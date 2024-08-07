يتوقع ما يقرب من 50% من مقترضي القروض الطلابية الإعفاء من الديون في المستقبل: ما تحتاج إلى معرفته

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في دراسة حديثة، ما يقرب من نصف المقترضين من القروض الطلابية متفائلون بشأن الإعفاء المستقبلي من ديونهم.

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يكشف تقرير “كيف تدفع أمريكا مقابل الكلية” الذي أعدته سالي ماي أن 48٪ من المقترضين يتوقعون أن تعفي الحكومة قروضهم التعليمية.

جمع هذا التقرير السنوي، الذي أجرته شركة أبحاث السوق العالمية Ipsos، في الفترة ما بين 8 أبريل و14 مايو، رؤى من 1000 طالب جامعي و1000 أولياء أمور طلاب جامعيين.

وعلى الرغم من التفاؤل الواسع النطاق، يحذر المدافعون عن حقوق المستهلك من اتخاذ قرارات الاقتراض على أساس افتراض إلغاء الديون.

يأتي هذا التحذير بعد رفض المحكمة العليا لخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء ما يصل إلى 20 ألف دولار من ديون الطلاب لكل مقترض في الصيف الماضي، مما أثر على عشرات الملايين من المقترضين الذين لم يتلقوا التخفيف المتوقع.

تجلب الانتخابات المقبلة المزيد من عدم اليقين

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تقدم الانتخابات الرئاسية المقبلة مزيدًا من عدم اليقين بشأن برامج الإعفاء من قروض الطلاب الحالية.

خلال فترة ولايته، دعا الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إلغاء برامج إعفاء القروض التابعة لوزارة التعليم الأمريكية، بما في ذلك مبادرة الإعفاء من قروض الخدمة العامة (PSLF) المستخدمة على نطاق واسع.

يفيد هذا البرنامج الموظفين العموميين مثل أفراد القوات المسلحة الأمريكية، والمستجيبين الأوائل، والمدافعين العامين، والمدعين العامين، والمعلمين.

يهدف ترامب إلى خفض ميزانية القسم وأوقف اللائحة المصممة للإعفاء من القروض للطلاب الذين تم الاحتيال عليهم من قبل مدارسهم.

من ناحية أخرى، طرحت إدارة الرئيس جو بايدن خطة سداد جديدة ميسورة التكلفة تُعرف باسم SAVE، والتي تهدف إلى تسريع عملية الإعفاء للعديد من المقترضين.

هذه المبادرة معلقة حاليًا بسبب سلسلة من التحديات القانونية.

استراتيجيات بديلة لإدارة تكاليف التعليم

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وقال ريك كاستيلانو، نائب رئيس سالي ماي، في بيان: “إن الاقتراض من أجل الدراسة الجامعية أمر منطقي بالنسبة لبعض العائلات، ولكن من المهم أن يكون لديك خطة وأن تفعل ذلك بطريقة مسؤولة”.

مع عدم اليقين بشأن مستقبل الإعفاء من قروض الطلاب، يتم تشجيع العائلات على استكشاف استراتيجيات بديلة لإدارة تكاليف التعليم.

وتشمل هذه الاستراتيجيات البحث عن المنح الدراسية والمنح وفرص العمل والدراسة، بالإضافة إلى النظر في إنشاء كليات المجتمع أو الجامعات داخل الولاية لتقليل نفقات التعليم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء ميزانية مفصلة وخطة مالية يمكن أن يساعد الأسر على تجنب الاقتراض المفرط وإدارة نفقاتهم المتعلقة بالتعليم بشكل أكثر فعالية.

لا تزال ديون القروض الطلابية تشكل مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة، حيث يدين المقترضون بشكل جماعي بأكثر من 1.7 تريليون دولار.

إن عبء الديون هذا له آثار واسعة النطاق، حيث يؤثر على قدرة المقترضين على شراء المساكن، وبدء الأعمال التجارية، والادخار من أجل التقاعد.

على هذا النحو، يظل الجدل الدائر حول سياسات الإعفاء من القروض الطلابية وسدادها موضوعًا بالغ الأهمية في المناقشات الوطنية.

مع استمرار الجدل حول الإعفاء من قروض الطلاب، من الضروري أن يظل المقترضون على اطلاع بالتغييرات المحتملة في السياسة وأن يتعاملوا مع الاقتراض بحذر.

ومن خلال النظر في استراتيجيات بديلة والحفاظ على نهج مسؤول في الاقتراض، تستطيع الأسر إدارة نفقاتها المرتبطة بالتعليم بشكل أفضل وتجنب مخاطر الديون المفرطة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.