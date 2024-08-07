وتعهد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي في حال انتخابه رئيسا

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تعهد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي على الفور إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

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وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء، شدد ترامب على الحاجة الماسة لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.

وقال ترامب: “علينا ملء الاحتياطيات الاستراتيجية على الفور”.

وأضاف “لا نحتاج للطاقة من أي دولة أخرى. علينا ملء الاحتياطيات الاستراتيجية مرة أخرى. وهذا أقل رقم على الإطلاق”.

الاحتياطي البترولي الاستراتيجي: الوضع الحالي

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ويتم تخزين الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وهو أكبر إمدادات العالم من النفط الخام لحالات الطوارئ، في كهوف ملحية ضخمة على طول ساحل خليج المكسيك.

وقد تم تأسيسها استجابة للنقص الحاد في النفط وارتفاع الأسعار الناجم عن الحظر النفطي الذي فرضته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الفترة 1973-1974.

هذا الحظر، وهو رد فعل على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران، كشف عن ضعف الولايات المتحدة أمام انقطاع إمدادات النفط الأجنبية.

اعتبارًا من 26 يوليو، كان الاحتياطي الاستراتيجي للنفط يحتفظ بـ 375 مليون برميل من النفط، أي ما يزيد قليلاً عن نصف طاقته الإجمالية البالغة 714 مليون برميل.

إن إعادته إلى المستويات التي شهدها خلال رئاسة ترامب ستتطلب من الولايات المتحدة شراء ما يقرب من 300 مليون برميل من النفط الخام، مما يستلزم موافقة تمويل جديدة من الكونجرس.

انتقادات ترامب لاستخدام بايدن للاحتياطي الاستراتيجي

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وفي عام 2022، أطلق الرئيس جو بايدن ما يقرب من 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصبح هذا القرار نقطة خلاف بين الجمهوريين، الذين يتهمون إدارة بايدن باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لإبقاء أسعار البنزين منخفضة في عام الانتخابات. وتستهلك الولايات المتحدة نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وانتقد ترامب استراتيجية بايدن قائلا،

وأضاف “إنه يستخدم الاحتياطيات الاستراتيجية المخصصة للأغراض العسكرية والمخصصة للحرب وأشياء مهمة للغاية. إنه يستخدمها لمحاولة إبقاء أسعار البنزين منخفضة ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك”.

التحركات الأخيرة لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من قبل إدارة بايدن

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وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ البيت الأبيض في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، مستفيداً من انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت وزارة الطاقة الأسبوع الماضي شراء 4.65 مليون برميل إضافية. أشارت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، في إعلان أرباحها الأخير إلى أنها تتوقع استمرار هذه المشتريات، مما يساهم في الطلب الصحي على النفط خلال الأشهر المقبلة.

وذكر جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك UBS، أن الكونجرس سمح حاليًا بإنفاق ما يكفي لشراء حوالي 15 مليون برميل إضافي من النفط الخام.

وأوضح ستونوفو في تقرير فايننشال تايمز أن “مخزونات النفط الاستراتيجية المستخدمة بشكل صحيح يمكن أن تقلل من تقلبات أسعار النفط، لذلك فمن المنطقي أن يكون لديك مخزونات عالية بما فيه الكفاية”.

وأضاف: “لكن بالنظر إلى كمية البنزين التي تستهلكها الولايات المتحدة، فإن الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية من المنتجات المكررة سيكون أكثر منطقية”.

سجل ترامب في SPR

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وسلط ترامب الضوء على جهوده لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي خلال فترة رئاسته، قائلا: “كنت أملأ ذلك بمستويات لم يروها من قبل”.

ومع ذلك، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة (EIA)، تم سحب الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 57 مليون برميل خلال فترة ولاية ترامب.

وكان ترامب اقترح في 2020 شراء 77 مليون برميل للاحتياطي مع انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد-19. لكن الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رفض التمويل البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي كان سيغطي تكلفة الشراء، ووصفه بأنه دعم لشركات النفط الكبرى.

وأشارت أمريتا سين، مديرة الأبحاث في شركة إنيرجي أسبكتس، إلى أن الكونجرس أصدر تفويضًا بسلسلة من المبيعات خلال رئاسة ترامب لتقليص حجم الاحتياطي الاستراتيجي للنفط إلى 400 مليون برميل بحلول عام 2027.

وارتفع سعر خام برنت القياسي بنسبة 2.1% يوم الأربعاء إلى 78.12 دولارًا، وهو نفس المستوى تقريبًا الذي كان عليه قبل تعليقات ترامب.

ومن الممكن أن تؤثر احتمالية إجراء عمليات شراء كبيرة لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي على أسواق النفط وأسعاره في الأشهر المقبلة، خاصة إذا أتت سياسات ترامب المقترحة بثمارها.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.