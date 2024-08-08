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تستكشف شركة Pershing Square Capital Management التابعة لبيل أكمان عملية استحواذ كبيرة، تستهدف شركة Howard Hughes Holdings Inc (NYSE: HHH) مع خطط لتحويل الشركة العقارية إلى شركة خاصة.

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يهدف أكمان إلى الاستحواذ على نسبة 62% المتبقية من شركة هوارد هيوز التي لا تمتلكها ساحة بيرشينج حاليًا.

لا يزال تقييم هذه الصفقة المحتملة غير معلن، ولكن الأخبار كان لها بالفعل تأثير إيجابي على أسهم هوارد هيوز، والتي ارتفعت بنسبة 5٪ تقريبًا هذا الصباح.

لقد شهد هوارد هيوز عامًا مليئًا بالتحديات

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وتأتي هذه الخطوة في لحظة محورية لكل من بيرشينج سكوير وهوارد هيوز.

وقد شهدت الأخيرة عامًا مليئًا بالتحديات، حيث انخفض سهمها بأكثر من 18٪ قبل الإعلان.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9٪ تقريبًا خلال نفس الفترة.

وتكافح الشركة العقارية، التي سميت على اسم رجل الأعمال الأسطوري هوارد هيوز، في عام 2024، الأمر الذي ربما أثار اهتمام أكمان وفريقه.

وقد استجابت شركة هوارد هيوز القابضة للعرض من خلال تشكيل لجنة خاصة لاستكشاف “البدائل المحتملة المختلفة”، مما يشير إلى أن مجلس الإدارة يأخذ اقتراح بيرشينج سكوير على محمل الجد.

إن التحول إلى الملكية الخاصة يمكن أن يسمح لهوارد هيوز باتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى بعيدًا عن ضغوط الأسواق العامة، مما قد يضع الشركة في موضع النمو المستقبلي.

لماذا تهتم ساحة بيرشينج بهوارد هيوز؟

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يأتي اهتمام بيرشينج سكوير بهوارد هيوز في أعقاب قرارها الأخير بإلغاء خطط الطرح العام الأولي (IPO)، وهي الخطوة التي أثارت قدرًا كبيرًا من التكهنات.

ومن خلال الاستحواذ على هوارد هيوز، سوف تتمكن شركة بيرشينج سكوير من السيطرة على محفظة عقارية كبيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على التوجه الاستراتيجي للشركة وتواجدها في السوق.

قامت شركة إدارة رأس المال بتعيين Jefferies كمستشار لها في عملية الاستحواذ المحتملة، مما يشير إلى التزامها الجاد بالصفقة.

وقد أعادت شركة هوارد هيوز، التي انبثقت من شركة General Growth Properties بعد إفلاسها خلال الأزمة المالية عام 2008، هيكلتها مؤخرًا للتركيز فقط على العقارات.

وفي الشهر الماضي، قامت بفصل امتيازها للبيسبول Las Vegas Aviators وميناء South Street Seaport، لتبسيط عملياتها.

في تقريره المالي الأخير للربع الثاني ، تجاوز هوارد هيوز توقعات المحللين.

أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد آر أورايلي، عن تفاؤله بشأن الطلب المستقبلي على مساحات جديدة من شركات بناء المنازل، مما يشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العقارات.

وينعكس هذا الشعور في الإجماع على تصنيف “الشراء” من محللي وول ستريت، الذين يتوقعون متوسط سعر مستهدف يبلغ 84 دولارًا لسهم هوارد هيوز، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب تزيد عن 20٪.

يمكن أن يؤدي الاستحواذ المرتقب من قبل بيرشينج سكوير إلى إعادة تشكيل مستقبل هوارد هيوز القابضة، مما يوفر للشركة فرصًا جديدة للنمو والتطوير.

وبينما يتفاعل السوق مع هذه التطورات، سيراقب المستثمرون باهتمام كبير كيفية تطور الصفقة وما تعنيه بالنسبة لقطاع العقارات الأوسع.

ومع احتمال أن يؤدي الاستحواذ إلى تغييرات كبيرة في هوارد هيوز، ننصح أصحاب المصلحة بالبقاء على اطلاع بشأن المزيد من التحديثات والتحولات الإستراتيجية.

سيكون تطور هذه الصفقة حاسماً في فهم تأثيرها على كل من الشركتين وسوق العقارات بشكل عام.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.