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أعلنت شركة Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG)، المنصة الرائدة للمراقبة والأمن للتطبيقات السحابية، عن أرباح مذهلة للربع الثاني تجاوزت توقعات السوق، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم إمكانات السهم.

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أعلنت Datadog يوم الخميس عن ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.43 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من عام 2024، متجاوزة توقعات المحللين بمقدار 0.07 دولارًا أمريكيًا.

بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة إيرادات بلغت 645 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة قوية بنسبة 26.7% على أساس سنوي وتجاوز التوقعات بمقدار 19.9 مليون دولار أمريكي.

ويسلط الأداء القوي للشركة الضوء على كفاءتها التشغيلية، حيث يصل التدفق النقدي التشغيلي إلى 164 مليون دولار أمريكي والتدفق النقدي الحر إلى 144 مليون دولار أمريكي.

أدى هذا الأداء المالي القوي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 9% في سعر سهم Datadog عند افتتاح السوق اليوم.

يتم التأكيد على الاستقرار المالي لشركة Datadog من خلال سيولتها، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق 3.0 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024.

وشهدت الشركة أيضًا نمو قاعدة عملائها بإيرادات سنوية متكررة تبلغ 100000 دولار أو أكثر بنسبة 13% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 3390 عميلًا.

أهداف طموحة

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وبالنظر إلى المستقبل، وضعت Datadog أهدافًا طموحة للأرباع القادمة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 660 مليون دولار و664 مليون دولار وتتوقع أن يتراوح صافي دخل السهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 0.38 دولار و0.40 دولار.

بالنسبة للعام بأكمله، تتوقع Datadog أن تتراوح الإيرادات بين 2.62 مليار دولار إلى 2.63 مليار دولار، مع توقع دخل تشغيلي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا يتراوح بين 620 مليون دولار و630 مليون دولار.

تتجاوز هذه التوقعات توقعات الشركة السابقة التي تمت مشاركتها خلال إصدار أرباح الربع الأول.

أرجع الرئيس التنفيذي أوليفييه بوميل نجاح هذا الربع إلى التنفيذ الاستثنائي والاعتماد الموسع لمنصة Datadog متعددة المنتجات.

تم عرض التزام الشركة بالابتكار في مؤتمر مستخدمي DASH 2024، حيث تم تقديم منتجات جديدة مثل Agentless Scanning، وأمن البيانات، وأمن الكود.

تعمل هذه التحسينات على تعزيز العروض الأمنية التي تقدمها Datadog وتعزيز ريادتها في مراقبة السحابة.

أدى إطلاق أداة Live Debugger، إلى جانب التوفر العام لحلول LLM Observability وKubernetes Autoscaling، إلى تعزيز مكانة Datadog في السوق باعتبارها الشركة الرائدة في مراقبة السحابة.

التعيينات الرئيسية في فريق القيادة

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كما عززت Datadog فريقها القيادي بتعيينات رئيسية.

تم تعيين يانبينج لي في منصب رئيس قسم المنتجات، وهو يتمتع بخبرة قيمة من عمله في جوجل، في حين انضم ديفيد جالوريس في منصب رئيس قسم الموارد البشرية، وهو يتمتع بخبرة كبيرة من عمله في وول مارت.

توفر منصة Datadog المتكاملة مجموعة شاملة من حلول المراقبة والأمان، مما يميزها عن المنافسين مثل New Relic وDynatrace.

يمكّن هذا الموقع الفريد Datadog من الحصول على حصة أكبر من الطلب المتزايد على المراقبة السحابية.

ومع ذلك، فإن المشهد التنافسي في قطاع التكنولوجيا يتطلب الابتكار والتكيف المستمر.

إن قدرة Datadog على البقاء في صدارة التحولات التكنولوجية وتلبية توقعات العملاء المتطورة ستكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مسار نموها.

تقييم

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فيما يتعلق بالتقييم، تعكس نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) الآجلة لشركة Datadog، استنادًا إلى الحد الأعلى لتوجيهات ربحية السهم (1.66 دولارًا للسنة المالية 24)، علاوة مقارنة بمتوسط الصناعة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.

ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) للشركة، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الإيرادات الحالية، تشير إلى تقييم قسط مقارنة بالمتوسطات التاريخية.

بينما نقوم بتحليل أداء سهم Datadog، سيكون من الضروري مراقبة ما إذا كان مسار السعر الحالي يتوافق مع أساسياته القوية.

بعد ارتفاع سعر السهم بعد الاكتتاب العام الأولي في سبتمبر 2020، وصل سهم Datadog إلى ذروته بالقرب من 200 دولار في نوفمبر 2021 قبل انخفاض كبير، حيث وصل إلى أدنى مستوياته بالقرب من 62 دولارًا في أوائل العام الماضي.

يمكن أن تشير نتائج الربع الثاني الأخيرة إلى نقطة تحول محتملة، مما يجعل Datadog سهمًا مثيرًا للاهتمام يجب مراقبته لكل من المستثمرين على المدى الطويل والقصير.

تمثل المقاومة فوق 138 دولارًا عقبة كبيرة

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على الرغم من تضاعف السهم منذ ذلك الحين، إلا أنه واجه مقاومة كبيرة حيث تم تداوله فوق 138 دولارًا منذ بداية عام 2024. والشيء الآخر الذي يجب ملاحظته هو أن المتوسط المتحرك للسهم لمدة 100 يوم على وشك التقاطع تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، والذي تعتبر إشارة محتملة لاتجاه هبوطي طويل المدى.

مخطط DDOG بواسطة TradingView

ومن ثم، يجب على المستثمرين، المتفائلين بالسهم ولكنهم لم يشتروه بعد، أن يتعاملوا بحذر وألا يبدأوا مركزًا طويلًا كبيرًا حتى يغلق السهم فوق 138 دولارًا على الرسوم البيانية اليومية. يمكنهم تجميع الأسهم عند المستويات الحالية ولكن يجب عليهم الحفاظ على خسارة صارمة تحت أدنى مستوى للتأرجح قصير المدى عند 98.80 دولارًا.



قد يستغل المتداولون الذين يميلون إلى الانخفاض على السهم ارتداد اليوم للحصول على فرصة بيع قصيرة جديدة.

إذا تخلى السهم عن مكاسب اليوم في الأيام المقبلة، فسيشير ذلك إلى أن الزخم الهبوطي سيستمر على المدى المتوسط وقد يتراجع السهم مرة أخرى إلى أقل من 100 دولار، حيث يمكن للمرء جني الأرباح من مراكز البيع.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.