أبقى البنك المركزي الهندي سعر الفائدة دون تغيير عند 6.5% بسبب ارتفاع تضخم أسعار الغذاء

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الهندي (MPC) على سعر إعادة الشراء ثابتًا عند 6.5٪ للاجتماع التاسع على التوالي، مشيرة إلى استمرار تضخم أسعار الغذاء باعتباره تهديدًا كبيرًا لتضخم التجزئة.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تم الإعلان عن القرار يوم الخميس 8 أغسطس، ولا يزال موقف السياسة النقدية عند “السحب من التيسير”.

ونتيجة لقرار لجنة السياسة النقدية، من المتوقع أن تحافظ البنوك على أسعار الفائدة الحالية، مما يضمن بقاء الأقساط الشهرية المتساوية للقروض دون تغيير.

يوفر هذا الاستقرار الراحة للمقترضين الذين كانوا قلقين بشأن الزيادات المحتملة في مدفوعات قروضهم.

كما أبقى بنك الاحتياطي الهندي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025 عند 7.2% وتوقعات التضخم في قطاع التجزئة عند 4.5%، على الرغم من التحديات المستمرة مع تضخم أسعار المواد الغذائية.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في السنة المالية 2025 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 7% في يوليو/تموز.

التضخم الغذائي المستمر

Copy link to section

على مدى الأشهر القليلة الماضية، أعرب بنك الاحتياطي الهندي عن قلقه المتزايد بشأن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، الأمر الذي يشكل خطرا على المسار العام لخفض التضخم.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي، الذي يقاس بالتغيرات السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين لعموم الهند، إلى 5.1% في يونيو من 4.8% في مايو. وارتفع معدل تضخم أسعار الغذاء، على وجه الخصوص، إلى 8.4% في يونيو/حزيران من 7.9% في مايو/أيار.

وقال بنك الاحتياطي الهندي في بيان،

وساهم تضخم أسعار الغذاء، الذي يبلغ وزنه حوالي 46% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، في أكثر من 75% من التضخم الرئيسي في شهري مايو ويونيو. وارتفعت أسعار الخضروات بشكل حاد وساهمت بنحو 35% في التضخم في يونيو/حزيران. واستمرت الضغوط التضخمية المرتفعة في المواد الغذائية الرئيسية الأخرى أيضًا.

وأكد محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس على الحاجة إلى استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع، مشيرًا إلى أن لجنة السياسة النقدية يجب أن تظل يقظة لمنع الآثار غير المباشرة الناجمة عن التضخم المستمر في الغذاء.

وقال البنك المركزي إنه من المتوقع حدوث درجة من التخفيف من تضخم أسعار الغذاء نتيجة لانتعاش الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والتقدم الصحي في الزراعة. ولا تزال المخزونات الاحتياطية من الحبوب أعلى من المستويات القياسية.

وربط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين للفترة 2024-2025 عند 4.5% بشرط أن تكون هناك رياح موسمية عادية.

من المرجح أن توجه حركة سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الموقف المستقبلي لبنك الاحتياطي الهندي: المحللون

Copy link to section

وكانت التحركات السريعة الأخيرة في الأسواق العالمية، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع قيمة الين الياباني، والمخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة، قد أدت إلى زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال مادهافي أرورا، كبير الاقتصاديين في شركة إمكاي للخدمات المالية العالمية:

ونحن ندرك أن المناقشات المتغيرة بشأن الخطاب العالمي تتطلب من بنك الاحتياطي الهندي أن يكون مرناً. ومع ذلك، فإن التقلبات في سوق العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في الهند كانت تحت السيطرة وسط الاضطرابات الأخيرة في السوق العالمية، مما أعطى المرونة لبنك الاحتياطي الهندي لمواصلة التركيز على التضخم المحلي وإدارة مخاطر القطاع المالي. نحن نحافظ على أن محور بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يسبق ويؤثر على تغيير بنك الاحتياطي الهندي في موقفه وحركة سعر الفائدة. علاوة على ذلك، فإن البقاء متشددًا نسبيًا وتسليط الضوء على هدف التضخم الدائم بنسبة 4٪ الذي لا يزال بعيد المنال لن يؤدي إلا إلى خلق حمل غير مرغوب فيه للروبية الهندية، في الوقت الذي لا يزال فيه بنك الاحتياطي الهندي مثقلًا بإدارة مشكلة الوفرة، خاصة في النصف الأول من السنة المالية 25.

ومع ذلك، أضاف أرورا أن توقعات النمو في الهند من قبل بنك الاحتياطي الهندي (7.2% للسنة المالية 2025) مفرطة في التفاؤل، مع احتمال أن تؤدي ديناميكيات الطلب الأضعف إلى إبقاء التضخم الأساسي تحت الضغط.

وفقًا لبيان بنك HDFC:

زادت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع دعوات لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت مبكر من شهر سبتمبر، ومن المتوقع تخفيضات تراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس في عام 2024. في حين أن بعض هذه التوقعات تبدو كذلك نظرًا لتحمله فوق طاقته في هذه المرحلة، فإننا نرى فرصة كبيرة لأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر – مما يؤدي إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس. قد يكون لهذا آثار على الروبية ويمكن أن يبدأ بنك الاحتياطي الهندي في مواءمة سياسته النقدية مع دورة الأسعار العالمية لتقليل أي انحرافات كبيرة في السياسة المستقبلية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.