؤخرًا ترقية كبيرة من RBC Capital، مما أدى إلى رفع السهم إلى “أداء متفوق” من “أداء القطاع” مع سعر مستهدف منقح قدره 600 دولار، ارتفاعًا من 500 دولار.

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استئناف تسليم طائرات F-35 دفعة كبيرة

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تتوقع هذه المراجعة المتفائلة ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 9٪، مدفوعة بديناميكيات نمو المبيعات الإيجابية والتقييم الجذاب.

وأشار المحللون إلى جداول التسليم المعززة لشركة لوكهيد للطائرات المقاتلة من طراز F-35 والطلب القوي على أنظمتها الصاروخية المتقدمة كمحركات رئيسية لهذه الثقة المتجددة.

وتعتمد الترقية من RBC على الاستئناف الناجح لتسليم طائرات F-35 الشهر الماضي، والتي تعتبر ضرورية لتعزيز التدفق النقدي لشركة Lockheed.

تشير تقديرات RBC إلى تسليم 95 طائرة من طراز F-35 لعام 2024، مما يشير إلى قدرات إنتاجية قوية وإدارة المخزون.

يعد هذا الارتفاع في عمليات تسليم طائرات F-35 أمرًا حيويًا، ليس فقط من حيث الإيرادات ولكن أيضًا للحفاظ على الميزة التنافسية لشركة لوكهيد في مجال الدفاع الجوي.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد قطاع التحكم في الصواريخ والنيران (MFC) في شركة لوكهيد نموًا مستمرًا.

وتستفيد هذه الوحدة، المسؤولة عن أنظمة مثل صواريخ HIMARS وJavelin، بشكل مباشر من الإنفاق العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلفائها، والذي يحركه المخاوف الأمنية العالمية المتزايدة.

أعرب محللو RBC، بعد قضاء يومين مع إدارة شركة Lockheed، عن ثقتهم العالية في النمو المستدام لقطاع MFC، مدعومًا بالاستثمارات في العديد من برامج الدفاع.

قام بنك أوف أمريكا بترقية شركة لوكهيد إلى “شراء”

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ولدى المؤسسات المالية الكبرى الأخرى، بما في ذلك بنك أوف أميركا وتي دي كوين، وجهات نظر متفائلة مماثلة. في 30 يوليو، قام بنك أوف أمريكا بترقية شركة لوكهيد إلى “شراء”، متوقعًا سعرًا مستهدفًا يبلغ 635 دولارًا، معترفًا بإمكانية الأرباح المتسارعة وسط تزايد عمليات تسليم طائرات F-35 والطلب العالمي القوي.

إن ترقية TD Cowen الأخيرة إلى “شراء” بسعر مستهدف يبلغ 560 دولارًا بعد موافقة وزارة الدفاع على استئناف عمليات تسليم طائرات F-35 تلعب أيضًا دورًا في السرد الأوسع للانتعاش والنمو.

وأشاروا على وجه التحديد إلى إعادة تشغيل عمليات التسليم في إطار برنامج Technology Refresh 3 (TR-3)، الذي يعزز القدرات التكنولوجية للطائرة F-35، مما يضمن بقاء شركة Lockheed في طليعة تكنولوجيا الطيران العسكري.

أرباح شركة لوكهيد للربع الثاني

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يأتي هذا العدد الكبير من الترقيات وتقارير المحللين الإيجابية على خلفية تقرير أرباح شركة Lockheed Martin القوي للربع الثاني. سجلت الشركة ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 7.11 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.66 دولارًا أمريكيًا، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9٪ على أساس سنوي إلى 18.1 مليار دولار أمريكي.

ولا تتجاوز هذه الأرقام توقعات المحللين فحسب، بل تشير أيضًا إلى الكفاءة التشغيلية القوية والطلب المتزايد في السوق على عروض شركة لوكهيد.

تشمل أبرز الإنجازات التشغيلية حجم الأعمال المتراكمة الكبيرة التي تبلغ حوالي 160 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التعاقدات الحالية والجديدة التي تزيد عن ضعف الإيرادات السنوية.

توضح نتائج قطاع شركة لوكهيد لهذا الربع نموها المذهل. وشهد قطاع الطيران زيادة بنسبة 6% في صافي المبيعات، في حين سجل قطاع الصواريخ ومكافحة الحرائق ارتفاعًا بنسبة 13%، مدفوعًا بزيادة إنتاج أنظمة الصواريخ.

كما سجلت قطاعات الروتاري وأنظمة المهام والفضاء زيادات كبيرة في المبيعات، مما يؤكد قوة الشركة المتنوعة عبر مجالات متعددة لتكنولوجيا الدفاع.

تعمل المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، على تعزيز عروض منتجاتها وقدراتها التشغيلية.

ويتجلى ذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصات مثل نظام إيجيس القتالي والتقدم في التقنيات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما يجعل شركة لوكهيد رائدة في تقنيات الدفاع من الجيل التالي.

ومع استمرار شركة لوكهيد في توسيع بصمتها التكنولوجية والتشغيلية، تظل توقعاتها المالية قوية. ورفعت الشركة توجيهاتها للعام بأكمله فيما يتعلق بالمبيعات والأرباح التشغيلية للقطاعات وربحية السهم، مما يعكس الثقة في استمرار النمو والربحية.

وبالنظر إلى التقدم الاستراتيجي الذي حققته شركة لوكهيد مارتن، والأداء المالي القوي، والترقيات الإيجابية للمحللين، فإن الشركة تتمتع بشاعرية جيدة للنمو المستقبلي.

توفر نقاط القوة الأساسية هذه خلفية صلبة حيث ننتقل الآن إلى فحص الجوانب الفنية لأداء سهم شركة لوكهيد. دعونا نتعمق في الرسوم البيانية لنتعرف على المسار المحتمل لسهم شركة لوكهيد مارتن في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدها.

الزخم الصعودي بعد حركة محدودة النطاق لمدة عامين

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بعد التداول في نطاق يتراوح بين 400 إلى 500 دولار لأكثر من عامين، تجاوز سهم شركة Lockheed Martin أخيرًا الحد الأعلى لهذا النطاق الشهر الماضي بعد أن أعلنت الشركة عن أرباحها للربع الثاني.



مخطط LMT بواسطة TradingView

منذ ذلك الحين، أظهر الزوج القوي زخمًا صعوديًا قويًا عبر جميع الأطر الزمنية، على الرغم من أنه يواجه بعض المقاومة عند التداول فوق 550 دولارًا. وبالتالي، فإن المستثمرين الذين يواصلون تفاؤلهم بشأن السهم مثل عدد كبير من المحللين لديهم خياران في الوقت الحالي.



أولاً، يمكنهم الانتظار حتى يتراجع السهم قليلاً وشرائه بالقرب من مستوى 520 دولارًا. ثانيًا، يمكنهم شراء السهم إذا كان سعر الإغلاق اليومي أعلى من 550 دولارًا.

يجب على المتداولين الذين لديهم توقعات هبوطية للسهم الامتناع عن فتح مركز بيع ما لم يبدأ في إظهار الضعف، والذي سيصبح واضحًا إذا انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أو النطاق الأدنى لقناة Donchian البالغة 25 يومًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.