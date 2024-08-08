مقابلة: معظم البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي، تخطئ في أسعار الفائدة، كما يقول جيم روجرز

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

لقد استقر التأرجح العنيف الذي شهدته اليابان وآسيا والأسواق العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة يوم الاثنين في أعقاب صدور بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة وتفكيك تجارة المناقلة بالين في الوقت الحالي، ولكن المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود لا تزال قائمة.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

شهد المستثمر الأمريكي ورئيس شركة Beeland Interests، جيمس بيلاند روجرز، المعروف باسم جيم روجرز، تحولات المد والجزر عدة مرات، وحافظ على قوته.

لجأ إنفيز إلى روجرز للحصول على وجهات نظره حول كيفية فهم الأحداث الأخيرة، وما هي الأصول التي يجب شراؤها أو الاحتفاظ بها في مثل هذه الأوقات المتقلبة، ولماذا، على الرغم من اعتقاده أن السوق الهابطة قاب قوسين أو أدنى، فهو لا يبيع على المكشوف بعد. مقتطفات محررة:

إنفيز: ما رأيك في انهيار السوق يوم الاثنين بقيادة اليابان والمخاوف من الركود الوشيك في الولايات المتحدة؟

حسنًا، حققت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم ارتفاعات جديدة، باستثناء الصين. لقد قضى الجميع وقتًا ممتعًا للغاية. وهذا عادة ما يؤدي إلى مشكلة. عندما يكون الجميع سعداء، يجب أن تقلق.

وهكذا، كانت اليابان في حالة ركود لمدة 35 عامًا. ثم بدأ الارتفاع هذا العام لأسباب عديدة، واستمر في الارتفاع لفترة طويلة. عندما يبدأ سوق مثل هذا في الانخفاض، عادة ما يصبح الأمر مخيفًا للغاية، كما أصبحت اليابان مخيفة.

هل هي النهاية؟ لا أعرف. أعلم أن النهاية قريبة، لأن الجميع في العالم يقضون وقتًا ممتعًا للغاية، بما في ذلك الهند، بما في ذلك اليابان. هذه الأسواق لم تكن رائعة لفترة طويلة. لذا، لا أعرف متى ستأتي النهاية، لكنني أعلم أننا نقترب.

انهيار السوق يوم الاثنين إشارة للأوقات القادمة؟

Copy link to section

ربما كان بمثابة رنين أجراس تقول: استعدوا، استعدوا.

سأخبرك أنني لا أملك الكثير من الأسهم في أي مكان في العالم، لأنني أعلم أننا سنواجه سوقًا هبوطيًا آخر، وأعلم أن الأمر سيكون خطيرًا للغاية عندما يحدث.

لقد واجهنا مشكلة في عام 2008 بسبب كثرة الديون. هذا كل شيء. منذ عام 2009، ارتفعت الديون في كل مكان بشكل كبير. وحتى الهند لديها ديون الآن. لذلك، كن قلقا. انا قلق. لكنني لا أبيع على المكشوف بعد.

تعتبر الفضة من الأصول الرخيصة التي يجب وضعها في الاعتبار

Copy link to section

Invezz: إذن، أين تحتفظ بثروتك الآن؟ ما هي فئات الأصول التي يجب على المستثمرين النظر إليها في مثل هذه الأوقات المتقلبة؟

ما تعلمته في الماضي هو أنه يجب عليك أن تنظر إلى الأشياء التي لا تزال مكتئبة.

أعني أن الفضة رخيصة. الذهب عند أعلى مستوياته على الإطلاق. انخفضت الفضة بنسبة 40٪ عن أعلى مستوى لها على الإطلاق. لذلك، ربما الفضة. أنا أملك الفضة. آمل أن أشتري المزيد. آمل أن أشتري المزيد من الذهب إذا انخفض.

الزراعة لا تزال رخيصة، ولكن معظم الأشياء ليست رخيصة. معظم الأصول، وخاصة الأسهم في جميع أنحاء العالم، باهظة الثمن. لذلك، ليس هناك الكثير من الأشياء للشراء.

عندما تبدأ بالبيع على المكشوف، يجب عليك بيع الأسهم التي ارتفعت أكثر من غيرها. تلك الأسهم في أمريكا، كما تعلمون، (الرائعة) السبعة – عندما تأتي الأسواق الهابطة، تلك هي أنواع الأشياء التي يجب على المرء بيعها على المكشوف.

لا أعرف أي سهم في الهند للبيع على المكشوف. من الأرجح أن أمريكا هي المكان المناسب للبيع على المكشوف.

Invezz: كان الخبراء يناقشون ما إذا كانت أسهم الذكاء الاصطناعي ستنخفض إلى مسار الدوت كوم. ما رأيك في طفرة الذكاء الاصطناعي التي تقود شركات التكنولوجيا الكبرى؟

الذكاء الاصطناعي يغير العالم بالفعل. سوف يغير العالم أكثر. وسيكون هناك ثروات كبيرة. وستكون هناك كوارث عظيمة أيضًا. لقد كان هناك دائما.

ولكن هكذا غيرت الكهرباء العالم. وكان رائعا. كانت الأسهم رائعة لفترة من الوقت.

وكما قلت، فإن بعض هذه الشركات سوف تنهار. سوف تنهار معظم الأسهم. لكنني لم أقم بالبيع على المكشوف بعد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنني لا أعرف أي منها وجزئيًا لأن توقيتي سيئ.

في انتظار تراكم المزيد من الهستيريا في الذكاء الاصطناعي

Copy link to section

ما أنتظره هو المزيد من الهستيريا. أنا في انتظار أن تكون هناك هستيريا برية. وذلك عندما سأبيع على المكشوف، إذا حدث ذلك. عادة عندما يكون لديك فقاعة، سواء كانت السكك الحديدية أو الكهرباء أو التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر، أي شيء، يصبح ذلك هستيريا في النهاية.

إنفيز: بالعودة إلى المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، يبدو تاريخياً أن الأسواق الناشئة استفادت عندما شهدت الأسواق المتقدمة مرحلة ركود. هل ترى أن النمط يتكرر إذا حدث؟

حسنًا، هذه واحدة من المرات القليلة في حياتي التي رأيت فيها الجميع تقريبًا باستثناء الصين يزدهرون ويحققون أعلى مستوياتهم على الإطلاق.

لقد حدث ذلك نادرا في حياتي. لذلك عندما تنتهي طفرة السوق هذه، سيكون الأمر سيئًا للغاية.

في عام 2008، واجهنا مشكلة بسبب كثرة الديون. هذا كل شيء منذ عام 2009. لقد ارتفعت الديون في كل مكان بشكل كبير. لذا، في المرة القادمة التي يكون لدينا فيها سوق هابط، في المرة القادمة التي نواجه فيها مشكلة، يجب أن يكون الأمر صعبًا.

الديون مرتفعة جدا. لقد أخرجت ورقة في ذلك اليوم وبدأت أحاول معرفة ديون الحكومة الأمريكية. ومن المستحيل أن تتمكن أمريكا من سداد الديون على الإطلاق. لكن الناس لا يهتمون الآن. أستطيع أن أرى أن أطفالي سيواجهون مشاكل فظيعة في حياتهم.

وحتى الهند تراكم عليها الديون. أعني أن الهند ليست سيئة مثل الولايات المتحدة. لكن الأميركيين والشباب الأميركيين سيواجهون أوقاتا عصيبة. إنه الوقت المناسب لأن تكون أمريكيًا عجوزًا. هذا ليس الوقت المناسب لأن تكون شابًا أمريكيًا.

إنفيز: على من يقع اللوم على هذا؟ هل هذا هو الشيء الذي كنت تتوقعه حتى قبل بدء الحديث عن الركود؟

حسنًا، لقد لاحظنا أن بعض المشكلات الصغيرة تتطور في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. هذه هي الطريقة التي تبدأ فترات الركود. يبدأون صغيرًا هناك. لا أحد يهتم. لا يفعلون ذلك. انها صغيرة جدا. انها تافهة جدا. في نهاية المطاف، هو في نشرة الأخبار المسائية. إنه معروض على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في جميع أنحاء العالم.

انها ليست هناك بعد. لكن العلامات بدأت في الظهور. لكنني لا أبيع على المكشوف بعد.

كان يوم الاثنين هو الشيء الذي يحدث لتحذير الناس من أن المشاكل قادمة. ربما كانت هذه هي العلامة. لا أعرف. لكنها علامة على أننا نقترب من النهاية.

لقد انتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي طويلاً بالفعل

Copy link to section

إنفيز: يشعر الكثير من الخبراء بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أبقى سعر الفائدة مرتفعًا جدًا لفترة طويلة جدًا، مما يزيد المخاوف من الركود. هل تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أخطأ في تقدير وضع التضخم؟

إن أغلب البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي، تخطئ في الحكم على الأمور وتخطئ في فهمها. كان هناك عدد قليل جداً من محافظي البنوك المركزية الأذكياء في التاريخ. كان لدى الهند حدث عظيم قبل بضع سنوات. أعتقد أنه أستاذ في مكان ما الآن. كان لدى أمريكا اثنان أو ثلاثة في تاريخنا.

معظمهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ولهذا السبب يحصلون على وظيفة في الحكومة. أنا أرتكب الكثير من الأخطاء بنفسي.

ولكن يبدو أنهم انتظروا طويلاً، وأن عليهم أن يرفعوا أسعار الفائدة، وليس أن يخفضوها، ولكنهم سوف يخفضونها أكثر.

أين يتجه التشفير؟

Copy link to section

Invezz: ما هي وجهات نظرك حول العملة المشفرة؟ كان هناك بعض إضفاء الطابع الرسمي على فئة الأصول من خلال صناديق الاستثمار المتداولة ذات الإضاءة الخضراء من هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بالبيتكوين.

حسنًا، لم يسبق لي شراء أو بيع العملات المشفرة. لم أبيع قط على المكشوف. أعني أنني أتمنى لو اشتريت العملات المشفرة عندما كنت في الثانية من عمري. أتمنى لو اشتريت شركة IBM في عام 1940. هناك أشياء كثيرة أتمنى لو كنت قد اشتريتها.

لا أرى أي قيمة للعملات المشفرة باستثناء التداول. وإذا كنت تاجرًا، فمن المحتمل أنك تستمتع كثيرًا، ولا يوجد خطأ في ذلك.

هناك صفقات تداول حول العالم، لكنني لا أرى أي قيمة حقيقية أو قيمة حقيقية للعملات المشفرة باستثناء التداول.

لا أعتقد أن حكومة الولايات المتحدة ستقول على الإطلاق، حسنًا، يمكنك استخدام العملات المشفرة لدفع ضرائبك إذا كنت ترغب في ذلك. أو يمكنك استخدام التشفير لشراء التراخيص. الحكومات تريد الاحتكار.

لذا، من وجهة نظري، العملات المشفرة لن تكون حقيقية بالنسبة لي وستختفي يومًا ما.

هل يشكل التباطؤ في الصين مصدر قلق؟

Copy link to section

إنفيز: لقد تحدثت عن كون الصين استثناءً لاتجاه أعلى المستويات على الإطلاق. ما رأيك في التباطؤ هناك؟

حسنًا، لقد حققت الصين نجاحًا كبيرًا أيضًا، كما تعلمون. ولكن بعد ذلك أصيبت الصين بالفيروس الذي أضر بها بشدة.

وكان لديهم فقاعة عقارية ضخمة، وهي واحدة من أكبر الفقاعات في التاريخ في العالم. لقد حاولوا إيقافه دون جدوى، ولكن بعد ذلك فجّر السوق الفقاعة.

والآن تواجه الصين مشكلتين خطيرتين للغاية. انهارت فقاعة العقارات، وأصيبوا بالفيروس. لذا فهم يكافحون. لقد حدث هذا في العديد من البلدان عبر التاريخ.

لا تقلقوا، الصين سوف تتعافى. لا تتخلى عن الصين. إذا كان بإمكانك القيام بأعمال تجارية مع الصين، فيجب عليك ذلك.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.