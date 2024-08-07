الحصول على سعر السهم في منطقة ذروة البيع قبل الأرباح

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شهد سعر سهم Entain (LON: ENT) عمليات بيع حادة هذا العام، مما يجعله واحدًا من أسوأ الأسهم أداءً في مؤشر FTSE 100. وانخفض إلى مستوى منخفض بلغ 528 بنسًا يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات. وانخفض بأكثر من 78% من أعلى نقطة له في عام 2021.

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انخفض Entain بنسبة 50٪ تقريبًا هذا العام بينما تراجعت DraftKings بأقل من 1٪ بينما ارتفعت Flutter Entertainment (FLUT) بنحو 10٪ هذا العام.

كانت أعمال Entain تحت الضغط

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ازدهرت صناعة المراهنات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت خلال الوباء حيث شارك ملايين المستخدمين باستخدام فحوصات التحفيز الخاصة بهم.

في ذلك الوقت، كانت شركة Entain واحدة من أهم الشركات في هذا القطاع، وذلك بفضل عائلة العلامات التجارية التابعة لها، بما في ذلك Ladbrokes وCoral وBetMGM وBwin وPartyPoker.

ونتيجة لذلك، قدمت MGM وDraftKings عرضًا كبيرًا بقيمة الشركة بأكثر من 11 مليار جنيه إسترليني. رفضت شركة Entain، المعروفة سابقًا باسم GVC Holdings، العرض، مشيرة إلى أنها قللت من قيمته بشدة.

وتبين أن شركة Entain كانت مخطئة حيث تراجعت أسهمها، وقدرت قيمتها بأكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني. فقد توقف نمو إيراداتها، وارتفعت المنافسة، واضطرت الشركة إلى دفع بعض الغرامات الضخمة.

إن شركة Entain هي واحدة من الشركات العديدة الفائزة في الجائحة والتي واجهت صعوبات. ومن بين الشركات الأخرى التي نجحت في تحقيق مكاسب خلال الجائحة شركات التكنولوجيا المالية مثل PayPal وBlock وشركات الطب عن بعد مثل Teladoc Health.

احصل على الأرباح المقبلة

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أظهرت أحدث النتائج السنوية أن صافي إيرادات الألعاب لشركة Entain ارتفع بنسبة 11٪ في عام 2023 إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني بينما ارتفع إجمالي أرباحها إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني. ومع ذلك، تكبدت الشركة خسارة كبيرة تزيد عن 878 مليون جنيه إسترليني.

كانت هذه الخسارة بسبب موافقة الشركة على دفع 585 مليون جنيه إسترليني لتسوية قضية رفعها قسم الإيرادات والجمارك في HM. وزعمت القضية أن الشركة فشلت في اتخاذ تدابير كافية لمنع الفساد في تركيا.

وفي الوقت نفسه، في شهر أبريل، نشرت الشركة بيان التداول الخاص بها، والذي أظهر أن أعمالها لم تنمو كما كان متوقعًا. وارتفع إجمالي إيراداتها من الألعاب بنسبة 6% بالعملة الحالية، بينما انخفضت أعمالها، باستثناء الولايات المتحدة، بنسبة 2%. وفي المملكة المتحدة وإيرلندا، انخفض معدل النمو غير الطبيعي بنسبة 7% بينما ارتفع معدل النمو العالمي بنسبة 8%.

ولذلك، سيكون سعر سهم Entain في دائرة الضوء يوم الخميس مع نشر نتائجه المالية. ومن المرجح أن تسلط الشركة في بيانها الضوء على بعض الإجراءات التي تتخذها لتغيير علامتها التجارية المتعثرة.

قبل بضعة أشهر، أفيد أن الشركة قامت بتعيين Moelis لتقديم المشورة بشأن المبيعات المحتملة لبعض أفضل علاماتها التجارية العالمية مثل BetCity وEnlabs وCrystalBet وEnlabs. ومن شأن مثل هذا البيع أن يبسط الشركة، ويقلل التكاليف، وربما يؤدي إلى أرباح خاصة للمستثمرين.

كما أنه يمثل نهاية لتاريخ الشركة من عمليات الاستحواذ التي جعلتها واحدة من أكبر اللاعبين في صناعات المراهنات الرياضية والمقامرة.

وتواجه شركة Entain أيضًا تحديات أخرى في أحد أسواقها المهمة: الولايات المتحدة. نشاطها الرئيسي هناك هو حصة كبيرة في BetMGM، وهي شركة تسعى إلى التنافس مع أمثال DraftKings وFanduel، المملوكة لشركة Flutter Entertainment.

يكمن التحدي في أن BetMGM عبارة عن محرقة نقدية تتوقع خسارة أكثر من 240 مليون دولار بينما ترى الإدارة أن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 500 مليون دولار في عام 2026.

التحدي الذي تواجهه شركة Entain هو أنها تتنافس مع شركات أكبر بكثير تمتلك أموالاً وأسهمًا كبيرة. بينما ارتفعت قيمة المراهنة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة إلى 11 مليار دولار في عام 2023، جاء معظم هذا المبلغ من DraftKings وFanDuel، اللتين حققتا أكثر من 7 مليارات دولار.

سيكون غزو الولايات المتحدة مسعى مكلفًا وسيستهلك أموالاً كبيرة من الميزانية العمومية لشركة Entain. والواقع أن شركة إيفوك، المعروفة سابقاً باسم 888 هولدنجز، خرجت من الولايات المتحدة بحجة أن التكاليف كانت باهظة.

هل Entain مخزون جيد؟

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لا تعمل صناعة المراهنة والمقامرة عبر الإنترنت بشكل جيد، حيث تتخلف معظم الأسهم في هذا القطاع عن السوق الأوسع. انتقلت شركة Flutter Entertainment، التي نقلت إدراجها إلى الولايات المتحدة، إلى سوق هابطة حيث انخفضت بنسبة 20٪ من ذروتها.

وبالمثل، انهار سهم DraftKings بأكثر من 36% من أعلى مستوى له هذا العام مع ظهور علامات التباطؤ.

من الناحية الفنية، يبدو أن سعر سهم Entain رخيص جدًا. ويظل أدنى من جميع المتوسطات المتحركة بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك ومؤشر النشاط النسبي (RVI) إلى الأسفل.

لذلك، هناك احتمال أن يرتد السهم مرة أخرى حيث يعمل الرئيس التنفيذي الجديد، جافين إسحاق، على تنفيذ التحول. إسحاق هو أحد الخبراء المخضرمين في الصناعة وله أكثر من 25 عامًا في هذا القطاع.

لذلك، قد يؤدي التعافي إلى ارتفاع سعر سهم Entain إلى أكثر من 643 بنسًا، وهو أدنى مستوى له في مايو. علاوة على ذلك، فإن شركة Entain هي شركة معروفة ولديها بعض من أفضل العلامات التجارية في الصناعة وهي تنفذ عملية التحول بشكل جيد/

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.