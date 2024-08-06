يقوم BofA بترقية أسهم Apollo Global بعد انخفاض كبير بنسبة 20٪ هذا الشهر: هل يجب أن تفكر في الشراء؟

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في 5 أغسطس، قام بنك أوف أمريكا بترقية شركة Apollo Global Management إلى “شراء” من “محايد” بعد انخفاض كبير بنسبة 20٪ في أسهم الشركة منذ بداية الشهر.

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وعزا محللو بنك أوف أمريكا هذا الانخفاض إلى نتائج الربع الثاني الأضعف من المتوقع إلى جانب ضغوط السوق الأوسع، بما في ذلك البيانات الاقتصادية الضعيفة وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة.

لقطة لأرباح شركة أبولو العالمية للربع الثاني

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جاءت النتائج المالية للربع الثاني لشركة Apollo Global Management أقل من توقعات وول ستريت، حيث تم الإبلاغ عن ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 1.64 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التقديرات بمقدار 0.11 دولارًا أمريكيًا.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى انخفاض أرباح وحدة التأمين في أثينا، على الرغم من الأرباح القياسية المرتبطة بالرسوم والزخم القوي في وحدة إدارة الأصول.

تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بمبلغ 6.02 مليار دولار، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا على أساس سنوي بنسبة 56.1٪.

على الرغم من تراجع أرباح الربع الثاني، إلا أن الأعمال التأسيسية لشركة Apollo Global لا تزال قوية. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 30 يونيو 2024، 696 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 671 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول، مدفوعًا إلى حد كبير بتدفق قدره 39 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة.

يتضمن هذا النمو في الربع الثاني تدفقات قوية بلغت 144 مليار دولار أمريكي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى نهاية 30 يونيو. وشهدت الأرباح المرتبطة بالرسوم زيادة جيدة إلى 516 مليون دولار أمريكي من 462 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، مدعومة بارتفاع الرسوم الإدارية.

التحدي أثينا

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كان أحد العوائق الكبيرة أمام أداء أبولو الأخير هو أعمالها السنوية في أثينا، حيث انخفضت الأرباح بنسبة 11٪ على أساس سنوي إلى 710 ملايين دولار.

ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الدخل من الاستثمارات البديلة.

وعلى الرغم من ذلك، تواصل أثينا جذب رؤوس أموال كبيرة، حيث حصلت على 6 مليارات دولار للمرحلة الثانية من الإستراتيجية التي تكمل عملياتها الأساسية.

ولا يزال هذا القطاع حيويا، على الرغم من أنه يواجه تحديات، خاصة مع انخفاض صافي الانتشار في الربع الثاني، مما يعكس مشهدا ديناميكيا ومليئا بالتحديات.

نسبة نمو جذابة للسعر إلى الأرباح

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وبالنظر إلى ما هو أبعد من البيانات المالية المباشرة، تعمل شركة Apollo Global بنشاط على تعزيز أعمال إدارة الأصول لديها وتوسيع قناة الثروة الخاصة بها.

وقد سلط المحللون الضوء على نسبة نمو السعر إلى الأرباح (PEG) الجذابة لشركة Apollo والتي تقل عن 1، مما يضعها بشكل إيجابي في قطاع إدارة الأصول. يعد توقع إضافته إلى مؤشر S&P 500 بمثابة حافز محتمل يمكن أن يعزز جاذبية السهم للمستثمرين.

كما أدى الانخفاض الأخير للسهم إلى جعل تقييمه جذابًا، حيث بلغت نسبة مكرر الربحية الآجلة 13.4 مما يعكس تقييمًا مخفضًا مقارنة بنمو أرباحه على المدى الطويل، والذي من المتوقع أن يكون في نطاق 15-20٪.

يمكن أن يكون يوم المستثمر القادم لشركة Apollo، المقرر عقده في الأول من أكتوبر، ذا أهمية خاصة لأنه قد يكشف عن المزيد من الخطط الإستراتيجية وربما يحفز انتعاش السهم.

أثناء تعاملنا مع الاضطرابات المالية الأخيرة التي شهدتها شركة Apollo Global، من الواضح أنه على الرغم من أن الماضي القريب كان مليئًا بالتحديات، إلا أن المبادرات التجارية والاستراتيجية الأساسية تحمل وعدًا بالتعافي والنمو.

الآن، مع فهم أعمق للأساسيات، دعونا نركز على ما تقوله الرسوم البيانية حول مسار سعر السهم.

هل يقترب الاتجاه الصعودي طويل المدى من نهايته؟

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تعد شركة Apollo واحدة من أفضل أسهم القطاع المالي أداءً منذ عام 2016، حيث حققت عائدًا قدره عشرة أضعاف (بما في ذلك الأرباح) لمستثمريها خلال تلك الفترة.

مخطط APO بواسطة TradingView

وقد تضاعف السهم من أدنى مستوياته في أكتوبر 2023 بحلول نهاية يوليو من هذا العام، لكن هذا الانخفاض الأخير ربما يكون قد أنهى هذا الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط على الأقل.

تحول مؤشر القوة النسبية لـ 28 يومًا إلى الانخفاض بشكل حاد وتحولت جميع مؤشرات الاتجاه على المدى المتوسط إلى سلبية. مع الأخذ في الاعتبار أن المستثمرين الذين ينظرون إلى هذا الانخفاض كفرصة شراء يجب عليهم الانتظار قبل البدء في أي مراكز شراء جديدة.



لن تظهر العلامات الأولى للاستقرار إلا إذا بدأ السهم بالتداول فوق متوسطه المتحرك لمدة 100 يوم وتحول مؤشر MACD (12،26،9) إلى اللون الأخضر. وما لم يحدث ذلك، فإن فرص انخفاضه ستظل قائمة.



يجب على المتداولين على المدى القصير الذين لديهم توقعات هبوطية أن يحاولوا بدء مركز قصير بالقرب من 105 دولارًا أمريكيًا مع وقف الخسارة المتحرك فوق المتوسط المتحرك للسهم لمدة 100 يوم، والذي يقع حاليًا عند 114.75 دولارًا أمريكيًا. إذا استمر الاتجاه الهبوطي، يمكن أن ينخفض السهم إلى أدنى مستوى له على المدى المتوسط بالقرب من 78 دولارًا حيث يمكن للمرء جني الأرباح.





تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.