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عالج فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، المخاوف بشأن الركود الاقتصادي المحتمل في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الطلب القوي على الشحن كدليل على الاستقرار الاقتصادي.

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وعلى الرغم من المخاوف الأخيرة من التباطؤ الاقتصادي، والتي تفاقمت بسبب بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع، فإن كليرك لا يزال متفائلاً بشأن مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وتأتي تعليقاته في وقت حرج، حيث يُنظر إلى الطلب على الحاويات في كثير من الأحيان على أنه مقياس للصحة الاقتصادية الأوسع.

وأكد كليرك أنه على الرغم من أن المخزونات الأمريكية أعلى مقارنة ببداية عام 2024، إلا أنها ليست عند مستويات من شأنها أن تشير إلى تراجع اقتصادي كبير.

ووفقا لكليرك، يعكس الطلب الحالي على الشحن ثقة المستهلك المستمرة وبيئة اقتصادية مستقرة.

وهذه المرونة جديرة بالملاحظة بشكل خاص بالنظر إلى أن الطلب على الحاويات يُستخدم في كثير من الأحيان لقياس قوة الاقتصاد الكلي.

النتائج المالية لشركة ميرسك للربع الثاني

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تكشف النتائج المالية لشركة ميرسك للربع الثاني عن صورة مختلطة.

أعلنت الشركة عن انخفاض في الأرباح والإيرادات على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة التكاليف الناجمة عن تحويلات البحر الأحمر.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال كليرك متفائلا، وعزا الطلب المستمر على الشحن إلى نشاط التصدير الصيني القوي.

أعلنت شركة الشحن العملاقة عن هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 5.6٪ للربع الثاني، وهو تحسن كبير عن هامش -2.0٪ في الربع السابق.

ومع ذلك، فإن هذا لم يكن كافيا لمنع انخفاض سعر سهم ميرسك يوم الأربعاء.

انخفض التدفق النقدي الحر للشركة أيضًا إلى 397 مليون دولار في الربع الثاني، على الرغم من أن شركة ميرسك رفعت توجيهاتها للعام بأكمله للتدفق النقدي الحر من 1.0 مليار دولار إلى 2.0 مليار دولار.

وتتوقع الشركة نمو سوق الحاويات العالمية بنسبة تصل إلى 6.0% لهذا العام.

وجهات نظر متناقضة حول المؤشرات الاقتصادية

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تتناقض توقعات ميرسك المتفائلة بشأن الطلب على الشحن مع تقرير حديث من Container xChange.

وتشير بيانات منصة التأجير إلى أن الطلب يتخلف عن المخزونات، مما قد يشير إلى التحديات المستقبلية التي يواجهها تجار التجزئة وتجار الحاويات.

يتماشى هذا المنظور مع البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، والتي أظهرت زيادة بنسبة 5.33٪ في مخزونات تجارة التجزئة الأمريكية إلى 793.86 مليار دولار في مايو مقارنة بالعام السابق.

على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول المؤشرات الاقتصادية، فإن أداء ميرسك القوي في أحجام الحاويات والتوقعات المالية المعدلة يشير إلى توقعات إيجابية لصناعة الشحن.

وتعكس ثقة كليرك في مرونة السوق الأمريكية اعتقاداً أوسع بأن مستويات الاستهلاك الحالية ستدعم الطلب على خدمات الشحن.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.