يقفز التضخم في تشيلي إلى 4.6% في يوليو/تموز، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الإسكان والكهرباء

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تتصاعد الضغوط التضخمية في تشيلي، حيث كشف مؤشر أسعار المستهلك (CPI) عن زيادة سنوية بنسبة 4.6٪ لشهر يوليو 2024، وهو الشهر الرابع على التوالي من ارتفاع التضخم.

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ويؤكد هذا الرقم، الذي أوردته المعهد الوطني للإحصاء، استمرار ضغوط الأسعار في مختلف القطاعات، مما يؤثر على المستهلكين والاقتصاد على نطاق أوسع.

وفي يوليو، سجل مؤشر أسعار المستهلكين تغيرًا شهريًا بنسبة 0.7%، إضافة إلى زيادة بنسبة 3.1% منذ بداية العام.

يعكس هذا الارتفاع الاتجاهات التضخمية المستمرة وأثار المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتأتي أحدث البيانات أعلى من توقعات المحللين وتشير إلى بيئة تضخمية أكثر قوة مما كان متوقعا في السابق.

المساهمات القطاعية في التضخم

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يسلط تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الضوء على أن عشرة من أقسام مؤشر أسعار المستهلك الثلاثة عشر ساهمت بشكل إيجابي في التباين الشهري للمؤشر.

والجدير بالذكر أن قسم الإسكان والخدمات الأساسية شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 2.2%، مضيفًا 0.374 نقطة مئوية إلى المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادات الملحوظة في تكاليف الكهرباء (12.0%) التي ساهمت بـ 0.276 نقطة مئوية، والنفقات العامة (2.9%) التي أضافت 0.039 نقطة مئوية.

وبالمثل، شهد قسم المعدات وصيانة المنازل زيادة بنسبة 2.1%، مما ساهم بنسبة 0.123 نقطة مئوية في مؤشر أسعار المستهلكين.

وشهدت الأثاث والأدوات المنزلية أكبر ارتفاع ضمن هذه الفئة بنسبة 9.1%، مما ساهم بنحو 0.085 نقطة مئوية.

كما شهدت الأجهزة المنزلية الرئيسية ارتفاعًا بنسبة 2.5%، مما أضاف 0.023 نقطة مئوية إلى المؤشر.

انخفاض الأسعار في بعض القطاعات

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ورغم الارتفاع الإجمالي، شهدت بعض القطاعات انخفاضاً في الأسعار.

وسجل قسم الصحة انخفاضًا بنسبة 0.1%، مما أثر على مؤشر أسعار المستهلك بمقدار -0.007 نقطة مئوية.

ويعكس هذا الانخفاض، رغم تواضعه، الفروق الدقيقة في الضغوط التضخمية.

وشهدت بنود محددة داخل القطاع الصحي، مثل علاجات العيادات الخارجية وخدمات طب الأسنان، انخفاضًا في الأسعار، مما ساهم في التباين السلبي الإجمالي.

وتكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو أيضًا عن تقلبات ملحوظة في بنود محددة.

على سبيل المثال، شهد إمدادات الطاقة زيادة شهرية كبيرة بنسبة 12.0%، مما ساهم بشكل كبير في المؤشر.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار النقل الجوي الدولي بنسبة 13.5%، مما أثر على مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.064 نقطة مئوية، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا منذ بداية العام بنسبة -21.1%.

مقارنة بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو مع معدلات التضخم السابقة

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وبمقارنة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو/تموز بالأشهر السابقة، ارتفع معدل التضخم السنوي في تشيلي من 4.2% في يونيو/حزيران 2024 إلى 4.6% في يوليو/تموز.

ويتناقض هذا الارتفاع مع انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يونيو، مما يسلط الضوء على مشهد تضخمي معقد.

وتعكس الزيادة في التضخم التعديلات المستمرة في تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة، بنسبة 0.6% في يونيو، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في الأسعار الأساسية منذ عام 2013 على الأقل.

يشير هذا الاختلاف بين مؤشر أسعار المستهلك الأساسي والتضخم الإجمالي إلى التعقيدات الأساسية في اتجاهات التسعير، مما يؤثر على السياسة النقدية وسلوك المستهلك.

ويمثل الارتفاع المستمر في التضخم تحديات وفرصًا لصانعي السياسات.

وتشير الزيادات الواسعة النطاق في الأسعار في مختلف القطاعات إلى ضغوط تضخمية مستمرة، مما يستلزم مراقبة دقيقة وتعديلات محتملة في السياسة الاقتصادية.

إن فهم الفروق الدقيقة في تحركات الأسعار هذه أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.