TikTok تسحب برنامج Lite Rewards نهائيًا من الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف تتعلق بالسلامة

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وافقت TikTok على سحب برنامج “Lite Rewards” الخاص بها بشكل دائم من الاتحاد الأوروبي استجابةً للمخاوف التي أثارتها مفوضية الاتحاد الأوروبي.

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يسلط هذا القرار، الذي تم اتخاذه بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الضوء على التدقيق المتزايد للمنصات الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بسلامة ورفاهية المستخدمين، وخاصة الأطفال.

في أبريل 2024، بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي إجراءات رسمية ضد تيك توك، مع التركيز على “برنامج المهام والمكافآت” الخاص بـ TikTok Lite، وهو نسخة أخف من التطبيق الرئيسي الذي تم إطلاقه في إسبانيا وفرنسا.

يتيح البرنامج للمستخدمين كسب النقاط من خلال أداء مهام مثل مشاهدة مقاطع الفيديو والإعجاب بالمحتوى.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن هذا البرنامج قد ينتهك المادتين 34 و 35 من قانون الإقامة اليومي، لا سيما فيما يتعلق بعدم وجود تقييم جدي مسبق للمخاطر الجسدية والعقلية، والطبيعة الإدمانية للمنصة، وغياب تدابير فعالة لتخفيف المخاطر.

مخاوف بشأن سلامة الأطفال

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وكانت إحدى المشكلات الأساسية هي الافتقار المشتبه به إلى آليات فعالة للتحقق من العمر على TikTok، مما أثار إنذارات بشأن التأثير المحتمل على الأطفال.

للامتثال لـ DSA، التزمت TikTok بسحب برنامج Lite Rewards بشكل دائم من الاتحاد الأوروبي ووافقت على عدم إطلاق أي برنامج مماثل يمكن أن يتحايل على هذا الانسحاب.

إن الالتزامات التي تعهدت بها TikTok ملزمة قانونًا، وأي خرق سيشكل على الفور انتهاكًا لـ DSA، مما يؤدي إلى فرض غرامات.

وأكد تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، على أهمية هذا القرار، وسلط الضوء على احتمالات الإدمان التي تنطوي عليها مثل هذه البرامج والحاجة إلى حماية “وقت تفكير” الشباب الأوروبي.

يهدف DSA، الذي دخل حيز التنفيذ على جميع المنصات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي في 17 فبراير 2024، إلى ضمان مساحة رقمية أكثر أمانًا.

تمثل إجراءات TikTok أول قضية يتم إغلاقها بموجب DSA وتمثل المرة الأولى التي تقبل فيها مفوضية الاتحاد الأوروبي التزامات من منصة معينة عبر الإنترنت والتي فتحت ضدها إجراءات رسمية.

التدقيق المستمر في ممارسات TikTok

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ولا تزال الإجراءات المنفصلة ضد TikTok، التي أطلقتها مفوضية الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024، مستمرة.

تعمل هذه الإجراءات على تقييم ما إذا كان TikTok قد انتهك الأحكام المتعلقة بحماية القاصرين، وشفافية الإعلان، والوصول إلى البيانات للباحثين، وإدارة مخاطر التصميم الذي يسبب الإدمان والمحتوى الضار.

ورفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد TikTok وشركتها الأم ByteDance في أغسطس 2024.

تزعم الدعوى حدوث انتهاكات واسعة النطاق لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA).

كما أعربت الحكومات الغربية أيضًا عن مخاوف كبيرة بشأن روابط ByteDance بالحزب الشيوعي الصيني، مما أدى إلى حظر التطبيق على الأجهزة الرسمية.

في مارس 2024، وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يلزم ByteDance بسحب منصة التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر كامل في الولايات المتحدة.

يسلط هذا الضغط التشريعي الضوء على التدقيق العالمي الذي يخضع له TikTok فيما يتعلق بمخاوف الخصوصية والأمن.

يمثل قرار TikTok بسحب برنامج Lite Rewards من الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في التوافق مع التوقعات التنظيمية ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة.

يشكل التطور الأخير سابقة لكيفية احتياج المنصات الرقمية إلى تكييف ممارساتها للامتثال للوائح الصارمة المصممة لحماية المستخدمين، وخاصة الفئة السكانية الأصغر سنا. وتعكس هذه الخطوة أيضًا الاتجاه الأوسع لزيادة التدقيق التنظيمي على عمالقة التكنولوجيا على مستوى العالم، مع التأكيد على أهمية الممارسات الرقمية المسؤولة في حماية رفاهية المستخدم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.