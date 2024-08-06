هل يجب عليك شراء Cadence بعد الانخفاض الأخير بنسبة 23%؟ يعتقد بايبر ساندلر ذلك

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(NASDAQ: CDNS) شهدت تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 23٪ في الشهر الماضي، ومع ذلك يرى المحللون في Piper Sandler أن هذا يمثل فرصة.

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ولا يزال المحللون متفائلين

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من خلال ترقية السهم من الحيادي إلى الوزن الزائد، حافظوا على السعر المستهدف الصعودي البالغ 318 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 25٪.

يعتمد هذا الرأي إلى حد كبير على الاعتقاد بأن الانخفاض الأخير يوفر نقطة دخول مربحة إلى أصول برمجيات قوية داخل قطاع أشباه الموصلات.

أبرز كلارك جيفريز، محلل بايبر ساندلر، أنه على الرغم من الأداء الفاتر للربع الثاني الذي ساهم في هذا الانخفاض – وسط حالة عدم اليقين الأوسع في الصناعة – فإن الشركة تستعد للتعافي.

وأشار جيفريز إلى تحديات محددة مثل التحول المستمر في تقنيات التحقق والضغوط من السوق الصينية، ومع ذلك يظل متفائلاً بشأن تكثيف عمليات تسليم التحقق والتحسينات المالية اللاحقة في الأرباع القادمة.

أكد المحللون في Baird مؤخرًا ثقتهم في Cadence، مع الحفاظ على تصنيف Outperform ولكنهم قاموا بتعديل السعر المستهدف قليلاً من 341 دولارًا إلى 338 دولارًا بعد إصدار أرباح الربع الثاني.

وأرجعوا هذا التعديل الطفيف إلى إعادة معايرة التوقعات لكنهم توقعوا مراجعات أقوى للتقديرات في السنة المالية 25 مما قد يدفع السهم إلى أبعد من ذلك.

أرباح Cadence للربع الثاني

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يتم دعم هذا الشعور من خلال أرباح Cadence في الربع الثاني، حيث تجاوزت التوقعات مع ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا البالغة 1.28 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التقديرات بمقدار 0.05 دولارًا أمريكيًا، وإيرادات قدرها 1.06 مليار دولار أمريكي تجاوزت التوقعات بمقدار 20 مليون دولار أمريكي.

وقد استفادت الشركة من الطلب القوي عبر قطاعات الذكاء الاصطناعي والنطاق الضخم والسيارات، مما عزز موقفها المالي.

وبالنظر إلى الصحة المالية لشركة Cadence على نطاق أوسع، أعلنت الشركة عن ربع ثانٍ مرن مع تراكم أعمال بقيمة 6.0 مليار دولار، مما يشير إلى الطلب القوي المستمر على عروضها.

تبدو التوقعات المالية لعام 2024 واعدة، حيث تتراوح الإيرادات المتوقعة من 4.60 مليار دولار إلى 4.66 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتراوح هوامش التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 41.7% إلى 43.3%.

بالنسبة للأرباع القادمة، تتوقع شركة Cadence أن تحقق إيرادات تتراوح بين 1.165 مليار دولار و1.195 مليار دولار. ويتوقعون أيضًا الحفاظ على أرباح قوية للسهم الواحد بخلاف مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، مما يسلط الضوء على قدرتهم على الاستمرار في الأداء المالي الجيد حتى عندما لا يمكن التنبؤ بالسوق.

الاستحواذ الأخير والخندق التنافسي

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من خلال التعمق في العمليات الأساسية لشركة Cadence، يتم تعزيز براعة الشركة في قطاع EDA بشكل ملحوظ من خلال عروض منتجاتها المبتكرة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل شراء أنظمة BETA CAE الأخيرة.

لا يؤدي هذا الاستحواذ إلى تنويع محفظة المحاكاة الخاصة بـ Cadence فحسب، بل يعزز أيضًا بصمتها عبر العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك السيارات والفضاء، مما قد يضيف 40 مليون دولار أمريكي من الإيرادات للسنة المالية 24.

تعتبر مثل هذه التحركات الإستراتيجية محورية حيث تستفيد Cadence من الطلبات المتزايدة في سوق أشباه الموصلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتستفيد من محفظة Cadence.AI وأنظمة الأجهزة من الجيل التالي مثل Palladium Z3 وProtium X3، التي تضع معايير جديدة في التحقق والأداء.

تظل توقعات الأعمال متفائلة حيث تواصل Cadence تعزيز ريادتها في مجال التحقق.

ومن المتوقع أن تؤدي عمليات نشر الشراكة الرئيسية وابتكارات المنتجات إلى زيادة الإنتاجية والأداء، وهو أمر بالغ الأهمية لتصميم شرائح الذكاء الاصطناعي.

تضع هذه التطورات شركة Cadence بشكل إيجابي ضمن صناعة أشباه الموصلات الديناميكية، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير، مدعومة بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير من اللاعبين الرئيسيين في الذكاء الاصطناعي والقطاعات الأخرى ذات النمو المرتفع.

من منظور التقييم، على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم، عند نسبة سعر إلى ربحية آجلة تبلغ 42 لا تزال شركة Cadence تتداول بعلاوة مقارنة بأقرانها، مما يعكس التوقعات العالية المتضمنة في مسار نموها المستقبلي.

مع أخذ هذه الجوانب في الاعتبار، ننتقل الآن إلى التحليل الفني لاستكشاف ما تقترحه الرسوم البيانية حول مسار سعر سهم Cadence، لا سيما في ضوء تحركات السوق الأخيرة وترقيات المحللين.

سيوفر هذا التحليل عدسة أخرى يمكن من خلالها تقييم فرص الاستثمار المحتملة في Cadence حيث تواصل الابتكار والريادة في مجال تصميم أشباه الموصلات.

لا يزال الاتجاه الصعودي على المدى الطويل سليما

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كان أداء سهم Cadence رائعًا في قطاع أشباه الموصلات، حيث ارتفع ستة أضعاف من أدنى مستوياته لعام 2020 في السنوات الأربع الماضية.

ما يجعل هذا الأداء رائعًا حقًا هو أن السهم أظهر تقلبًا أقل بكثير من أقرانه في صناعة أشباه الموصلات، والتي تتسم بدورية عالية.







مخطط CDNS بواسطة TradingView

على الرغم من أن السهم يشهد زخمًا هبوطيًا على المدى القصير والمتوسط، إلا أن اتجاهه الصعودي على المدى الطويل لا يزال سليمًا، لذلك لا يحتاج المساهمين الحاليين الذين اشتروا السهم بأسعار أقل إلى الذعر.

وجد السهم مؤخرًا دعمًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% من أدنى مستوياته لعام 2020 وأعلى مستوى لهذا العام عند حوالي 241 دولارًا.

يمكن للمستثمرين المتفائلين بشأن الأسهم مثل المحللين شرائها بالقرب من 250 دولارًا مع وقف الخسارة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ عند 222 دولارًا.

يجب على المتداولين الذين يميلون إلى الهبوط على السهم، ولكنهم لم يبدأوا مركزًا قصيرًا بعد، الامتناع عن القيام بذلك عند المستويات الحالية لأن السهم شهد انخفاضًا كبيرًا مؤخرًا ووصل مؤشر القوة النسبية على الرسوم البيانية اليومية إلى مستويات ذروة البيع.



لا ينبغي النظر في أي مركز بيع جديد إلا إذا ارتد السهم مرة أخرى إلى ما يزيد عن 280 دولارًا أو إذا انخفض إلى ما دون 223 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.