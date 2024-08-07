تزدهر Poodlana مع انتعاش BTC وETH وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية بعد انخفاض يوم الاثنين

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في أعقاب إحدى الفترات الأكثر تحدياً في تاريخ العملات الرقمية، يُظهر السوق علامات التعافي.

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سجلت العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم، يوم الثلاثاء، مكاسب كبيرة، مما يعكس انتعاشًا أوسع للسوق متأثرًا بتحركات سوق الأسهم العالمية المدفوعة بالأحداث الجيوسياسية والاقتصادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه عملة الميم الجديدة Poodlana تحدي الكآبة السائدة في صناعة العملات المشفرة، حيث جمعت أكثر من 5 ملايين دولار في أقل من ثلاثة أسابيع.

هذا الأداء المذهل يضع Poodlana كواحد من أفضل مبيعات الرموز المميزة أداءً لهذا العام.

تشهد Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) مكاسب كبيرة

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ارتفع سعر البيتكوين إلى 55,640.00 دولارًا، بزيادة قدرها 8٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. على الرغم من الانخفاض بنسبة 16.61٪ خلال الأسبوع الماضي، فإن مرونة بيتكوين تعزى إلى دعم الشراء القوي عند المستويات الأدنى والتحسن العام في معنويات السوق.

شهدت Ethereum زيادة ملحوظة بنسبة 9٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. ومع ذلك، لا يزال منخفضًا بنسبة 24.51% خلال الأسبوع الماضي. وكان يتم تداوله عند 2,502.85 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

وشهدت Polkadot (DOT) أيضًا انتعاشًا كبيرًا، حيث ارتفع سعرها بنسبة 10.64٪ خلال اليوم الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال أقل بنسبة 22.93% عن سعره قبل أسبوع.

ارتدت Solana (SOL) و Ripple (XRP) مرة أخرى

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ارتفع سعر Solana بنسبة 10.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يمثل اتجاهاً للانتعاش. ومع ذلك، لا يزال منخفضاً بنسبة 23.15% خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، شهدت عملة ريبل (XRP) زيادة بنسبة 6.61٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من أنها ظلت منخفضة بنسبة 15.27٪ خلال الأسبوع. لا تزال معركة Ripple القانونية المستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تثير حالة من عدم اليقين.

وبالمثل، شهد Shiba Inu زيادة كبيرة بنسبة 13.16% خلال اليوم الماضي، على الرغم من انخفاضه بنسبة 17.80% خلال الأسبوع.

يزدهر بيع رمز Poodlana المميز وسط تحديات سوق العملات المشفرة

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تتحدى عملة Poodlana، العملة الميمية الجديدة، التحديات السائدة في صناعة العملات المشفرة، حيث تجمع أموالًا كبيرة خلال بيعها الرمزي المستمر.

في أقل من ثلاثة أسابيع، نجح المطورون في جمع أكثر من 5 ملايين دولار، مما جعل Poodlana واحدة من أفضل مبيعات الرموز المميزة أداءً لهذا العام.

يمكن للمستخدمين شراء رموز Poodlana باستخدام العملات المشفرة المختلفة وحتى الدولار الأمريكي. من بين الرموز المميزة الأكثر شيوعًا المستخدمة للدفع هي Ether وTether (USDT) وUSD Coin (USDC).

يهدف Poodlana إلى أن يصبح النجم الكبير التالي في صناعة العملات المشفرة، ويطمح إلى تكرار نجاح العملات الميمية مثل Shiba Inu وFloki وPepe وDoge.

يجمع اسم Poodlana بين “Poodle”، وهي سلالة الكلاب المحبوبة في اليابان، و”Solana”، وهي عبارة عن blockchain يفضلها مطورو العملات الميمية.

وبناءً على شعبية كلب البودل، يستهدف المطورون أيضًا سوق المنتجات الفاخرة. وقد وصفت Poodlana نفسها بأنها هيرميس لصناعة العملات المشفرة في جهودها التسويقية، بهدف جذب جمهور راقي.

تبرز عملية بيع رمز Poodlana لسببين فريدين. أولاً، سعرها في ارتفاع مطرد، حيث وصل يوم الثلاثاء إلى 0.0416 دولار. وبحلول نهاية البيع، من المتوقع أن يصل السعر إلى 0.0458 دولار، مما يوفر للمشترين الأوائل ميزة كبيرة.

ثانيًا، سيبدأ تداول رمز POODL المميز بعد 60 دقيقة فقط من انتهاء البيع المسبق، مما يسمح للمشترين بالبدء بسرعة في بيع الرموز المميزة الخاصة بهم.

يعد هذا الانتقال السريع من البيع المسبق إلى التداول سمة بارزة في نهج Poodlana.

لمزيد من التفاصيل حول رمز POODL، انقر هنا.