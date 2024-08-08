ارتفعت أسهم Palantir بنسبة 6% بعد الشراكة الإستراتيجية مع Microsoft

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شهدت شركة Palantir Technologies ارتفاعًا بنسبة 6٪ في سعر سهمها يوم الخميس بعد الإعلان عن شراكة استراتيجية مع Microsoft.

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ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات السحابة الآمنة والتحليلات والذكاء الاصطناعي (AI) لمجتمعات الدفاع والاستخبارات الأمريكية، مما يعزز حضور Palantir القوي في القطاع الحكومي.

وستستفيد شركة Palantir، المشهورة بحلولها البرمجية المتقدمة المصممة للاستخدام الحكومي، من هذه الشراكة من خلال دمج منتجاتها الرئيسية – بما في ذلك Gotham وFoundry وApollo ومنصة الذكاء الاصطناعي الجديدة (AIP) – مع خدمات السحابة المتخصصة من Microsoft للوكالات الحكومية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون ليس فقط إلى تعزيز القدرات التشغيلية لشركة Palantir، بل أيضًا إلى ترسيخ وجودها في السوق داخل القطاع العام، وهو مجال بالغ الأهمية بالنسبة للشركة.

حققت شركة Palantir 54% من إيراداتها من عملاء الحكومة

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة Palantir عن أحدث أرباحها وقامت بتعديل توقعات إيراداتها السنوية صعودًا.

وتتوقع الشركة الآن أن تتراوح إيراداتها السنوية بين 2.74 مليار دولار و2.75 مليار دولار، وهو ما يتجاوز توقعاتها السابقة البالغة 2.68 مليار دولار إلى 2.69 مليار دولار.

ويتجاوز هذا التعديل أيضًا تقديرات LSEG البالغة 2.7 مليار دولار، مما يعكس ثقة الشركة في مسار نموها.

وفي رسالة إلى المساهمين، أكد الرئيس التنفيذي أليكس كارب أن إيرادات Palantir لمدة 12 شهرًا من أعمالها الحكومية الأمريكية، والتي تشمل وكالات الاستخبارات والدفاع، قد تجاوزت مليار دولار للمرة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة حققت 54% من إيراداتها من العملاء الحكوميين في الربع الثاني، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لالتزاماتها في القطاع العام.

وقد ارتفعت قيمة أسهم Palantir بنحو 60% منذ بداية العام حتى الآن، ومن المرجح أن تؤدي هذه الشراكة الأخيرة مع Microsoft إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

بالنسبة لمايكروسوفت، تؤكد هذه الشراكة على هدفها المتمثل في تقديم حلول سحابية وذكاء اصطناعي متقدمة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للوكالات الحكومية.

ومن خلال التعاون مع Palantir، تستطيع Microsoft تعزيز مكانتها كمزود رئيسي للحلول التقنية الآمنة والفعالة للقطاع العام.

لماذا تعتبر هذه الشراكة مهمة؟

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تمثل الشراكة بين Palantir وMicrosoft فوزًا استراتيجيًا لكلا الشركتين.

بالنسبة لشركة Palantir، فهي توفر منصة لتوسيع نطاق وصولها وتعزيز نشر منتجاتها المتطورة داخل قطاع حيوي.

وبالنسبة لمايكروسوفت، فهي تعزز التزامها بدعم الوكالات الحكومية بقدرات السحابة والذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديث العمليات وتحسين النتائج.

يمثل هذا التعاون علامة بارزة في دمج التكنولوجيا المتطورة داخل مجتمعات الدفاع والاستخبارات الأمريكية.

ومن خلال الجمع بين خبرة Palantir في الحلول البرمجية والبنية التحتية السحابية القوية من Microsoft، تعد الشراكة بتقديم قدرات معززة وتحسينات تشغيلية، مما يضع معيارًا جديدًا لتكامل التكنولوجيا في العمليات الحكومية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.