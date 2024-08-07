تقفز شركة Upstart Holdings بأكثر من 45٪ بعد أن تجاوزت أرباح الربع الثاني التقديرات، وترقية Citi: هل يجب عليك الشراء؟

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بعد تقرير أرباح مثير للإعجاب للربع الثاني، شهدت شركة Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) تحولًا كبيرًا في تصورات المحللين.

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والجدير بالذكر أن Citi قامت بترقية الشركة من “بيع/عالية المخاطر” إلى “محايدة/عالية المخاطر”، مما أدى في الوقت نفسه إلى رفع السعر المستهدف من 15 دولارًا إلى 33 دولارًا.

يعكس هذا التعديل توقعات محسنة بناءً على عدة عوامل بما في ذلك نسبة التحويل المحسنة وانخفاض تأثير متغيرات الاقتصاد الكلي على خسائر الائتمان.

وفي الوقت نفسه، حافظ بايبر ساندلر على تصنيف “محايد” ولكنه رفع السعر المستهدف إلى 31 دولارًا من 28 دولارًا، مما يشير إلى نظرة حذرة ولكن متفائلة بشأن آفاق Upstart على المدى القريب.

ارتفاع الأسهم الناشئة بعد أرباح الربع الثاني

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جاءت التعديلات الإيجابية في تقييمات المحللين مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني، مما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر سهم Upstart.

في البداية، ارتفعت الأسهم بنسبة تزيد عن 25% عند افتتاح السوق واستمرت في الارتفاع، حيث يتم تداولها حاليًا بنسبة تزيد عن 45%.

نظرة عامة على أرباح الربع الثاني

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أبلغت Upstart عن ربحية السهم للربع الثاني غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة -0.17 دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.22 دولار أمريكي، مع إيرادات قدرها 128 مليون دولار أمريكي، والتي تجاوزت أيضًا التوقعات بمقدار 3.47 مليون دولار أمريكي.

وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 5.7% على أساس سنوي، إلا أن هذه النتائج تشير إلى تحسن كبير مقارنة بالأرقام المتوقعة.

وحققت الشركة حجم معاملات حيث تم إنشاء 143,900 قرض، مما أظهر معدل تحويل قوي قدره 15%، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن معدل العام السابق.

وكشفت النتائج المالية أيضًا عن بعض التحديات، حيث ارتفع صافي خسارة الدخل إلى 54.5 مليون دولار أمريكي من 28.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.

ومع ذلك، فإن المقاييس التشغيلية توفر وجهة نظر مختلطة؛ وفي حين انخفض الدخل من العمليات وصافي الدخل، فقد بلغ ربح المساهمة 76.1 مليون دولار أمريكي بهامش مساهمة قدره 58%.

تطورات الذكاء الاصطناعي والتوقعات المالية

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سلط الرئيس التنفيذي ديف جيروارد الضوء على التقدم الكبير في نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Upstart والكفاءات التشغيلية كمحركات رئيسية وراء أداء الربع.

تستمر منصة الإقراض المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في جذب شركاء الإقراض والاحتفاظ بهم، وهو جانب حاسم في نموذج أعمالها الذي يستفيد من التكنولوجيا لتبسيط عملية القروض الشخصية.

وبالنظر إلى المستقبل، قدمت شركة Upstart نظرة مالية متفائلة للربع الثالث، حيث توقعت إيرادات تبلغ حوالي 150 مليون دولار مقابل إجماع قدره 135.33 مليون دولار.

يتم دعم هذا التوقع من خلال الإيرادات المتوقعة من الرسوم والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الإيجابية المتوقعة في الربع الرابع، مما يشير إلى الثقة في نمو الإيرادات المستمر والربحية المحتملة.

الآثار السوقية والاقتصادية

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وتأتي هذه التوقعات الإيجابية والأداء وسط خلفية من المؤشرات الاقتصادية المختلطة وبيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات.

يشير مؤشر Upstart Macro، الذي يقدر تأثيرات الاقتصاد الكلي على خسائر الائتمان، إلى جانب تعليقات المحللين، إلى تفاؤل حذر ولكنه يسلط الضوء على الحاجة إلى اتجاهات إيجابية مستدامة قبل أن يتم تحديد توقعات أكثر صعودًا بثقة.

مخاوف التقييم والآفاق طويلة الأجل

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على الرغم من التوقعات الواعدة، أعرب بعض المحللين عن مخاوفهم بشأن التقييم، ولا سيما تسليط الضوء على مستويات الديون المتعددة والكبيرة الخاصة بالشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

يعد تركيز Upstart على دمج الذكاء الاصطناعي لإجراء تقييمات أكثر دقة للمخاطر وتحسين شروط القروض بمثابة شهادة على دورها الرائد في تحويل صناعة الإقراض.

ومع ذلك، فإن الحاجة المستمرة لإدارة الديون والتنقل في مشهد اقتصادي متقلب تطرح تحديات كبيرة يمكن أن تؤثر على مسار نموها على المدى الطويل ومكانتها في السوق.

بعد أن بحثنا في تعقيدات الوضع المالي لشركة Upstart، ووضعها في السوق، والآثار الاقتصادية الأوسع، ننتقل الآن إلى جانب آخر مهم من تحليلنا الاستثماري.

دعونا نحول تركيزنا إلى الرسوم البيانية الفنية لفك مسار سعر السهم.

سيكمل هذا الفحص الفني تحليلنا الأساسي، مما يوفر نظرة شاملة لإمكانات Upstart كفرصة استثمارية في قطاع التكنولوجيا المالية.

أصبحت Upstart محبوبة في سوق الأسهم مباشرة بعد الاكتتاب العام الأولي في ديسمبر 2020 مع ارتفاع أسهمها فوق 400 دولار.

ومع ذلك، لم تدم هذه الإثارة طويلاً حيث انهار السهم بسرعة بعد فترة وجيزة، وخسر أكثر من 95٪ من قيمته بحلول أوائل عام 2023.

ثم شهدت مرة أخرى ارتفاعًا سريعًا من أقل من 12 دولارًا إلى أكثر من 70 دولارًا بحلول أغسطس 2023، والذي أعقبه مرة أخرى انهيار أقل من 20 دولارًا بعد فترة وجيزة. ومع ذلك، فقد وجد منذ ذلك الحين دعمًا منتظمًا بالقرب من مستوى 20.60 دولارًا أمريكيًا ومقاومة فوق 37 دولارًا أمريكيًا.



زخم صعودي قوي ولكن هناك مقاومة فورية في مكان قريب

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مع استمرار السهم في ارتفاعه السريع اليوم، يجب على المستثمرين الانتباه إلى كيفية تصرفه حول مستوى 35.1 دولارًا، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ من قاع التأرجح السابق وارتفاع التأرجح.

علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضًا أن يلاحظوا كيف يتصرف حول مستوى المقاومة على المدى المتوسط فوق 37 دولارًا.





مخطط UPST بواسطة TradingView



فقط إذا تجاوز السعر فوق هذين المستويين وأعطى إغلاقًا أسبوعيًا فوقهما، فيمكن للمرء أن يقول بأمان أن السهم قد دخل في اتجاه صعودي جديد ويمكن بدء مراكز شراء جديدة.



التجار الذين لا يزالون لديهم توقعات هبوطية للسهم لديهم دخول منخفض المخاطر في أيديهم الآن.

ولكن، ضع في اعتبارك أن هذا الدخول يمثل مخاطرة منخفضة فقط لأن مستوى وقف الخسارة عند 38.10 دولارًا قريبًا من مكان تداول السهم الآن ويظهر تقلبات عالية نحو الاتجاه الصعودي مما قد يمثل مخاطرة عالية.



إذا واجه السهم مرة أخرى مقاومة حول 37 دولارًا وتغير الزخم، فيمكن أن ينخفض إلى مستويات 21 دولارًا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة حيث يمكن للمرء جني الأرباح.





تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.