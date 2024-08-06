تتيح Transak التحويلات البنكية لشراء العملات المشفرة في الولايات المتحدة

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قام مزود البنية التحتية لمدفوعات Web3 Transak بتمكين التحويلات البنكية لمستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وبذلك، أصبحت الشركة أول شركة تقدم التحويلات البنكية من العملات الورقية إلى العملات المشفرة.

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وفقًا لإعلان بتاريخ 6 يوليو، تتوفر الميزة الجديدة بحد أدنى للتحويل يبلغ 2000 دولار أمريكي، مع حد أقصى محدد عند 25000 دولار أمريكي لكل معاملة. كتب ترانساك في الإعلان:

تهدف هذه الخطوة إلى جعل المعاملات الكبيرة أكثر بساطة وأكثر فعالية من حيث التكلفة للمستخدمين، بما يتماشى مع هدف Transak المتمثل في توسيع خيارات الدفع الخاصة بها.

إضافة ناجحة بالفعل

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ويأتي إطلاق الولايات المتحدة بعد أن شهدت الشركة ارتفاعًا في الطلب على طريقة الدفع في أسواق مثل المملكة المتحدة.

وبحسب ما ورد ارتفع حجم التحويلات المصرفية لشركة Transak أربع مرات بعد إدخال التحويلات البنكية في المنطقة مقارنة بالطرق الأخرى مثل البطاقات وApple Pay.

علاوة على ذلك، تعد التحويلات البنكية أيضًا أرخص مقارنة بالبدائل الأخرى مثل بطاقات الائتمان، حيث تتحمل رسومًا قدرها 1٪. هناك أيضًا قيود إضافية مثل حدود المعاملات باستخدام طرق الدفع هذه.

تتمثل المزايا الأخرى التي تأتي مع التحويلات البنكية في الأمان الإضافي للعملية متعددة الخطوات المتمثلة في إضافة المستفيدين وإرسال الأموال والموافقة على المعاملات. وبحسب ترانساك، يضيف هذا النهج “طبقة من التحقق”، كما “يقلل من مخاطر الاحتيال”.

وتتوقع الشركة الآن محاكاة نجاح المملكة المتحدة في السوق الأمريكية، التي تعتقد أنها مرتاحة بالفعل لطريقة الدفع هذه.

وعلى هذا النحو، فإنها تتوقع أن يساعد النظام الجديد في تعزيز اعتماد العملات المشفرة بشكل أكبر.

تم ترخيص Transak كشركة لتحويل الأموال في الولايات المتحدة منذ عام 2022. ووفقًا للإعلان، فقد ضمت بالفعل 13 من شركائها الأمريكيين، والذي يتضمن أسماء بارزة مثل بورصة العملات المشفرة Binance.

في وقت النشر، كانت الميزة متاحة فقط لمستخدمي Transak الذين اجتازوا المستوى 2 من KYC، والذي يتضمن التحقق من الحيوية والهوية والعنوان.

توسع Transak العدواني

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تم إطلاق Transak في عام 2018، وهو يخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم في 160 دولة.

جمعت الشركة 20 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة A في مايو 2023 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عملياتها بوتيرة سريعة. خلال العام الماضي، عقدت الشركة العديد من الشراكات البارزة.

في يناير 2024، دخلت المنصة في شراكة مع شركة المدفوعات العملاقة Visa كجزء من برنامج Visa Direct الخاص بها. سمحت الشراكة لمستخدمي Transak بتحويل أرصدة العملات المشفرة الخاصة بهم مباشرة إلى عملات ورقية.

تدعم Transak أكثر من 40 عملة مشفرة، وأضافت عملة PayPal المستقرة، PayPal USD (PYUSD)، إلى منصتها في يونيو 2024.

على مر السنين، دخلت الشركة في شراكة مع العديد من موفري محافظ العملات المشفرة مثل Metamask، وأضافت مؤخرًا دعمًا لـ VeWorld، وهي محفظة ذاتية الحفظ لـ VeChainThor blockchain في يوليو.

جاء التكامل بعد شراكتها مع مطور الألعاب Cometh، مما أتاح عمليات شراء العملات المشفرة المباشرة للعبتها Cosmik Battle.

تعاونت Transak أيضًا مع منصة الهوية اللامركزية Privado ID في يونيو لتقديم نظام جديد للتحقق من الهوية على السلسلة يسمى Reusable KYC.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.