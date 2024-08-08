يتوقع جيم كريمر المزيد من المكاسب لسهم Robinhood: وإليك السبب

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المستثمر الشهير جيم كريمر متفائل بشأن مستقبل Robinhood، ويتوقع المزيد من المكاسب للسهم في الأيام المقبلة.

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على الرغم من الارتفاع المتواضع في سعر سهم شركة Robinhood Markets Inc. يوم الخميس، تجاوز تقرير أرباح الشركة الأخير توقعات وول ستريت للربع الثاني.

تقرير أرباح Robinhood للربع الثاني

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أظهر أداء Robinhood في الربع الثاني نموًا قويًا بنسبة 69٪ على أساس سنوي في الإيرادات القائمة على المعاملات، مدفوعًا بزيادة التداول في كل من الأسهم والعملات المشفرة.

كما ساهم انتعاش ظاهرة أسهم الميم أيضًا في تحقيق الشركة نتائج ربع سنوية مثيرة للإعجاب.

سلط كريمر، في حديثه لبرنامج ” Squawk on the Street ” على قناة CNBC، الضوء على النهج المبتكر للرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاديمير تينيف، والذي يعتقد أنه يميز الشركة عن شركات الوساطة الأخرى.

يُنظر إلى مبادرات Tenev، مثل تقديم التداول بالهامش والتحسينات على حسابات التقاعد الفردية (IRAs)، على أنها عوامل رئيسية في إمكانات Robinhood للنمو.

لماذا يعتبر جيم كريمر متفائلًا بشأن Robinhood

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تنبع ثقة كريمر في أسهم Robinhood من عدة عوامل.

إن توسع الشركة في المنتجات المالية الجديدة، بما في ذلك التداول بالهامش ومستشار الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي، يوضح التزامها بتلبية متطلبات السوق المتطورة.

على الرغم من أن كريمر أبدى بعض التحفظات بشأن مساعد الذكاء الاصطناعي، إلا أنه أقر بجاذبيته لقاعدة مستخدمي الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك محللو وول ستريت حماس كريمر.

متوسط السعر المستهدف لسهم Robinhood هو 23 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 35٪ تقريبًا من مستواه الحالي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عدم دفع روبن هود لأرباح يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

قاعدة المشتركين المتزايدة في Robinhood

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يتجلى النمو الأخير لـ Robinhood أيضًا في خدمة الاشتراك الخاصة بها.

أعلنت الشركة عن أكثر من 2 مليون مشترك ذهبي، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 61% على أساس سنوي.

ويؤكد هذا النمو نجاح Robinhood في جذب العملاء والاحتفاظ بهم، وخاصة بين المستثمرين الأصغر سنا.

تساهم عروض الشركة المتنوعة، بما في ذلك التواجد الكبير في أسواق الخيارات والعملات المشفرة، في تعزيز مكانتها القوية في السوق.

أشاد كريمر بـ Robinhood لقدرتها على تلبية مختلف الاهتمامات التجارية، مشيرًا إلى جاذبية المنصة لكل من المتداولين العاديين والنشطين.

تغييرات القيادة والتحركات الاستراتيجية

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يتم دعم مبادرات Robinhood الإستراتيجية بشكل أكبر من خلال التغييرات الأخيرة في القيادة.

قامت الشركة مؤخرًا بتعيين ديفيد شويد رئيسًا لأمن المعلومات في قسم الوساطة المالية لديها.

يتمتع شويد بخبرة واسعة في مجال الأمن السيبراني، حيث عمل سابقًا كمدير تنفيذي للعمليات في Halborn، وهي شركة لحلول أمان الويب و blockchain ومقرها في ميامي.

من المتوقع أن يعزز هذا التعيين الإجراءات الأمنية لـ Robinhood ويعزز ثقة المستخدم.

مع استمرار Robinhood في توسيع عروض منتجاتها وتعزيز منصتها، فهي في وضع جيد لتحقيق مكاسب مستقبلية.

يراقب المستثمرون والمحللون على حدٍ سواء السهم عن كثب، مع توقعات بإمكانية صعود كبيرة على الرغم من قلة عوائد الأرباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.