جي بي مورغان يرفع احتمالية الركود في الولايات المتحدة إلى 35% بسبب تحولات سوق العمل

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رفع بنك جيه بي مورجان توقعاته بشكل كبير لركود محتمل في الولايات المتحدة، ويقدر الآن احتمالًا بنسبة 35٪ بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 25٪.

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وتنبع هذه الزيادة في الاحتمالية من التحولات الأخيرة في ظروف سوق العمل، والتي أثارت المخاوف بين الاقتصاديين والمشاركين في السوق على حد سواء.

وتأتي هذه التوقعات المنقحة في أعقاب تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو، والذي أدى إلى تفاقم المخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق.

وكشف التقرير عن نمو أضعف من المتوقع في الوظائف، إلى جانب تصفية عمليات التداول الممولة بالين، وهو ما أدى إلى موجة بيع حادة في أسواق الأسهم العالمية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويسلط رد فعل السوق هذا الضوء على القلق المتزايد بشأن صحة الاقتصاد الأميركي وتأثيراته الأوسع نطاقاً على الاستقرار المالي العالمي.

التحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي

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واستجابة لهذه الإشارات الاقتصادية، يتوقع المشاركون في السوق حدوث تحول كبير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، هناك الآن احتمال بنسبة 100% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

تتتبع هذه الأداة توقعات السوق للتغيرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس التوقعات المتزايدة للتخفيف النقدي.

من بين العوامل الحاسمة في احتمالات الركود المعدلة لدى بنك جيه بي مورجان هو التباطؤ الملحوظ في تضخم الأجور في الولايات المتحدة.

ويشير الاقتصاديون في البنك إلى أن التباطؤ في نمو الأجور فريد من نوعه مقارنة بالأسواق المتقدمة الأخرى.

ويشير هذا الاتجاه إلى أن تخفيف ظروف سوق العمل قد يساعد على خفض التضخم في أسعار الخدمات.

ونتيجة لذلك، يعتقد جي بي مورغان أن موقف السياسة الحالي للاحتياطي الفيدرالي مقيد بشكل كافٍ لإدارة هذه الضغوط التضخمية.

في ضوء هذه التطورات، يتوقع بنك جي بي مورغان أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي من نهجه التدريجي إلى موقف أكثر عدوانية، مما قد يخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

تشير هذه التوقعات إلى إجماع متزايد على أن المزيد من التيسير النقدي الكبير قد يكون ضروريًا لدعم الاقتصاد وسط مخاطر الركود المتزايدة.

جولدمان ساكس يراجع توقعاته للركود

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وعلى نحو مماثل، قام بنك جولدمان ساكس بمراجعة توقعاته للركود، فرفع تقديراته لاحتمالات الركود بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 25% على مدى العام المقبل.

ويعكس هذا التعديل الذي تم إبلاغه للعملاء في مذكرة حديثة، المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث انكماش اقتصادي.

إن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة له آثار واسعة النطاق على الاقتصادين المحلي والعالمي.

يمكن أن يؤدي الانكماش في أكبر اقتصاد في العالم إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية، وزيادة تقلبات الأسواق المالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تعطيل ديناميكيات التجارة العالمية، مما يؤثر بشكل خاص على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

ومع تطور الوضع، سيراقب الاقتصاديون ومحللو السوق عن كثب المؤشرات الاقتصادية المستقبلية لقياس مخاطر الركود وفعالية تعديلات السياسة النقدية.

وتشمل المقاييس الرئيسية التي يجب مراقبتها بيانات التوظيف ومعدلات التضخم واتجاهات الإنفاق الاستهلاكي وأنماط الاستثمار التجاري.

وستوفر هذه المؤشرات رؤى حاسمة حول صحة الاقتصاد الأمريكي والتأثيرات المحتملة لتدابير السياسة التي تهدف إلى تخفيف مخاطر الركود.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.