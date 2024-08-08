طلبات إعانة البطالة الأمريكية تنخفض دون التوقعات، مما يخفف من مخاوف الركود وسط تقلبات السوق

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وفي إشارة إيجابية للاقتصاد الأمريكي، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، مما خفف بعض المخاوف من الركود التي كانت تتصاعد في الأسواق العالمية.

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وفقًا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، انخفضت مطالبات البطالة الأولية بمقدار 17000 إلى 233000 للأسبوع المنتهي في 3 أغسطس.

ويشير هذا الانخفاض إلى أن سوق العمل لا يزال صامدا على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الأخيرة.

جاءت أحدث بيانات مطالبات البطالة أقل من توقعات المحللين البالغة 240.000، وفقًا لمسح FactSet، وقدمت دفعة تشتد الحاجة إليها لمعنويات السوق.

في وقت سابق من الأسبوع، كشف تقرير الوظائف المثير للقلق أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يوليو، مما أثار عمليات بيع عالمية قادت مؤشر S&P 500 إلى منطقة التصحيح.

ومع ذلك، ساعدت أرقام طلبات إعانة البطالة التي جاءت أفضل من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن صحة سوق العمل الأمريكي والاقتصاد الأوسع.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مؤشر على تسريح العمال، إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل يوليو.

وهذا الانخفاض جدير بالملاحظة بشكل خاص بالنظر إلى الارتفاع الأخير في معدل البطالة الإجمالي لشهر يوليو.

يشير الانخفاض في مطالبات البطالة الأسبوعية من المستوى المنقح للأسبوع السابق البالغ 250.000 إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً، على الرغم من بعض علامات التباطؤ.

وارتفع متوسط المطالبات لأربعة أسابيع، والذي يساعد على تخفيف التقلبات في البيانات الأسبوعية، بشكل طفيف بمقدار 2500 إلى 240750.

ورغم أن هذه الزيادة قد تشير إلى بعض نقاط الضعف الأساسية، فإنها لا تكفي لإثارة إنذارات كبيرة بشأن حالة سوق العمل.

من ناحية أخرى، ارتفعت مطالبات البطالة المستمرة، والتي تتبع العدد الإجمالي للأمريكيين الذين يتلقون إعانات البطالة فعليًا، بمقدار 6000 إلى 1.88 مليون للأسبوع المنتهي في 27 يوليو. ويمثل هذا أعلى مستوى تم تسجيله منذ نوفمبر 2021.

ورغم أن ارتفاع المطالبات المستمرة قد يُفسر على أنه علامة على ضعف سوق العمل، فإن المستوى العام يظل منخفضاً تاريخياً، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال في حالة جيدة نسبياً.

وقد شهدت بعض الولايات تقلبات ملحوظة في المطالبات الأولية. فقد شهدت ميشيغان وميسوري وماساتشوستس أكبر الزيادات، في حين سجلت تكساس ونيويورك وأوهايو انخفاضات كبيرة.

وفي الوقت نفسه، واصلت ولاية نيوجيرسي تسجيل أعلى معدل بطالة مؤمن عليه بنسبة 2.8%، تليها رود آيلاند وبورتوريكو.

عوائد السندات الأمريكية، والعقود الآجلة للأسهم تتفاعل

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كما كان لإصدار بيانات مطالبات البطالة تأثير ملحوظ على الأسواق المالية. ارتفعت عائدات السندات الأمريكية، مما يعكس انخفاض المخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي الوشيك.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والتي تتبع عن كثب التغيرات في أسعار الفائدة القياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنحو 0.02 نقطة مئوية.

في أسواق الأسهم، ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت استجابة للتقرير، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.14% اعتبارًا من الساعة 8:06 صباحًا.

وعلق محمد عبد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين بشركة أليانز، على البيانات قائلا:

“جاءت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة عند 233.000، بانخفاض من 250.000 المنقحة – وهو ارتياح بعد البطالة الأسبوع الماضي ومخاوف النمو. وستخضع تفاصيل إصدار هذه البيانات لمستوى أعلى من التدقيق بهدف تقييم اتساع نطاق البيانات وغيرها من الأمور. الجوانب التوزيعية، كل هذا مع المؤهل المهم المتمثل في أن سلسلة البيانات عالية التردد هذه صاخبة بطبيعتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار العريان إلى أنه إذا انخفضت مطالبات البطالة إلى أقل من 230 ألفًا، فإن ذلك سيشير إلى تطبيع تدريجي ومنظم لسوق العمل بدلاً من الانكماش الاقتصادي الأكثر حدة.

ولا تزال الأرقام الأخيرة، رغم أنها أعلى قليلا من تلك العتبة، توفر بعض الطمأنينة بأن الاقتصاد الأمريكي يقف على أساس مستقر، على الأقل في الوقت الحالي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.