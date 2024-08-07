سعر الإيثريوم: تقوم المحافظ الخاملة بنقل كميات هائلة من الإيثريوم بعد توقف دام 3 سنوات

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قد يواجه سعر إيثريوم ضغوطًا هبوطية جديدة حيث تقوم مئات محافظ العملات المشفرة التي كانت خاملة لأكثر من ثلاث سنوات بنقل كميات هائلة من رموز إيثريوم فجأة.

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وفقًا لـ Lookonchain، الذي يتتبع حركة رموز Ethereum (ETH)، فقد استيقظت المئات من المحافظ الخاملة التي تم تداولها آخر مرة في عام 2021.

بعد 3.3 سنوات، قامت هذه المحافظ بنقل كميات كبيرة من الإيثيريوم، والتي تعرضت لضغوط بيع شديدة وسط الإغراق من Jump Trading.

ماذا يحدث؟

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وفي 7 أغسطس، قالت Lookonchain إن هذه المحافظ المرتبطة بمخطط “Plus Token Ponzi” اعتبارًا من عام 2020، لديها ممتلكات يبلغ إجماليها 789,533 ETH. بالسعر الحالي لـ Ethereum، تبلغ قيمة الرموز المتحركة حوالي 2 مليار دولار.

“لقد لاحظنا أن مئات العناوين الخاملة كانت تنقل ETH. ومن خلال التتبع عبر السلسلة، وجدنا أن هذه الأموال جاءت من المحفظة “Plus Token Ponzi 2″، حسبما نشر موقع Lookonchain.

Hundreds of wallets that have been dormant for 3.3 years are moving large amounts of $ETH, possibly 789,533 $ETH($2B)!



We noticed that hundreds of dormant addresses were transferring ETH.



Through on-chain tracking, we found that these funds came from the wallet "Plus Token… pic.twitter.com/QGKJknJEns — Lookonchain (@lookonchain) August 7, 2024

ETH التي استولى عليها الصينيون

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شاركت Lookonchain أن التتبع على السلسلة قد ربط الأموال بمحفظة العملات المشفرة المسماة “Plus Token Ponzi 2”. قامت هذه المحفظة بنقل 789,533 إيثريوم عبر آلاف المحافظ في عام 2020 وظلت خاملة منذ أبريل 2021.

والجدير بالذكر أن رموز ETH المعنية مرتبطة بحملة التشفير الضخمة التي قامت بها السلطات الصينية في أعقاب مخطط Plus Token Ponzi الذي يُزعم أنه احتال على أكثر من مليوني شخص.

وبحسب ما ورد بدأ مخطط بونزي في عام 2018، حيث قدم منصة تداول أصول مشفرة غير موجودة للمستثمرين المطمئنين.

صادرت الشرطة الصينية 194,775 بيتكوين، و833,083 إيثريوم، و487 مليون ريبل، و1.4 مليون لايتكوين، و27.6 مليون إيوس، و79,581 بيتكوين كاش، و74,167 داش، و6 مليار دوج، و213,724 دولارًا أمريكيًا. بلغ إجمالي أصول العملة المشفرة أكثر من 4.2 مليار دولار في ذلك الوقت.

ومع ذلك، فإن سعر البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى يرتفع بشكل ملحوظ لأن القيمة الإجمالية لـ ETH وحدها تبلغ حاليًا أكثر من 2 مليار دولار. كما ارتفعت الأصول الأخرى، وقد يؤدي البيع المحتمل من قبل السلطات المصادرة إلى ضغوط بيع كبيرة.

تبلغ قيمة Bitcoin أكثر من 11 مليار دولار، وXRP بأكثر من 252 مليون دولار، وBitcoin Cash وLitecoin وDogecoin تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 25 مليون دولار و82 مليون دولار و609 مليون دولار على التوالي.

القفز للتجارة بيع ETH؟

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تتضمن آخر الأخبار حول ETH أيضًا مخاوف السوق حول Jump Trading. قامت الشركة التجارية مؤخرًا بتحويل ما قيمته ملايين الدولارات من ETH إلى البورصات وأجرت معاملة مماثلة بقيمة 29 مليون دولار يوم الأربعاء.

كانت الشركة واحدة من الشركات الكبرى التي أضافت إلى ضغوط البيع التي ضربت العملات المشفرة هذا الأسبوع. وفقًا لـ Lookonchain ، لا تزال Jump Trading تحتفظ بمبلغ 63 مليون دولار من الأثير (wstETH) المغلف.

كان سعر ETH يحوم حول 2485 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، وهو ثابت خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكنه انخفض بنسبة تزيد عن 25٪ في الأسبوع الماضي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.