ارتفع سعر SUI بنسبة 12% مع إطلاق Grayscale لـ Sui Trust لتلبية الطلب المتزايد على العملات المشفرة
- أطلقت الشركة Grayscale Sui Trust وGrayscale Bittensor Trust.
- تهدف المنتجات الجديدة إلى تلبية اهتمام المستثمرين المتزايد بالرموز الرقمية.
- استجابت SUI للتطورات بقفزة في الأسعار بنسبة 12%، بينما ارتفع سعر TAO بنسبة 4%.
تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >
أعلن مدير أصول العملات المشفرة Grayscale عن صناديق استثمار جديدة – Grayscale Sui Trust وGrayscale Bittensor Trust – في 7 أغسطس.
هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.
تؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية تفاني Grayscale في توسيع نطاق منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على العملات المشفرة. تهدف المنتجات الجديدة إلى تعزيز التعرض للعملات الرقمية التقدمية.
صرحت رئيسة المنتجات والأبحاث ذات التدرج الرمادي ريحانة شريف،
“مع إطلاق Grayscale Bittensor Trust وGrayscale Sui Trust، نواصل تزويد المستثمرين بالمنتجات المألوفة التي تتيح الوصول إلى الرموز المميزة في طليعة التطور المستمر للنظام البيئي للعملات المشفرة.”
وفقًا للبيان الصحفي ، ستسمح منتجات Grayscale الجديدة للأفراد والمؤسسات بالاستثمار في الرموز الأساسية. يعكس ذلك هدف الشركة المتمثل في توسيع تغطية السوق بمنتجات متقدمة لتتناسب مع مساحة العملات المشفرة المتغيرة باستمرار.
ستركز Grayscale Bittensor Trust بشكل حصري على الاستثمار في الرمز المميز الأصلي لبروتوكول Bittensor TAO. وتثق الشركة في أن Bittensor سوف يدعم نمو الذكاء الاصطناعي اللامركزي.
وفي الوقت نفسه، ستركز Grayscale Sui Trust على الاستثمار في العملات البديلة SUI. Sui عبارة عن شبكة عقد ذكية من الطبقة الأولى تدعم التطبيقات اللامركزية.
جدارة – أهليةCopy link to section
في حين أن الصناديق الاستئمانية التي تم إطلاقها مفتوحة للاكتتاب، فهي متاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين والأفراد المؤهلين.
أضاف Grayscale أن المنتجات الجديدة تعمل مثل صناديق الائتمان ذات الأصول الفردية الحالية.
قدم مدير الأصول صناديق الاستثمار في Stacks (STX) والبروتوكول القريب (NEAR) في مايو من هذا العام. وسمحت الصناديق لتجار التجزئة والمؤسسات المؤهلة بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاشتراكات اليومية.
علاوة على ذلك، لدى Grayscale صناديق ائتمانية مرتبطة بـ Solana و Chainlink و Zcash و Litecoin و Decentraland و Stellar.
تحليل النظام البيئي سويCopy link to section
تعد SUI من بين العملات البديلة التي تتميز بسلاسل كتل صحية. تظهر الإحصائيات الأخيرة أن الشبكة تهيمن على نشاط المطورين.
ويعكس ذلك النمو السريع لـ Sui وتأثيرها المتزايد في مشهد الأصول الرقمية.
شهدت Sui ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 219٪ في عدد المطورين النشطين لمدة 30 يومًا منذ يناير 2024. علاوة على ذلك، حافظت blockchain على حوالي 1400 نشطًا في يونيو، مما يعكس النشاط المتزايد والاهتمام بنشاط Move وشبكة Sui.
تعرض Sui نشاط مطور الصحة، مع زيادة كبيرة في مساهمات التعليمات البرمجية. شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2024 ارتفاعًا في إجمالي الالتزامات بنسبة 125% ليتجاوز 18000.
علاوة على ذلك، ارتفعت المستودعات بنسبة 84% في هذا الإطار الزمني، مما يشير إلى المشاركة المتزايدة من قبل مطوري SUI.
سوي السعر الحاليCopy link to section
أظهر الرمز الأصلي اتجاهًا صعوديًا بعد التطورات. ارتفعت SUI بأكثر من 12٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى أعلى مستوى عند 0.6463 دولار قبل أن تتراجع إلى مستويات وقت النشر عند 0.6168 دولار.
أضاف انتعاش السوق الواسع النطاق المستمر إلى انتعاش Sui. كما عزز النظام البيئي الصحي ارتفاع SUI، متفوقًا على ارتفاع TAO بنسبة 4% على مدار 24 ساعة.
يؤكد إطلاق Grayscale لـ Sui Trust على ثقة الشركة في أداء العملة البديلة على المدى الطويل.
ومع ذلك، تظل معنويات السوق الواسعة حيوية في تشكيل مسار SUI على المدى القريب.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals™.