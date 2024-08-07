يقوم Memeinator بترقية موقع الويب، ونشر Meme Warfare على نظام التشغيل IOS مع اقتراب انتهاء المطالبة برمز MMTR

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

يُحدث مشروع Memeinator موجات في مجتمعات العملات المشفرة والألعاب بأحدث تحديثاته. من خلال إجراء إصلاح شامل لموقعها الإلكتروني، ونشر لعبة Meme Warfare على نظام iOS، والانتهاء من المطالبة برمز $MMTR، تستعد Memeinator للسيطرة على مساحة العملات الميمية.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تمثل هذه التطورات معالم هامة حيث يستمر المشروع في جذب الانتباه وبناء متابعين أقوياء.

إصلاح الموقع وتحسين المعلومات

Copy link to section

وقد خضع موقع Memeinator الإلكتروني لعملية تحول شاملة لتزويد المستخدمين بمزيد من التحديثات والمعلومات التفصيلية حول المشروع ولعبته الرئيسية Meme Warfare.

تم تصميم هذا الإصلاح الشامل بشكل استراتيجي لدعم المرحلة التالية من جهود التسويق وإصدار اللعبة المتوقع.

يعمل موقع الويب المحدث الآن كمركز مركزي لكل ما يتعلق بـ Memeinator، حيث يقدم تجربة سلسة وغنية بالمعلومات للمستخدمين للبقاء على اطلاع وتفاعل مع المشروع.

إعادة تصميم الموقع ليست مجرد تجميلية ولكنها عملية أيضًا، مما يضمن سهولة وصول المستخدمين إلى آخر التحديثات والأخبار والتطورات المتعلقة بـ Meme Warfare.

تسهل الواجهة المحسنة والمحتوى المحسن على المستخدمين التنقل والعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها.

وبينما يستعد المشروع للمرحلة التالية من مهمته، من المقرر أن يلعب الموقع الإلكتروني المتجدد دورًا حاسمًا في جذب مستخدمين جدد وإبقاء المجتمع على اطلاع.

نشر لعبة Meme Warfare وتحديثاتها

Copy link to section

تم نشر Meme Warfare، لعبة الهاتف المحمول ثنائية الأبعاد المرتقبة من Memeinator، بنجاح على نظام التشغيل iOS.

يمثل هذا النشر إنجاز كبير للمشروع، مما يجعل اللعبة أقرب إلى هدفها المتمثل في القضاء على العملات المعدنية الضعيفة من blockchain.

تتميز اللعبة بساحة معركة مليئة بالميمات حيث يمكن للاعبين ترقية مهاراتهم ومعداتهم وكسب مكافآت العملات المشفرة ومواجهة زعماء الميمات الأسطوريين.

تتضمن التحديثات الأخيرة لـ Meme Warfare إصدار صور جديدة وتحسينات للعبة، تعرض تقدم اللعبة والتزام الفريق بتحسين آليات اللعب.

اكتملت الآن جميع الأصول وواجهات المستخدم، ولا يفصلنا سوى أسابيع قليلة عن دخول اللعبة إلى مرحلة الاختبار التجريبي.

لقد انتظر المجتمع هذا التطور بفارغ الصبر، وسيسمح الاختبار التجريبي القادم للاعبين بتجربة اللعبة بشكل مباشر وتقديم تعليقات قيمة لمزيد من التحسينات.

إن قصة اللعبة، التي تتضمن إزالة الميمات الرديئة باستخدام سايبورغ الذي يسحق الميمات، تتوافق مع رغبة المجتمع في رؤية الجودة تسود في مساحة العملات الميمية.

عندما يرتقي اللاعبون إلى مستوى أعلى ويحفظون blockchain من العملات المعدنية الرديئة، يمكنهم جمع المكافآت وتعزيز مخزون Memeinator الخاص بهم، مما يجعل اللعبة جذابة ومجزية.

المطالبة برمز $MMTR ومشاركة المجتمع

Copy link to section

بعد جولة ما قبل البيع الناجحة ، تقترب عملية المطالبة برمز $MMTR من نهايتها، مما يوفر للمستخدمين طريقة آمنة وشفافة وسهلة الاستخدام للمطالبة برموزهم المميزة.

يتم تنفيذ جدول الاستحقاق، الذي بدأ في 29 مايو 2024 ومن المتوقع أن ينتهي في 29 أغسطس 2024، بدقة لضمان نجاح مشروع Memeinator ورمزه على المدى الطويل.

بالإضافة إلى عملية المطالبة بالرموز المميزة، كان فريق Memeinator يتعامل بنشاط مع أسئلة المجتمع واهتماماته.

أحد المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها هي آلية حرق الرمز المميز. في بداية العرض المسبق، تم حرق تسع مراحل، مما يلغي الحاجة إلى آلية الحرق المستمر. لا يزال هناك حرق أخير، ويتم تشجيع المجتمع على البقاء يقظًا لهذا الحدث.

فيما يتعلق بالهدايا، أدرك الفريق الحاجة إلى نظام أكثر عدالة لتقديم الجوائز دون التأثير على سعر MMTR.

الجهود جارية لتطوير طريقة أفضل تتوافق مع مصالح المجتمع وتحافظ على قيمة الرمز المميز.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم طلب إدراج $MMTR على CoinMarketCap وBinance، ويعمل الفريق بجد لتسريع العملية، مما يؤكد للمجتمع أنهم يحرزون تقدماً. إن MMTR مدرج حالياً في CoinGecko وMEXC Global وUniswap.

السعر الحالي لـ $MMTR هو 0.00195 دولار أمريكي، مع الأداء الأخير الذي أظهر تقلبات في السوق.

على الرغم من هذه التغيرات في الأسعار على المدى القصير، يظل المشروع يركز على رؤيته وأهدافه طويلة المدى، ويستمر في بناء نظام بيئي قوي يدعم مهمته للسيطرة على مساحة العملات الميمية.