تواجه شركة OpenAI اضطرابات: يغادر المؤسس المشارك، ويبتعد بروكمان وسط دعوى قضائية ضد ” ماسك “

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تمر شركة OpenAI بفترة مليئة بالتحديات تتميز بانقلابات في القيادة وتجدد المعارك القانونية. أعاد إيلون ماسك إحياء دعوى قضائية قديمة ضد شركة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تغييرات داخلية كبيرة: فقد غادر أحد المؤسسين لشركة ناشئة منافسة، وآخر يأخذ إجازة طويلة.

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وقد ألقت هذه التطورات بظلالها على مستقبل OpenAI، مما أثار تساؤلات حول اتجاهها واستقرارها.

تغييرات القيادة في OpenAI

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يأخذ الرئيس والمؤسس المشارك لشركة OpenAI، جريج بروكمان، إجازة طويلة من العمل. ووفقًا لبيانه، فهو يحتاج إلى “إعادة الشحن” قبل أن يتمكن من مواصلة المساهمة في الشركة مرة أخرى.

I’m taking a sabbatical through end of year. First time to relax since co-founding OpenAI 9 years ago. The mission is far from complete; we still have a safe AGI to build. — Greg Brockman (@gdb) August 6, 2024

بينما يأخذ بروكمان استراحة مؤقتة فقط، قرر زميله جون شولمان ترك الشركة والانضمام إلى شركة ناشئة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي. لقد علق قراره على الرغبة في التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يتصرف على النحو المنشود والتركيز على المزيد من العمل العملي.

لقد قررت متابعة هذا الهدف في Anthropic، حيث أعتقد أنه يمكنني اكتساب وجهات نظر جديدة وإجراء الأبحاث جنبًا إلى جنب مع الأشخاص المشاركين بعمق في الموضوعات التي تهمني كثيرًا. جون شولمان.

لعب شولمان دورًا محوريًا في إنشاء ChatGPT، وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدية شائعة. وهو يقود منظمة التدريب المعزز، والتي تضمن أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها اتباع التعليمات البشرية بشكل جيد.

في الوضع الحالي، لم يتبق لدى OpenAI حاليًا سوى اثنين من مؤسسيها الأصليين: الرئيس التنفيذي Sam Altman وWojciech Zaremba.

دعوى قضائية ضد إيلون ماسك

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ينسى الكثير من الناس أن إيلون ماسك كان أيضًا أحد المؤسسين الأصليين للشركة. ولعل هذا هو السبب وراء اهتمامه الكبير بكيفية إدارة الشركة. لقد أشعل من جديد معركة قانونية ضد الشركة، متهمًا سام ألتمان وبروكمان بانتهاك اتفاقيتهما التأسيسية.

جوهر الدعوى هو أن هذين الشخصين يعطيان الأولوية للأعمال التجارية على الصالح العام. يعتقد ماسك أن OpenAI يجب أن تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي آمن للجمهور، وليس ذكاءً اصطناعيًا من أجل الربح.

إن تعاون OpenAI مع Microsoft هو الذي حول الشركة إلى وسيلة لتحقيق الربح. تريد Microsoft، لأسباب واضحة، كسب المزيد من المال من خلال التعاون مع OpenAI. يصعب على OpenAI دعم ذلك دون الانحراف عن مهمتها الأساسية.

ومن المرجح أن تعيق الدعوى سعي شركة OpenAI لأن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. أكد ألتمان مجددًا أن الشركة ستخصص الموارد لأبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي. لكن رحيل شخصين مهمين أثار التساؤل حول ما إذا كان الجميع في الشركة على نفس الصفحة.

تواجه OpenAI ضغوطًا قانونية وداخلية. ما إذا كان أحدهما نتيجة للآخر هو تخمين أي شخص. ما نعرفه هو أن الشركة بحاجة إلى حل كلتا المشكلتين، وإلا فقد تصبح قريبًا غير ذات صلة في صناعة تتطور بشكل أسرع مما يستطيع الأشخاص والسلطات متابعته.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.