التضخم في المكسيك يقفز إلى 5.57% في يوليو مع ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات

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وارتفع معدل التضخم في المكسيك إلى 5.57% في يوليو 2024، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023 ويتجاوز توقعات السوق السابقة.

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ويؤكد هذا الارتفاع الكبير، ارتفاعًا من 4.98% في يونيو، على الضغوط الاقتصادية المتزايدة في البلاد.

وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد في أسعار القطاعات الأساسية مثل الغذاء والإسكان والتعليم والخدمات.

العوامل الرئيسية للتضخم

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أفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية كان المحرك الرئيسي للاتجاه التضخمي في المكسيك.

ارتفعت الأسعار في هذه الفئة من 6.54% في يونيو إلى 7.77% في يوليو.

والجدير بالذكر أن تكلفة الفواكه والخضروات ارتفعت بشكل كبير إلى 23.55%، مقارنة بـ 19.73% في الشهر السابق، مما أثر بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت قطاعات مثل المطاعم والفنادق والتعليم والمنتجات والخدمات المتنوعة والإسكان والمرافق في التضخم الإجمالي.

وبينما شهد معدل التضخم في المطاعم والفنادق انخفاضاً طفيفاً من 6.43% إلى 6.42%، ارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 6.37%.

وعلى العكس من ذلك، انخفض معدل التضخم للسلع والخدمات المتنوعة من 5.79% إلى 5.54%.

وشهد قطاع الإسكان والمرافق زيادة ملحوظة من 4.52% في يونيو/حزيران إلى 5.72% في يوليو/تموز، مما يعكس التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً التي يواجهها المستهلكون.

التضخم الأساسي والتغيرات الشهرية

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وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم الرئيسي، انخفض التضخم الأساسي ــ وهو مقياس يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ــ بشكل طفيف للشهر الثامن عشر على التوالي، ليصل إلى 4.05% في يوليو.

وهذا هو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ فبراير 2021 ويتوافق مع توقعات السوق.

شهد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادة شهرية ملحوظة بنسبة 1.05٪ في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ويتجاوز النسبة المتوقعة 1.02٪.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.32% شهريًا، وهو أعلى بقليل من التوقعات البالغة 0.29%، مما يشير إلى ديناميكيات تضخمية معقدة في المكسيك.

تحليل مقارن لمعدلات التضخم

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وفي يونيو/حزيران، ارتفع معدل التضخم السنوي في المكسيك إلى 4.98%، ارتفاعاً من 4.69% في مايو/أيار، مدفوعاً بانخفاض قيمة البيزو بعد الانتخابات وسط عدم الاستقرار السياسي.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف عبر مختلف فئات مؤشر أسعار المستهلك، بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والمطاعم والفنادق والتعليم والإسكان والمرافق.

ويواصل معدل التضخم الذي بلغ 5.57% في يوليو هذا الاتجاه التصاعدي، مدفوعا في المقام الأول بالزيادات في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، وخاصة بالنسبة للفواكه والخضروات.

ومن بين المساهمين المهمين الآخرين المطاعم والفنادق والتعليم والإسكان والمرافق.

ومن المثير للاهتمام أنه في حين انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 4.13% في يونيو، فقد انخفض أيضًا إلى 4.05% في يوليو.

ويعكس هذا الانخفاض المستمر درجة من الاستقرار في مؤشرات التضخم الأساسية، على الرغم من الضغوط الاقتصادية الخارجية.

وتظهر البيانات الشهرية تناقضا صارخا بين يونيو ويوليو. نما مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.38٪ في يونيو لكنه ارتفع إلى 1.05٪ في يوليو، مسجلا أكبر زيادة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 0.22% في يونيو إلى 0.32% في يوليو، وهو ما يتجاوز توقعات السوق قليلاً ويسلط الضوء على الضغوط التضخمية المتفاوتة.

ويسلط الارتفاع الحاد الأخير في التضخم الضوء على التحديات الاقتصادية الكبيرة، وخاصة في القطاعات الأساسية.

وسوف يحتاج صناع السياسات والمحللون إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن كثب للتغلب على تعقيدات الضغوط التضخمية في المكسيك وتأثيراتها الأوسع على الاقتصاد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.