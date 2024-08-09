سعر APE: هل ستؤدي أخبار ApeCoin وSushi Labs إلى ارتفاع السعر؟

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تتعاون ApeCoin (APE) مع Sushi Labs للكشف عن أول بورصة لامركزية محلية تسمى “Saru” على ApeChain. ارتفع سعر APE بنسبة 7% وسط مكاسب السوق الأوسع، ولكن هل ستعزز الأخبار من قوتها؟

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سوشي ستبني DEX على ApeChain

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أعلن فريق ApeCoin (APE) عن هذا التطور في 8 أغسطس عبر منشور على X، مشيرين إلى أن Saru هي كلمة يابانية تعني “Ape”. ووفقًا للشركتين، فإن DEX تمثل التزام Sushi Labs بنظام ApeCoin البيئي الأوسع.

APECHAIN x @SushiSwap



We are excited to announce that Sushi Labs will build the first native DEX, @saru_ex, on ApeChain!



Saru means Ape in Japanese, reflecting a commitment to the broader APE ecosystem. pic.twitter.com/pbV9fbcQCy — ApeCoin (@apecoin) August 8, 2024

تخطط شركة Sushi Labs لتحفيز مجتمع العملات المشفرة حول مجتمعي ApeChain وSushiSwap. وبصرف النظر عن المساهمين الأوائل، ستكافئ المنصة أيضًا مستخدمي Sushi النشطين. وسيستفيد مجتمع ApeCoin والمطورون أيضًا.

🦧 We are excited to announce that Sushi Labs will build the first native DEX, @saru_ex, on ApeChain! 🌐 Bringing the exceptional DEXperience to the ApeChain ecosystem.



Saru means Ape in Japanese, reflecting our commitment to the @apecoin community. 🇯🇵 🦍 1/ 👇 pic.twitter.com/oua3clP1AB — Sushi Labs (@sushi_labs) August 8, 2024

سارو تستفيد من السيولة المشتركة

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وفقًا لسوشي، فإن إطلاق Saru على ApeChain سيجلب استراتيجية سيولة أوسع. سيتمكن المستخدمون من التبادل والكسب والبناء على DEX.

تفتخر Sushi بنظام بيئي متعدد السلاسل يضم أكثر من 35 عملية نشر، بما في ذلك عبر Ethereum وArbitrum. أما بالنسبة لـ Saru، فقد أعلنت المنصة عن بنية DEX فريدة من نوعها وميزات تجمع السيولة، بما في ذلك RP4 (RP5 قريبًا)، وSushiXSwap، ومجمعات أجهزة توجيه الطلبات وSmart Pools.

“وفقًا لنموذج DEX الخاص بنا لتخصيص كل DEX لسلاسل كتل محددة لتعظيم قدراتها الفريدة وقواعد المستخدمين. ستعمل Saru بشكل متماسك داخل نظام Sushi البيئي، ومشاركة السيولة والاستفادة من الميزات المبتكرة التي طورتها Sushi Labs،” قال فريق Sushi Labs في إعلانهم المنشور أيضًا على X.

تكامل ApeCoin وYuga Labs

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وسيوفر بروتوكول التداول الجديد أيضًا المزيد من النمو من خلال التكاملات والشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك مع Yuga Labs.

Yuga Labs هي شركة Web3 التي تقف وراء NFT الشهيرة وMetaverse Bored Ape Yacht Club وOtherside وCryptoPunks وغيرها. جمع المشروع 450 مليون دولار من المستثمرين في عام 2022 ويدعم Yugaverse الخاص به APE، الرمز المميز من ApeCoin DAO.

تعمل APE كرمز أصلي في جميع مشاريع Yuga Labs وتوفر الحوكمة والفائدة داخل النظام البيئي. بخلاف المشاركة في ApeCoin DAO، تسمح APE أيضًا لحامليها بإجراء المعاملات والوصول إلى الألعاب الحصرية أو كسب المكافآت.

سعر APE: هبوطي إلى حد كبير على الرغم من ارتفاعه بنسبة 7٪

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انخفضت قيمة ApeCoin منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 2.70 دولار في مارس/آذار، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 73 ألف دولار. وقد أضافت عمليات البيع الأخيرة لعملة البيتكوين والعملات البديلة إلى الضغط الهبوطي، مما دفع APE إلى أدنى مستوياتها عند 0.47 دولار في 5 أغسطس/آب.

في حين ارتفع السعر إلى ما يزيد عن 0.60 دولار وسط انتعاش العملات المشفرة الأوسع نطاقًا والذي شهد اختراق البيتكوين إلى 59 ألف دولار، لا يزال APE هبوطيًا إلى حد كبير.

يظهر الرسم البياني اليومي أعلاه أن مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة السلبية، في حين أن المذبذب الرائع هبوطي تحت خط الصفر.

المصدر: TradingView

على الرغم من التعافي بنسبة 23% من أدنى مستوياته في 5 أغسطس عند 0.47 دولار، لا يزال ApeCoin في المنطقة الحمراء بأكثر من 12% خلال الأسبوع الماضي. انخفضت APE بنسبة 67% في العام الماضي وبنسبة -97% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في أبريل 2022.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.