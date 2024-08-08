ينقر بروتوكول MAP على شبكة Tron (TRX) لتعزيز إمكانية التشغيل البيني عبر السلسلة

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أعلنت Map Protocol عن تكاملها مع سلسلة Tron blockchain يوم الخميس، بهدف إطلاق إمكانات اتصالات رائدة من سلسلة إلى سلسلة على شبكة TRX.

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MAP Protocol Integrates with TRON to Facilitate Enhanced Cross-Chain Interoperability



MAP Protocol is thrilled to unveil an integration with the TRON blockchain.@MapProtocol will provide advanced cross-chain messaging capabilities to @trondao. The integration will broaden the… pic.twitter.com/tMYlb5SyBi August 8, 2024

يهدف التحالف أيضًا إلى توسيع نطاق بروتوكول MAP مع توفير فرصة لمنشئي Tron وعشاقها للتفاعل مع سلاسل الكتل المختلفة.

ويمثل ذلك خطوة حاسمة نحو التشغيل البيني، وتعزيز الوظائف داخل النظامين البيئيين وإثراء تجربة المستخدم.

سيستخدم التعاون Light Client الخاص ببروتوكول MAP وZK لتعزيز إمكانية التشغيل البيني بين السلاسل. سيؤدي ذلك إلى تسهيل الترابط بين الأجهزة الافتراضية لـ Ethereum وBitcoin blockchain والنظام البيئي Tron.

ومن الجدير بالذكر أن التكامل سيدعم النقل البيني للعملة المستقرة تيثر (USDT)، مما يعزز قابلية التشغيل البيني للنظام البيئي.

صرح المطور الأساسي لبروتوكول MAP JamesXYC بما يلي:

يمثل تكامل TRON وبروتوكول MAP علامة بارزة في جهودنا لتحقيق رابط بيئي أوسع قابل للتشغيل البيني. سيستخدم هذا التكامل تقنيات ZK وLight Client الخاصة ببروتوكول MAP من أجل قابلية التشغيل البيني بين السلاسل لتمكين التوصيلات البينية متعددة السلاسل بين النظام البيئي BTC وEVMs والنظام البيئي TRON.

يعزز بروتوكول MAP إمكانية التشغيل البيني مع حل المراسلة بين السلاسل

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بروتوكول MAP هو حل Bitcoin Layer2 الذي يعطي الأولوية لقابلية التشغيل البيني عبر سلسلة P2P. فهو يوفر لمطوري التطبيقات اللامركزية (dApps) الأدوات والبنية التحتية اللازمة لضمان التوافق بين منصات BTC L2 وسلاسل الكتل العامة المختلفة.

يخفف حلها من الحاجة إلى أطراف ثالثة، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في شبكات Bitcoin L2 “البعيدة” سابقًا والتي تعتمد على اتصالات الطرف الثالث.

وهذا يشكل منصة لا مركزية وموحدة في وضع جيد لشبكات التطبيقات اللامركزية في عصر web3.

وفي الوقت نفسه، تعد Tron عبارة عن منصة متوافقة مع EVM تعمل على الاستفادة من TRON VM (الآلة الافتراضية) للمساعدة في بناء ونشر العقود الذكية dApp.

ويأتي التكامل الأخير مع فوائد مختلفة، بما في ذلك القدرة على إجراء اتصالات العقود الذكية من سلسلة إلى سلسلة وتبسيط التوافق مع النظم البيئية المختلفة. علاوة على ذلك، فإنه سيسهل الاتصال بين سلاسل الكتل no-EVM وEVM.

يأتي تكامل Tron بعد أن أكد بروتوكول MAP خططًا لبناء وحدات مراسلة بين السلاسل لمنصات TON وSolana لتلبية الحاجة المتزايدة لاتصالات العقود الذكية من سلسلة إلى سلسلة.

داخل نمو ترون الكبير

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سلط تقرير حديث من Messari وCryptoRank الضوء على الارتفاع الكبير الذي حققته Tron في النشاط عبر السلسلة في ستة أرباع متتالية.

كشف البحث عن الارتفاع المستمر في مشاركة blockchain، مما يؤكد على قابلية التوسع المذهلة لـ TRON، والهندسة الفنية الموثوقة، والمتانة.

توقعات الأسعار الحالية لـ TRX

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حافظ رمز Tron الأصلي على موقفه الصعودي اليوم، حيث ارتفع من أدنى مستوى يومي عند 0.1238 دولار إلى 0.1259 دولار وقت كتابة هذا التقرير.

TRX 1D Chart on Coinmarketcap

في حين أن حجم التداول اليومي الباهت يشير إلى اتجاه صعودي ضعيف، فإن مستقبل TRX يبدو مشرقًا.

تظل Tron DAO التي يحكمها المجتمع ملتزمة بتسريع لامركزية الإنترنت من خلال التطبيقات اللامركزية (dApps) وتكنولوجيا blockchain، والتي تستهدف إمكانية التشغيل البيني المعززة في سوق الأصول الرقمية.

علاوة على ذلك، وصف مؤسس كاردانو، تشارلز هوسكينسون، إمكانية التشغيل البيني بأنها من بين ركائز الاتجاه الصعودي التالي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.