تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة رفض طلب اكتشاف Coinbase في أحدث ملف

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لا تزال المعركة القانونية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبورصة العملات المشفرة Coinbase مستمرة. تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إحباط طلب البورصة للحصول على المستندات الداخلية للوكالة بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الخاصة لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر.

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في آخر ملف لها في 5 أغسطس ، ادعى محامو هيئة الأوراق المالية والبورصة أن طلب اكتشاف Coinbase للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والخارجية للوكالة واسع للغاية وغير ذي صلة بالقضية.

وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها أنتجت 240 ألف مستند وتتطلع إلى تقديم 117 ألف مستند إضافي.

يقول المجلس الأعلى للتعليم أنه غير ذي صلة

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وفقًا لمحامي هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن “الاكتشاف الشامل الإضافي” حول الاتصالات الداخلية والخارجية المطلوبة ليس “ذو صلة” لأن “تحليل Howey أو الدفاع عن الإشعار العادل” سيقرر قضية Coinbase.

وينص الطلب على أن “عبء البحث وإنتاج” ثلاثة ملايين وثيقة إضافية، والتي تعتبرها “غير ذات صلة”، “غير متناسب تمامًا مع احتياجات القضية”.

ومع ذلك، لم يوافق بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، على ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة في منشور بتاريخ 6 أغسطس على X. وأكد جريوال مجددًا أن الوثائق كانت ضرورية لتسجيل “وجهات النظر غير المتسقة للهيئة التنظيمية بشأن الأصول الرقمية ومدى وصولها التنظيمي”.

أضاف:

وإذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصة تعتزم الانخراط في حملة تنظيمية غير مسبوقة من خلال حملة إنفاذ، فإن أقل ما تدين به تجاه أولئك الذين تستهدفهم ــ وعامة الناس ــ هو الشفافية.

ومن ناحية أخرى، يزعم الإيداع الأخير الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الوكالة “أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالاكتشاف”. وعلى هذا النحو، طلبت الهيئة التنظيمية من المحكمة رفض طلب Coinbase.

السقطات على طول الطريق

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طلبت Coinbase في البداية من هيئة الأوراق المالية والبورصات إنتاج مستندات تتعلق بالمناقشات الداخلية للجنة الأوراق المالية والبورصات حول تنظيم العملات المشفرة. يتضمن الطلب أيضًا وثائق تتعلق بالاتصالات الخاصة من جينسلر خلال فترة توليه منصب رئيس مجلس الإدارة وأربع سنوات قبلها.

ذكرت بورصة العملات المشفرة أن الوثائق كانت حاسمة في دفاعها ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات لتسليط الضوء على التناقضات في نهج الهيئة التنظيمية مع إثبات أيضًا عدم وجود توجيه واضح.

ومع ذلك، بعد اجتماع أولي مع المحكمة، ضيقت البورصة نطاق طلباتها لتشمل وثائق الاتصالات خلال فترة عمل جينسلر كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي بدأت في عام 2021. وقد انعكس الطلب الجديد في طلب الإجبار المقدم في 23 يوليو.

طلبت الحركة أيضًا نشر المستندات المتعلقة بانتقال Coinbase لعام 2021 للعامة. تضمنت العملية فترة مراجعة مدتها ستة أشهر من هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومع ذلك، ادعت Coinbase أنه خلال ذلك الوقت، لم تقم هيئة الأوراق المالية والبورصات بتصنيف البورصة أو الرموز التي كانت تقدمها كأوراق مالية غير مسجلة.

في ذلك الوقت، أبرز جريوال أيضًا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة رفضت طلبات البحث عن المستندات المطلوبة، مدعيةً العبء غير المبرر.

اندلعت المعركة القانونية بين الطرفين في 6 يونيو 2023، عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة ، بدعوى أنها كانت تقدم أوراقًا مالية غير مسجلة ولم تسجل كوسيط أو وكالة مقاصة.

علاوة على ذلك، حددت الدعوى عدة رموز، مثل Polygon وCardano وSolana وAxie Infinity، كأوراق مالية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.