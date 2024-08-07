أسعار النفط ترتفع قليلاً، لكنها لا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها في 7 أشهر وسط توترات في الشرق الأوسط ومخاوف من الركود الأمريكي

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وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الأربعاء، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 45 سنتًا، أو 0.6٪، إلى 76.93 دولارًا للبرميل.

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وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتًا، أي 0.6% أيضًا، إلى 73.67 دولارًا للبرميل.

ورغم هذه الحركة الصعودية، يظل خام برنت قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر، تحت ضغط المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب واحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.

توفر التوترات في الشرق الأوسط بعض الدعم لأسعار النفط

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وقد قدم التهديد بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط بعض الدعم لأسعار النفط منذ يوم الثلاثاء.

وظهرت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لهجمات جديدة محتملة من قبل إيران وحلفائها، في أعقاب مقتل أعضاء بارزين في جماعتي حماس وحزب الله المسلحتين الأسبوع الماضي.

وكان المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على اتصال مستمر مع الحلفاء لمنع أي تصعيد.

وأشار دانييل هاينز، محلل ANZ، إلى:

وأي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى خطر أكبر لانقطاع الإمدادات من المنطقة.

البيانات الاقتصادية الأمريكية والصينية تؤثر على أسعار النفط

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وفي وقت سابق من الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل يناير، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياتها منذ فبراير.

وكان هذا الانخفاض جزءًا من تراجع أوسع نطاقًا في سوق الأسهم، مدفوعًا بالمخاوف من الركود الأمريكي المحتمل بعد بيانات الوظائف الضعيفة.

وسلط تاماس فارجا، من شركة وساطة النفط PVM، الضوء على حالة عدم اليقين في السوق، قائلًا:

وسواء كان الانعكاس في أسعار الأصول الخطرة سيثبت أنه مجرد انتقاء قبل أن تستمر عمليات البيع أو أن المستثمرين سيأخذون الوقت الكافي لتقييم الآثار المترتبة على المدى المتوسط لبيانات الوظائف الأمريكية بشكل شامل، فهو أمر مفتوح للنقاش.

إضافة إلى التوقعات الهبوطية، كشفت بيانات التجارة الصينية أن واردات النفط الخام اليومية لشهر يوليو انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الأمريكية زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين.

أفادت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزون الأسبوعية عند الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

وجهات نظر المحللين بشأن تحركات أسعار النفط في المستقبل

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ناقش ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في Trade Nation، الجوانب الفنية التي تؤثر على أسعار خام غرب تكساس الوسيط. ولاحظ،

يوم الاثنين، انخفض خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق إلى أدنى مستوى له منذ منتصف يناير. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا الانخفاض ثابتًا، وتمكن النفط الخام من تحقيق ارتفاع متواضع وتوطيد. يشير الرسم البياني للساعة إلى ارتفاع الزخم الصعودي، وهذا سيشجع أولئك الذين يأملون في وجود قاع.

ومع ذلك، أشار موريسون أيضًا إلى المقاومة المحتملة حول 74 دولارًا، والتي قد تشير إما إلى مزيد من الانخفاض أو ارتفاع أكثر استدامة اعتمادًا على ردود فعل السوق.

وبشكل عام، لا تزال التوقعات الأساسية لأسعار النفط متأثرة بالمخاوف بشأن ضعف نمو الطلب.

أشارت البيانات الأخيرة الصادرة من الصين إلى انخفاض كبير في ميزانها التجاري، مع انخفاض وارداتها اليومية من النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ عامين تقريبًا.

ويساهم هذا، إلى جانب إشارات التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، في الضغط الهبوطي على أسعار النفط.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.