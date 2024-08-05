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شهدت مساحة الأصول الرقمية حمام دم يوم الاثنين حيث أدى انخفاض عملة البيتكوين نحو 50 ألف دولار إلى انخفاض القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى 1.83 تريليون دولار – بانخفاض قدره 15٪.

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في حين سيطرت مشاعر الخوف على السوق ، جذبت حيتان الريبل الانتباه بتحركات رمزية هائلة.

في حين خسرت XRP ما يقرب من 20٪ من قيمتها خلال اليوم السابق، استفاد مستثمر كبير من الانخفاض، حيث حصل على رموز بقيمة تزيد عن 44.12.62 مليون دولار (94,948,336 عملة معدنية) من Binance.

حركات تموج الحيتان

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كشفت Whale Alert عن سلسلة من عمليات تحويل Whale التي تتضمن عملة التحويل XRP خلال اليوم الأخير.

شهدت إحدى المعاملات قيام مستثمر بنقل 24,009,969 من أصول XRP (بقيمة 11,359,095 دولارًا) من Binance إلى محفظة غير محددة.

تضمنت عملية تحويل أخرى 23,680,816 رمزًا بقيمة 11,203,373 دولارًا تقريبًا، من نفس البورصة إلى عنوان غير معروف.

أضافت Whale Alert أن الحوت أرسل XRP بقيمة 11,203,373 دولارًا (23,680,816 رمزًا) إلى محفظة غير محددة من Binance.

تضمن التحويل الأخير 23,415,551 رمزًا (بقيمة 10,495,379 دولارًا أمريكيًا) تم نقلها من نفس البورصة إلى محفظة مجهولة.

أثار التحويل الهائل لأكثر من 33.62 مليون دولار في XRP من البورصة ضجة كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار المزاج المتشائم السائد لـ XRP.

ويؤكد التراكم وسط انخفاض الأسعار الثقة في التعافي المحتمل للأصل.

تهيمن الدببة على XRP

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أظهر رمز التحويل اتجاهًا هبوطيًا كبيرًا اليوم حيث اجتاح الخوف السوق الواسع.

يتم تغيير سعر XRP عند 0.4555 دولارًا أمريكيًا بعد انخفاض بنسبة 19.28٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء هذا الانزلاق الهائل في الوقت الذي أدت فيه عمليات التصفية إلى تدهور المشهد المالي بأكمله.

أدت المخاوف من دعوى قضائية جديدة من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى تفاقم الحالة المزرية لـ XRP.

يعتقد الخبراء القانونيون أن العملة المستقرة RLUSD، المقرر إطلاقها بحلول نهاية عام 2024، قد تجتذب تحديات قانونية.

صرح فريد ريسبولي، المحامي المؤيد للريبل، أن المشكلات المرتبطة بـ RLUSD قد تتطلب دعوى منفصلة.

Any issues the SEC has with $RLUSD is for another lawsuit and cannot be bootstrapped to one that is about to end! — Fred Rispoli (@freddyriz) August 4, 2024

أدت المخاوف بشأن المزيد من التدقيق التنظيمي إلى تدمير المعنويات حول XRP، مما أدى إلى توسيع الاتجاه الهبوطي.

نهج Ripple الجديد للامتثال أولاً

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ومع ذلك، يبدو أن شركة blockchain قد تعلمت من استراتيجيات هيئة الأوراق المالية والبورصات “التلاعبية”. أولاً وقبل كل شيء، قدمت شركة Ripple موقعًا إلكترونيًا متوافقًا قبل إطلاق RLUSD.

إلى جانب موقع العملة المستقرة ، تخطط الشركة لاعتماد نهج الامتثال أولاً في أي منتج قادم.

تُعد عملات Ripple المستقرة إضافة أو بديلاً لعملة XRP الأصلية، بما يتماشى مع الهدف الأساسي للشركة المتمثل في تقليل الاحتكاك المالي بين الشركات والعملاء.

الأخبار الأخيرة عن قبول JPMorgan Chase XRP لمعاملات الرهن العقاري وبطاقات الائتمان عززت مكانة الرمز المميز في المجال المالي.

JPMorgan Chase now accepts $XRP for credit card and mortgage transactions! Earn cash back with CTF tokens, potentially soaring from $0.72 to $498!



Thanks to FCF Pay, this move is a huge step for crypto adoption. 🌐



They predicted mass adoption for $XRP if the lawsuit turns out… pic.twitter.com/OFtD4fLRNz — DiamondHandsXLM (@DHandsXLM) August 4, 2024

حركة السعر الحالية لـ XRP

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انضمت XRP إلى الركود الواسع النطاق في السوق يوم الاثنين، حيث رسمت مخططها اليومي باللون الأحمر بعد انخفاض بنسبة 20٪.

XRP 1D Chart on Coinmarketcap

وقفز حجم التداول اليومي بنسبة 220% إلى 3.32 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة النشاط، ربما من البائعين.

على الرغم من التوقعات القاتمة، يبدو أن محركي السوق واثقون بشأن مستقبل XRP.

تعكس الملايين من الرموز المميزة المتراكمة من Binance الثقة في استعادة الرمز المميز (على الرغم من الأداء الهادئ السائد).

كما أن تحرك Ripple للالتزام باللوائح، التي أعاقت نموها خلال السنوات الماضية، يعزز ثقة المستثمرين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.