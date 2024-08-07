تجذب Binance تدفقات صافية بقيمة 1.2 مليار دولار على الرغم من اضطرابات السوق: هل ستساعد BitBot؟

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أعلنت Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عن صافي تدفقات مذهلة بقيمة 1.2 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لمقاييس الشفافية CEX الخاصة بـ DeFiLlama.

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ويأتي هذا التدفق الكبير لرأس المال وسط تقلبات واسعة النطاق في السوق وهو أعلى بكثير من التدفقات الداخلة التي شهدها المنافسون الرئيسيون مثل OKX وBybit.

ويعكس هذا التدفق تصويتًا قويًا بالثقة من المستخدمين، حتى في ظل التقلبات التي يواجهها سوق العملات المشفرة.

إن التطوير الشامل المحيط بسوق العملات المشفرة سيفيد Bitbot ، وهو تطبيق تداول جديد قائم على Telegram والذي اكتسب قوة جذب كبيرة.

ثقة قوية للمستثمرين

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يعد الارتفاع الأخير في صافي التدفقات الداخلة تطور إيجابي للرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance، ريتشارد تنغ.

وينظر تنغ، الذي تولى القيادة بعد رحيل المؤسس تشانجبينج تشاو والعقوبة الأمريكية البالغة عدة مليارات من الدولارات بسبب الانتهاكات التنظيمية، إلى تدفق رأس المال إلى الداخل باعتباره علامة على ثقة المستثمرين القوية.

وعلق تنغ قائلاً: “يمثل هذا أحد أعلى أيام التدفق الصافي لعام 2024. وعلى الرغم من مواجهة انكماشات كبيرة في السوق في الساعات الأخيرة، يشير هذا التدفق إلى أن المستثمرين ينتهزون الفرص للشراء بأسعار أقل عندما يعتقدون أن ذلك مفيد”.

أبرز تنغ أيضاً أن Binance شهدت انتعاشًا ملحوظًا في أسعار الرموز الرئيسية وواحدًا من أعلى أحجام التداول لهذا العام في اليوم السابق.

وأضاف تنغ أن “اتجاهات السوق الحالية تدعم هذه الملاحظة”.

في يناير، اجتذبت منصة Binance تدفقات بقيمة 3.5 مليار دولار، بعد شهرين فقط من اعتراف الشركة الأم بالذنب في جرائم مثل غسيل الأموال والتهرب من العقوبات.

ومن اللافت للنظر أن Binance دفعت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لوزارة العدل دون تصفية أي أصول مشفرة.

ومع ذلك، فإن فترة ولاية تنغ لا تخلو من التحديات.

ويجب عليه الإشراف على إنشاء المقر الرئيسي العالمي لـ Binance، وتعيين مجلس إدارة جديد، والتأكد من تعيين مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال منصة Binance تفتقر إلى التراخيص الكاملة في أسواق العملات المشفرة الرئيسية، وتتصارع الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة مع دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تزايد الاهتمام بـ BitBot وسط تطورات Binance

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بينما تتغلب Binance على هذه العقبات، يتحول الاهتمام في مجتمع العملات المشفرة إلى BitBot.

أكملت BitBot مؤخرًا واحدة من أنجح مبيعات الرموز المميزة لهذا العام، حيث جمعت أكثر من 6 ملايين دولار.

ومن المقرر إطلاق المنصة قريبًا ومن المتوقع أن تقود النمو في قطاع التجارة بميزاتها التكنولوجية والذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تهدف BitBot إلى أن تصبح لاعبًا رائدًا بين روبوتات التداول في Telegram من خلال تقديم أفضل إشارات التداول للمستخدمين لتعزيز استراتيجيات تداول العملات المشفرة الخاصة بهم.

ويأتي إطلاقه في وقت تزدهر فيه تطبيقات Telegram المصغرة. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر: Hamster Kombat، التي اجتذبت أكثر من 232 مليون مستخدم على مستوى العالم، وNotcoin، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.6 مليار دولار. أحدثت TapSwap أيضًا موجات مع أكثر من 60 مليون مستخدم.

يتوقع المحللون أن يكون Telegram مصدرًا للتطبيقات الكبيرة التالية في كل من قطاعي العملات المشفرة والتكنولوجيا. إذا صحت هذه التوقعات، فإن BitBot في وضع جيد يسمح لها بالظهور كلاعب مهم في الصناعة.

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