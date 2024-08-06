ترفع Disney أسعار البث المباشر لـ Hulu و Disney + و ESPN +: إليك التكلفة

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

أعلنت شركة ديزني عن زيادة أسعار خدمات البث، بما في ذلك Disney+ وHulu وESPN+، بدءًا من منتصف أكتوبر.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

يتراوح ارتفاع الأسعار من 1 دولار إلى 2 دولار شهريًا لمعظم الخطط، في حين أن خطط Hulu المتميزة، والتي تتضمن البث التلفزيوني المباشر، ستشهد زيادة أكبر قدرها 6 دولارات شهريًا.

تفاصيل الأسعار الجديدة

Copy link to section

بدءًا من منتصف أكتوبر، سيبلغ سعر Disney + Basic 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وسيكلف الإصدار المميز 15.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

ستزيد خطة Hulu المدعومة بالإعلانات إلى 9.99 دولارًا شهريًا، بينما سترتفع النسخة الخالية من الإعلانات إلى 18.99 دولارًا شهريًا.

سيبلغ سعر ESPN+، الذي يتضمن الإعلانات، 11.99 دولارًا شهريًا.

وتأتي هذه الزيادات كجزء من استراتيجية ديزني الأوسع لدفع العملاء نحو عروضها المجمعة، والتي تقدم خدمات متعددة بسعر مخفض.

الحزم والشراكات

Copy link to section

قامت ديزني منذ فترة طويلة بالترويج لحزم من خدماتها، مثل الجمع بين Disney+ وHulu أو تضمين ESPN+.

وفي خريف هذا العام، ستزيد حزمة Disney+ وHulu الحالية مع الإعلانات بمقدار دولار واحد إلى 10.99 دولارات شهريًا.

ومع ذلك، ستبقى الحزمة الخالية من الإعلانات بالسعر الحالي البالغ 19.99 دولارًا شهريًا.

في خطوة استراتيجية لتوسيع عروضها، عقدت Disney شراكة مع Warner Bros. Discovery لتقديم حزمة جديدة تشمل Disney+ وHulu وMax.

ستكون هذه الحزمة، التي تم الإعلان عنها في يوليو، متاحة مقابل 16.99 دولارًا أمريكيًا مع الإعلانات و29.99 دولارًا أمريكيًا بدون إعلانات، مما يمثل توفيرًا بنسبة 38% مقارنة بشراء كل خدمة على حدة.

تعزيز عروض المحتوى

Copy link to section

بالإضافة إلى تعديلات الأسعار، تهدف ديزني إلى تعزيز عرض القيمة لخدمات البث عبر تقديم محتوى وميزات جديدة.

بدءًا من 4 سبتمبر، سيتمكن جميع المشتركين من الوصول إلى ABC News Live وقائمة تشغيل تتضمن محتوى لمرحلة ما قبل المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لتقديم أربع قوائم تشغيل إضافية للمشتركين المميزين، تهدف إلى إثراء تجربة المشاهدة.

وأكدت أليسا بوين، رئيسة Disney+، على التزام الشركة بتوفير القيمة لمشتركيها. وقال بوين في البيان الصحفي: “قوائم التشغيل هي أحدث مثال على كيفية تقديم أفضل قيمة وتجربة لمشتركينا في كل مرة يفتحون فيها Disney +”.

يأتي قرار ديزني برفع الأسعار مع استمرار الشركة في التنقل في المشهد التنافسي لخدمات البث.

وتتوافق ارتفاعات الأسعار أيضًا مع الإستراتيجية المالية الأوسع لشركة ديزني، حيث تستعد الشركة للإبلاغ عن أرباحها المالية للربع الثالث.

ستوفر هذه الأرباح مزيدًا من المعلومات حول كيفية أداء خدمة البث وتأثير الزيادات الأخيرة في الأسعار على أعداد المشتركين والإيرادات.

تعكس الزيادات في الأسعار من قبل ديزني اتجاهًا أوسع في صناعة البث المباشر، حيث تقوم الشركات بتعديل استراتيجيات التسعير الخاصة بها لتحقيق التوازن بين نمو المشتركين والربحية.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف إنشاء المحتوى وترخيصه، تتعرض منصات البث المباشر لضغوط لضمان قدرة نماذج التسعير الخاصة بها على دعم النمو والاستثمار على المدى الطويل في المحتوى الأصلي.

ويواجه المنافسون في سوق البث المباشر، مثل Netflix وAmazon Prime Video، تحديات مماثلة أيضًا.

قد تستجيب هذه الشركات بتعديلات الأسعار أو عروض المحتوى الجديدة للاحتفاظ بالمشتركين وجذبهم.

تشير التعديلات على مستوى الصناعة إلى مشهد متطور حيث تتغير تفضيلات المستهلك وديناميكيات السوق باستمرار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.