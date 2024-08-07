انخفض سهم Super Micro Computer بنسبة 20٪ حيث يعزو الرئيس التنفيذي ضعف الأداء إلى تأخيرات Nvidia

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شهدت شركة Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI) انخفاضًا في أسهمها بنسبة 20٪ اليوم بعد تقرير أرباح الربع الرابع.

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على الرغم من الإعلان عن توقعات أفضل من المتوقع وتقسيم الأسهم المرتقب بنسبة 10 مقابل 1 اعتبارًا من الأول من أكتوبر، إلا أن رد فعل السوق كان سلبيًا إلى حد كبير.

التأخير في وحدات معالجة الرسوميات Balckwell من Nvidia

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في مكالمة أرباح الشركة، ذكر الرئيس التنفيذي تشارلز ليانغ أنه لا يتوقع أي شحنة كبيرة من وحدات معالجة الرسوميات Nvidia Blackwell حتى بداية الربع الثاني من عام 2025.

بالنسبة للربع الرابع، أعني ربع ديسمبر، أعتقد أنه سيكون صغيرًا جدًا. عينة هندسية حجم صغير لذلك أعتقد أن الحجم الحقيقي يجب أن يكون في ربع مارس من العام المقبل. ولهذا السبب نتوقع فقط ما بين 26 مليار دولار إلى 30 مليار دولار. تشارلز ليانج

وقد أكدت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل بالفعل التأخير في تقارير أرباحها. لذلك، حتى عندما يدعي الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia أنه سيتم التعامل مع العديد من الشحنات بحلول نهاية هذا العام، فمن المحتمل أن العملاء يقدمون صورة أكثر صحة.

عندما تكتشف الشركات عيبًا في التصميم في وقت متأخر جدًا من عملية التصنيع مثلما فعلت شركة Nvidia، فهذا عادةً ليس خبرًا جيدًا.

يعد تصنيع أشباه الموصلات عملية معقدة، وسيكون لدى Nvidia وTaiwan Semiconductor الكثير من العمل للقيام به لإصلاح العيوب. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن Nvidia ليس لديها أي منافسة كبيرة، فإن التأخير لبضعة أشهر لا يؤثر على الشركة.

ومع ذلك، فإنه يؤثر على شركة مثل Super Micro Computer، التي قدمت إرشادات متحفظة لأنها لا ترى تأثيرًا كبيرًا لوحدات معالجة الرسوميات Blackwell على مبيعات رفوف التبريد السائلة حتى الربع الأخير من السنة المالية 2025، والذي ينتهي في يونيو 2025.

ومع ذلك، فإن الإيرادات المتوقعة تأخذ في الاعتبار بالفعل نموًا بنسبة 87٪ على أساس سنوي، وهو أمر مثير للإعجاب. والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن هذا يأتي بالإضافة إلى نمو الإيرادات بنسبة 110٪ في السنة المالية 2024.

ماذا يقول المحللون؟

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حصل السهم على تخفيض من بنك أوف أمريكا الذي منحه تصنيف محايد من تصنيف الشراء السابق. ويتوقع المحللون في الشركة أن تظل هوامش الشركة منخفضة على الرغم من توقعات الإيرادات القوية.

ومع ذلك، فإن حقيقة اتفاق المحللين مع توقعات الشركة بزيادة الإيرادات تظهر أنه من المتوقع أن تظل صناعة الذكاء الاصطناعي قوية. قد يبشر هذا بالخير بالنسبة للأسهم التي تلبي احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

حافظت Wells Fargo على تصنيف وزن متساوٍ مع سعر مستهدف قدره 650 دولارًا. وتعتقد الشركة أن الزيادة في الإيرادات تعوض انخفاض الهوامش، مما لا يحقق أي فائدة إجمالية ولا يسبب أي قلق كبير.

حافظ فريق المحللين لدى JP Morgan بقيادة Samik Chatterjee على تصنيف الوزن الزائد والسعر المستهدف عند 950 دولارًا. إنهم يعتقدون أن هوامش الشركة الباهتة قد تم تسعيرها بالفعل.

تم تداول السهم آخر مرة عند 492 دولارًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 48٪ عن السعر المستهدف لـ JP Morgan.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.