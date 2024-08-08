تحقق الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة في استثمار أمازون بقيمة 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic

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أطلقت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) تحقيقًا رسميًا في استثمار أمازون بمليارات الدولارات في شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية Anthropic.

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ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت الشراكة يمكن أن تضر بالمنافسة في المملكة المتحدة. أعلنت هيئة أسواق المال يوم الخميس أنها بدأت تحقيقًا في “المرحلة الأولى” لتقييم ما إذا كانت صفقة Amazon-Anthropic تشكل حالة اندماج ذات صلة قد تؤثر سلبًا على المشهد التنافسي.

النتائج الأولية تدفع إلى إجراء تحقيق رسمي

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وبعد التدقيق الأولي، خلصت هيئة أسواق المال إلى أنها جمعت معلومات كافية لبدء تحقيق رسمي في التحالف بين أمازون والأنثروبيك. يشير إشعار الهيئة التنظيمية على موقعها الإلكتروني إلى أن أمامها الآن ما يصل إلى 40 يوم عمل لتقرير ما إذا كانت الصفقة تتطلب تحقيقًا أعمق في “المرحلة الثانية”.

ستحدد هذه الخطوة ما إذا كان الاتفاق قد يضر بالفعل بالمنافسة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التدابير التي قد تكون ضرورية للتخفيف من هذه الآثار.

تفاصيل استثمار أمازون في الأنثروبيك

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أكملت أمازون استثمارها بقيمة 4 مليارات دولار في Anthropic في مارس. وتضمنت الصفقة، التي تم الانتهاء منها على مرحلتين، حصة أولية بقيمة 1.25 مليار دولار تم الاستحواذ عليها في سبتمبر، تليها صفقة إضافية بقيمة 2.75 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

وكجزء من الاتفاقية، سيتم دمج نماذج اللغات الكبيرة المتقدمة من Anthropic في منصة Bedrock الخاصة بأمازون، والتي تُستخدم لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. سيتم تدريب هذه النماذج ونشرها على شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة من أمازون، والتي طورها قسم الحوسبة السحابية التابع لشركة Amazon Web Services (AWS).

ردود أمازون وأنثروبيك على التحقيق

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ردًا على قرار هيئة أسواق المال بالمضي قدمًا في تحقيق الاندماج في المرحلة الأولى، أعرب متحدث باسم أمازون عن خيبة أمله. وشدد المتحدث الرسمي على أن التعاون مع Anthropic لا يثير أي مخاوف تتعلق بالمنافسة أو يفي بمتطلبات هيئة أسواق المال للمراجعة.

وسلطت أمازون الضوء على دورها في توسيع الاختيار والمنافسة داخل قطاع التكنولوجيا من خلال استثمارها في الأنثروبيك. وأشاروا أيضًا إلى أن أمازون لا تملك مقعدًا في مجلس الإدارة أو سلطة اتخاذ القرار في Anthropic، التي تحتفظ بحرية الشراكة مع مقدمي الخدمات الآخرين.

رددت شركة أنثروبيك مشاعر أمازون، مؤكدة استقلالها كشركة. وصرح متحدث باسم أنثروبيك أن الشراكات الاستراتيجية للشركة وعلاقاتها مع المستثمرين لا تمس حوكمتها المؤسسية أو حريتها في التعاون مع الآخرين.

ورحب المتحدث الرسمي بفرصة التعاون مع هيئة أسواق المال وتقديم فهم شامل لاستثمارات أمازون وتعاونها التجاري.

سياق أوسع للتدقيق التنظيمي

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الشراكة بين أمازون والأنثروبيك ليست الصفقة الوحيدة التي تخضع لتدقيق هيئة أسواق المال. وتدرس الهيئة التنظيمية أيضًا الشراكة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت وشركة OpenAI الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. لم تعلن هيئة أسواق المال بعد ما إذا كانت ستطلق تحقيقًا في المرحلة الأولى في صفقة Microsoft-OpenAI.

وفي الولايات المتحدة، أبدت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا اهتمامًا بالاستثمارات والشراكات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا. في شهر يناير، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية أوامر لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك Microsoft وAmazon وGoogle، بالإضافة إلى شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic، تطلب منها الكشف عن معلومات حول تعاوناتها واستثماراتها الأخيرة.

وتؤكد هذه الخطوة التركيز التنظيمي المتزايد على الآثار المترتبة على الاستثمارات والشراكات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.