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تزدهر شركة Uber Technologies Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: UBER) على الرغم من ظروف السوق، حيث أكد الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي أن الشركة “تحقق بالفعل كل ما في وسعها”.

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وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أكد خسرو شاهي أن النتائج الفصلية الأخيرة لشركة أوبر تجاوزت توقعات السوق، مما يشير إلى أداء قوي عبر منصتها.

وفقا لتقرير أرباح أوبر للربع الثاني، لم تظهر الشركة أي علامات على ضعف طلب المستهلكين.

ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين من ذوي الدخل المنخفض يزيدون إنفاقهم على خدمات أوبر بمعدل أسرع من المجموعات ذات الدخل المرتفع.

وبعد إعلان الأرباح، ارتفع سهم أوبر بنسبة 10% تقريبًا في التعاملات المبكرة.

ميزة أوبر في مواجهة التقلبات الدورية

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ويعزو خسروشاهي نجاح أوبر المستمر إلى قدرتها على النمو بشكل أسرع من السوق بشكل عام. ويدعم هذا النمو التفوق التكنولوجي الذي تتمتع به شركة أوبر ومكانتها القوية في السوق في مجال خدمات التنقل.

بالإضافة إلى ذلك، أثبت نموذج أعمال أوبر مرونته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يميل سوق العمل الأضعف إلى زيادة عدد السائقين الذين ينضمون إلى منصة أوبر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين وزيادة الطلب.

حاليًا، لدى أوبر حوالي 7.4 مليون سائق، كسبوا مجتمعين ما يقرب من 18 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 20٪ عن العام السابق.

على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار الأسهم بما يزيد عن 20% منذ منتصف فبراير/شباط، تظل أوبر خياراً مقنعاً للمستثمرين، على الرغم من أنها لا تدفع أرباحاً.

هل سيتم شراء أسهم أوبر بعد نتائج الربع الثاني؟

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وسلط خسروشاهي الضوء على أوبر إيتس كمجال نمو كبير، واصفًا الخدمة بأنها “عادة تبين أنها أكثر صعوبة”.

على الرغم من أن أداء أوبر إيتس كان أقل قليلاً من التقديرات في الربع الثاني، إلا أن الأحجام زادت بنسبة 17٪. وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في الأسعار المنخفضة وتشجيع المطاعم على تقديم المزيد من العروض الترويجية في الأسواق الرئيسية.

لا يزال محلل أوبنهايمر جيسون هلفشتاين متفائلاً بشأن أسهم أوبر. وقد حافظ على تصنيف “أداء متفوق” مع سعر مستهدف يبلغ 90 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 50٪ تقريبًا من المستويات الحالية.

يعتقد هلفستاين أن أوبر في وضع جيد للاستفادة من الاتجاهات السائدة بين المستهلكين الأثرياء، وزيادة الطلب على السفر، وارتفاع الإنفاق على الخدمات.

يستمر تركيز أوبر الاستراتيجي على توسيع خدماتها والاستفادة من مكانتها القوية في السوق في دفع نموها.

وعلى الرغم من مواجهة التحديات في قطاع الشحن وتقلب أسعار الأسهم، فإن تدفقات إيرادات الشركة المتنوعة وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة تؤكد مرونتها.

وبينما تتنقل أوبر في ظل ظروف السوق الديناميكية هذه، فإن التزامها بالابتكار التكنولوجي وتوسيع السوق يمكن أن يعزز مكانتها كلاعب رائد في قطاع التنقل.

سوف يراقب المستثمرون ومراقبو الصناعة عن كثب كيف تتكشف استراتيجيات أوبر في الأرباع القادمة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.