تتعاون شركة Ripple مع مركز دبي المالي العالمي لتسريع الابتكار في مجال blockchain في دولة الإمارات العربية المتحدة

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أعلنت شركة Ripple، الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تقف وراء سلسلة XRP Ledger العامة اللامركزية، عن شراكة استراتيجية مع مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي.

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تهدف الشراكة إلى الاستفادة من حلول التشفير الخاصة بـ XRPL وRipple لتعزيز مجال ابتكار blockchain والأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لإعلان نشرته شركة ريبل يوم ٧ أغسطس، فإن التعاون سيساعد في جلب المزيد من المطورين إلى النظام البيئي للابتكار في مركز دبي المالي العالمي. يشكل هذا المجتمع مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، في بيان:

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الولايات القضائية تقدمًا على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بتقديم الوضوح التنظيمي للشركات المرخصة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية وتعزيز بيئة يمكن أن يزدهر فيها الجيل القادم من الابتكار المالي.

قيادة النمو للشركات الناشئة في مجال blockchain في المراحل المبكرة

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أدى الانجذاب المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع blockchain والعملات المشفرة إلى قيام أكثر من 1000 شركة في مرحلة النمو بإنشاء متاجر في مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي. وتشمل هذه الشركات حاليًا شركات التكنولوجيا والمختبرات الرقمية والجهات التنظيمية وشركات رأس المال الاستثماري والكيانات التعليمية.

والآن تتطلع شركة Ripple ومركز دبي المالي العالمي إلى جذب الموجة التالية من المطورين – وخاصة الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والشركات الناشئة.

ويهدف التعاون أيضًا إلى توفير بيئة وبرامج حوافز من شأنها أن تجعل الشركات تستخدم المركز لإنشاء ونشر حالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

وتعليقًا على شراكة Ripple، أشار الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي عارف أميري:

يمثل اليوم علامة فارقة أخرى في رحلة مركز دبي المالي العالمي المستمرة للمساعدة في تسهيل النمو وتزويد الجيل القادم من القادة بكل ما يحتاجونه لتحقيق النجاح. يعزز التعاون مع “ريبل” دور مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للمواهب والتكنولوجيا والابتكار، بينما نواصل تعزيز نظامنا البيئي المدعوم بسلطة تنظيمية عالمية المستوى، لدفع مستقبل التمويل.

برنامج Ripple الذي تبلغ قيمته مليار XRP

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ستستفيد الشراكة بين Ripple ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي من صندوق XRP بقيمة مليار دولار الذي أطلقته Ripple في مارس 2022. وكان صندوق المطورين امتدادًا لمنح XRP من Ripple التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2021.

وكما أوضحت الشركة في ذلك الوقت، فإن صندوق XRP الذي تبلغ قيمته مليار دولار يهدف إلى المساعدة في تسريع اعتماد وتطوير XRP Ledger.

يقدم الصندوق الدعم المالي والفني والتجاري، حيث يستفيد حتى الآن أكثر من 160 فريقًا في 47 دولة. تشمل المشاريع التي وصلت إلى XRPL من خلال المبادرة التمويل اللامركزي والأصول الحقيقية.

تمت الموافقة على XRP في مركز دبي المالي العالمي

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تأتي أحدث شراكة لـ Ripple في الإمارات العربية المتحدة بعد أقل من عام من موافقة مركز دبي المالي العالمي على استخدام XRP، العملة المشفرة الأصلية لـ XRPL. سمحت الموافقة في نوفمبر 2023 لمقدمي الأصول الافتراضية المرخصين بدمج XRP.

تعد XRP حاليًا سابع أكبر عملة مشفرة في العالم بقيمة سوقية تزيد عن 28.8 مليار دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.