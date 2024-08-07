Shopify يرتفع السهم بنسبة 22٪ مع زيادة الأرباح على الرغم من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي: هل حان وقت الشراء؟

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ارتفع سهم Shopify اليوم بنسبة 22% بعد تحقيق أرباح جيدة وتوقعات جيدة لبقية العام.

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وشهدت الشركة زيادة في الطلب على برامج التجارة الإلكترونية الخاصة بها على الرغم من التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي.

وكانت النتائج رائعة لأن المنافسين مثل Amazon وEtsy، في مكالمات الأرباح الخاصة بهم مؤخرًا، اشتكوا من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤثر سلبًا على أعمالهم. ومع ذلك، قدم Shopify مثل هذه الشكاوى.

أعلنت الشركة عن مبيعات بقيمة 2.05 مليار دولار مقابل التوقعات البالغة 2.01 مليار دولار. وسجلت ربحية السهم 0.26 دولارًا أمريكيًا مقابل التوقعات البالغة 0.2 دولارًا أمريكيًا. وسجل هامش التشغيل للشركة 15% مقابل التوقعات البالغة 12%.

متنوعة في جميع أنواع الشركات

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وفقا لرئيس Shopify هارلي فينكلستين، تمكنت شركته من التغلب على عاصفة الإنفاق الاستهلاكي بسبب قاعدة عملائها المتنوعة.

أعتقد أن جزءًا كبيرًا من سبب عدم رؤيتنا للشيء نفسه الذي قد يراه الآخرون هو أن لدينا ببساطة تجارًا عبر عدد كبير من القطاعات وعبر عدد كبير من [المناطق الجغرافية].

ذكر الرئيس أيضًا كيف تستمر بعض أكبر العلامات التجارية في الانضمام إلى منصة Shopify. بدأت العلامات التجارية مثل Casper وQVC وBarnes & Noble في استخدام منتجات الشركة في هذا الربع. وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت الشركة قادرة على تقديم أداء أفضل من منافسيها في هذا الربع. ينفق المستهلكون أقل، مما يعني أنهم ينفقون على الجودة.

تنتقل معظم العلامات التجارية عالية الجودة إلى Shopify، لتجلب معها عملائها. كنتيجة ل، Shopify يستمر في أخذ حصة السوق من المنافسين.

Shopify Point of Sale هو مصدر آخر للدخل لم يكن موجودًا منذ 5 سنوات بالشكل الذي هو عليه الآن. تجاوز إجمالي قيمة البضائع لـ Shopify’s PoS علامة 100 مليار دولار هذا العام.

حقيقة أن مجموعة متنوعة من الشركات تفضل Shopify لبيع منتجاتها تعني أن التقلبات الدورية لا تهم الشركة بقدر ما تهم منافسيها. وبالتالي فإن بيئة الإنفاق الأضعف لا تمثل مشكلة كبيرة كما يعتقد السوق.

ماذا يعني بالنسبة للمستثمرين؟

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منذ فبراير من هذا العام، انخفض مخزون Shopify إلى النصف تقريبًا. وبعد فوات الأوان، كان هذا بمثابة رد فعل مبالغ فيه على الافتراض بأن المستهلك الأضعف سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق وبالتالي انخفاض أرباح الشركة. نحن نعلم الآن أن الأمر لم يكن كذلك وأن الشركة متفائلة بشأن أدائها لبقية العام.

قد يبدو أن السوق قد بالغ في رد فعله تجاه تقرير الأرباح. وعلى الرغم من رد الفعل هذا، لا يزال السهم متاحًا بسعر جذاب بسبب انخفاضه بنسبة 50٪ منذ فبراير. ربما لا يزال بإمكان أي شخص يدخل الآن أن يستخرج بعض العصير من الآفاق المحسنة للشركة على المدى القصير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.