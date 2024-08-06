فنزويلا في أزمة: الاحتجاجات والتدهور الاقتصادي في أعقاب مزاعم تزوير الانتخابات

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تواجه فنزويلا تجدد أعمال العنف والاضطرابات الاقتصادية في أعقاب مزاعم التزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح نيكولاس مادورو. وقد أشعلت هذه الاتهامات احتجاجات واسعة النطاق، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقالات عديدة، مما زاد من زعزعة استقرار دولة هشة بالفعل.

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تصاعد الاحتجاجات والاضطرابات السياسية

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شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فنزويلا اتهامات بالتزوير، مما أثار احتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف. لقد أصبح انتصار نيكولاس مادورو موضع شك، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق ورد فعل شديد الوطأة من جانب قوات الأمن.

وتهدد هذه الفوضى التي أعقبت الانتخابات بتفاقم الوضع الاقتصادي الهش بالفعل في فنزويلا، التي ظلت تعاني من التضخم الجامح، وعدم الاستقرار السياسي، وانخفاض عائدات النفط لسنوات.

الانهيار الاقتصادي المستمر في فنزويلا

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لقد كان الاقتصاد الفنزويلي في حالة سقوط حر، تميز بالتضخم المفرط والنزوح الجماعي للمواطنين الباحثين عن فرص أفضل في الخارج. أبرز أسدروبال أوليفيروس، مدير شركة الاستشارات Ecoanalítica، أن اقتصاد فنزويلا انكمش بنسبة 70٪ تقريبًا في الفترة من 2014 إلى 2021، ليصل إلى أدنى مستوى له في التاريخ.

وعلى الرغم من أن البلاد تجاوزت فترة التضخم المفرط 2018-2019، إلا أن الطريق إلى التعافي الاقتصادي الكامل لا يزال صعبا. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا إلى 102.3 مليار دولار في عام 2024، وهو تناقض صارخ مع مستويات ما قبل الأزمة.

وقد تضخم الدين العام الوطني إلى 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2023، مما يزيد من تفاقم الصعوبات الاقتصادية. وفي حين يبلغ معدل البطالة الرسمي 5.5%، فإن هذا الرقم لا يعكس انتشار البطالة الناقصة وسوق العمل غير الرسمي السائد في البلاد.

استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي

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على الرغم من عدم وجود أعلى معدل تضخم في أمريكا اللاتينية – متجاوزًا التضخم في الأرجنتين الذي يزيد عن 200٪ – ظل معدل التضخم في فنزويلا أعلى من 50٪ اعتبارًا من يونيو 2024.

يعيق هذا التضخم المستمر رفاهية الفنزويليين، مع ثبات الحد الأدنى للأجور عند 130 بوليفار (حوالي 3.50 دولار) منذ مارس 2022.

ردًا على ذلك، أعلن الرئيس مادورو عن زيادة المكافآت الحكومية في مايو 2024، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للرواتب، ومكافأة طعام بقيمة 40 دولارًا، وزيادة “مكافأة الحرب الاقتصادية” من 60 دولارًا إلى 90 دولارًا.

كان للأزمة الاقتصادية آثار مدمرة على المجتمع، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان في فقر و53% في فقر مدقع.

وتؤكد هذه الصعوبات الاقتصادية، مقترنة بالتحديات السياسية والاجتماعية المستمرة، على الطبيعة المتعددة الأوجه لكفاح فنزويلا من أجل التعافي.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية تقدما مختلطا

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أفاد المرصد المالي الفنزويلي (OVF) عن توسع بنسبة 3.6٪ في الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 2٪ في الربع السابق، على أساس سنوي.

ومع ذلك، أشار الخبير الاقتصادي ألدو كونتريراس في مقابلة مع Invezz إلى أنه بينما ينمو الاقتصاد سنويًا، هناك تناقض صارخ بالمقارنة مع العقد الماضي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 470 مليار دولار إلى 75 مليار دولار متوقعة هذا العام.

وعلى الرغم من المكاسب المتواضعة الناجمة عن السيطرة على التضخم وزيادة إنتاج السلع الأساسية، شهد الاقتصاد تراجعا كبيرا، مع انخفاض النشاط الاقتصادي بنحو 75٪ منذ عام 2013.

وشدد كونتريراس على التأثير الإيجابي لنمو القطاع الأساسي، مثل زيادة إنتاج النفط وزيادة إمكانات التصدير لمنتجات مثل الأفوكادو والكاكاو وفاكهة الباشن فروت، والتي دفعت النشاط الاقتصادي المطرد.

ومع ذلك، لا تزال فنزويلا تواجه الواقع القاسي المتمثل في اقتصاد صغير الحجم يكافح من أجل تجاوز الناتج المحلي الإجمالي السابق والمستويات الاسمية للفرد.

وأشار كونتريراس إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان يصل ذات يوم إلى 15500 دولار، يتراوح الآن بين 2500 إلى 3000 دولار.

ويسلط هذا التفاوت الصارخ الضوء على الجهود المستمرة اللازمة لترجمة التقدم الاقتصادي إلى تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة والتنمية البشرية الشاملة.

تقف فنزويلا عند منعطف حرج، إذ تواجه مزيجا من الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية، والصعوبات الاجتماعية.

وبينما تواجه البلاد هذه التحديات، يعد اتباع نهج شامل ومستدام لتحقيق التعافي الاقتصادي وتلبية احتياجات مواطنيها أمرًا ضروريًا. إن الإصلاحات والنمو على المدى الطويل في جميع القطاعات أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار والازدهار الوطني.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.