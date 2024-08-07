ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بالجملة في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% في يوليو على الرغم من التحديات المستمرة

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وفي تطور ملحوظ لصناعة السيارات، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بالجملة بنسبة 2.8% في يوليو، مما أظهر قدرة القطاع على التكيف وسط ظروف السوق المتطورة.

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تمثل هذه الزيادة الكبيرة، التي أبلغ عنها مؤشر قيمة السيارات المستعملة في مانهايم (MUVVI)، انعكاسًا عن الاتجاهات السابقة وتسلط الضوء على الانتعاش المزدهر في سوق السيارات المستعملة.

وتتحدى قفزة الأسعار في شهر يوليو الانخفاضات السنوية

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تكشف أحدث بيانات MUVVI عن ارتفاع مؤشر يوليو إلى 201.6، على الرغم من انخفاضه بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

ويشير هذا النمو على أساس شهري إلى تحول إيجابي في ديناميكيات السوق ويشير إلى أن قطاع السيارات المستعملة يكتسب زخما بعد فترة من عدم الاستقرار.

يشير جيريمي روب، المدير الأول للرؤى الاقتصادية والصناعية في شركة Cox Automotive، إلى أن هذا الارتفاع يعكس تحسن قيم البيع بالجملة، والذي من المحتمل أن يكون مدفوعًا بزيادة تحويلات المبيعات وانخفاض الانخفاض في قيم المركبات.

ويعزو روب هذا الانتعاش إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك انخفاض فترات استحقاق عقود الإيجار والعرض المحدود في فئات المركبات الرئيسية.

وأوضح روب: “تباطأت انخفاضات قيمة الجملة في أواخر يونيو، واستمر هذا الاتجاه حتى يوليو، مما أدى إلى ارتفاع القيمة خلال الشهر”.

ويؤكد هذا الاستقرار التدريجي مرونة القطاع وإمكاناته لتحقيق المزيد من النمو.

تشير البيانات الأخيرة من تقرير سوق مانهايم (MMR) إلى سلسلة من المكاسب الأسبوعية، مما يشكل تحديًا لاتجاهات تقلب القيمة التقليدية.

وشهد المؤشر البالغ عمره ثلاث سنوات زيادة بنسبة 1.1٪ على مدى أربعة أسابيع، متجاوزا المتوسطات التاريخية.

تكشف الملاحظات الخاصة بقطاعات معينة عن تعديلات متنوعة في الأسعار عبر أنواع المركبات المختلفة.

وبينما تستمر الانخفاضات على أساس سنوي، فقد تباطأ معدل هذه الانخفاضات بشكل ملحوظ، حيث شهدت السيارات متوسطة الحجم والمدمجة مكاسب ملحوظة على أساس شهري.

ارتفاع مبيعات التجزئة للسيارات المستعملة

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وارتفعت مبيعات التجزئة للسيارات المستعملة بنسبة 5% في يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران، على الرغم من انخفاضها بنسبة 2% على أساس سنوي.

انخفض متوسط سعر التجزئة للسيارات المستعملة بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي.

على العكس من ذلك، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 2.0% على أساس سنوي و3.0% مقارنة بشهر يونيو، مع وصول المعدل السنوي المعدل موسميًا (SAAR) لشهر يوليو إلى 15.8 مليونًا، وهو أعلى قليلاً من 15.2 مليونًا في يونيو.

شهدت مبيعات الأسطول انخفاضًا بنسبة 14.0% على أساس سنوي في يوليو. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة الجديدة بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مع توقع أن يصل معدل SAR لقطاع التجزئة إلى 13.1 مليون وحدة.

مخاطر الإيجار ومعنويات المستهلك

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أظهرت أسعار مخاطر الإيجار والأميال اتجاهات متباينة في يوليو، مع انخفاض أسعار وحدات مخاطر الإيجار بنسبة 0.6٪ على أساس سنوي.

وانخفض متوسط عدد الكيلومترات للوحدات المعرضة لخطر الإيجار بنسبة 3.0% عن العام السابق ولكنه ارتفع بنسبة 10.3% منذ يونيو.

وأظهرت ثقة المستهلك أيضًا علامات التحسن، حيث ارتفع مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك بنسبة 2.6% بسبب التوقعات المستقبلية الإيجابية.

ومع ذلك، انخفضت خطط شراء سيارة خلال الأشهر الستة المقبلة إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، وانخفضت معنويات المستهلك وفقًا لجامعة ميشيغان بنسبة 2.6٪ في يونيو و7.1٪ على أساس سنوي.

يشير الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة بالجملة في شهر يوليو إلى وجود سوق مرنة وقابلة للتكيف، على الرغم من التحديات المستمرة.

يوفر التفاعل بين الاتجاهات الخاصة بالقطاع ومعنويات المستهلكين والمؤشرات الاقتصادية الأوسع نظرة شاملة لمشهد السيارات الحالي، ويقدم رؤى قيمة لأصحاب المصلحة في الصناعة الذين يتنقلون في هذه البيئة الديناميكية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.